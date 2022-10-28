İş adamı, 44 milyar dolara tamamlanan bir anlaşmayla sosyal ağın tam kontrolünü ele geçirdi ve yakında platformda değişiklikler yapması bekleniyor.

Musk, Twitter’ın genel merkezine bir lavabo ile girdiği andan itibaren, platformun çalışma yönteminde bazı değişiklikler yapmak niyetinde olduğunu açıkça ortaya koydu. Tesla ve SpaceX’in patronu tarafından sosyal ağda yapılması gereken 8 değişikliği aşağıda bulabilirsiniz.

Şirketi özel bir şirket haline getirmek

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Elon Musk tarafından atılması gereken ilk adımlardan biri Twitter’ın New York Borsası’ndan çıkmasıdır. Sosyal ağ şu anda halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermektedir.

Elon Musk’ın satın alması nedeniyle sosyal ağın hisselerinin satışı borsada zaten askıya alınmıştı. Başka bir deyişle, Musk’ın şirketin tam kontrolünü ele geçirmesi ve hisselerini arz etmeyi durdurması an meselesi.

Şirket çalışanlarının işten çıkarılması

Elon Musk’ın da sosyal ağda işten çıkarmaları gerçekleştirmesi gerekiyor ve süreç çoktan başladı. Satın almanın resmi olarak duyurulmasından önce bile Elon Musk, CEO Parag Agrawal gibi şirketin üst düzey çalışanlarını çoktan gönderdi.

Milyarder, daha önce speküle edildiği gibi Twitter çalışanlarının %75’ini işten çıkarmayacağına dair güvence vermiş olsa da, eğilim, önceki yönetimin de maaş kesintileri yapmayı planlayacağı için bazı kesintilerin yapılacağı yönünde.

Kısa bir süreliğine de olsa CEO rolünü üstlenmek

Twitter’ın satın alınmasından sonra Elon Musk’ın sosyal ağın CEO’su rolünü de üstlenecek. Profil açıklamasında kendisini zaten platformun “başı” olarak tanımlıyor. Jack Dorsey’den sonra koltuğu devralan Parag Agrawal’ın ayrılmasıyla, iş adamı yakında göreve yükselebilir.

Ancak piyasadaki uzmanlara göre Elon Musk Twitter’ın zirvesinde uzun süre kalamayabilir. Girişimci aynı zamanda Tesla ve SpaceX gibi daha fazla para getiren başka işlere de komuta ettiğinden, muhtemelen uzun vadede Twitter CEO’luğunu bırakacak ve sadece ağın perde arkasında hareket edecektir.

Kalıcı hesap yasaklarını geri alma

Bloomberg’in haberine göre, Elon Musk Twitter’ın yasaklama politikalarını da gözden geçirmeyi planlıyor. İfade özgürlüğünün savunucusu olarak, bazı cezaları tersine çevirmeyi bile düşünebilir ve daha önce Donald Trump’ı sosyal ağa geri getirme olasılığı hakkında yorum yapmıştı.

Bu çizgiyi takip eden işadamı, satın alma gününde sosyal ağda “kuşun serbest bırakıldığını” yayınladı.

Kurallara uymak

Elon Musk, büyük ölçüde sosyal ağdaki özgürlüğe odaklanan konuşmasına rağmen, Twitter’ın “her şeyin serbest olduğu” bir platform haline gelmeyeceğini ve platformun kurallara uymaya devam edeceğini söyledi. Reklamverenlere yönelik bir açıklamada, platformda sınırı aşan kullanıcılar için sonuçların olacağını açıkça belirtti.

Ayrıca bkz: AB, Twitter’ı Uyardı: Avrupa’da Bizim Kurallarımız Geçerli

Avrupa Komisyonu ayrıca, Dijital Hizmetler Yasası’nın yönergelerini izleyerek, Avrupa topraklarında “kuşun yerel yasalar altında uçacağını” hatırlattı. Mayıs ayında, satın alma tamamlanmadan önce Musk, eski kıtanın dijital mevzuatının kuralları dahilinde kalmaya ilgi duyduğunu ifade etti.

Botları ve spam’i azaltma

İçerik tarafında, Elon Musk Twitter’daki bot ve spam miktarını azaltmak için harekete geçebilir. Botlar öylesine tartışmalı bir konu ki, satın alma sırasında milyarder ile sosyal ağ arasında bir davaya yol açtı ve bu da yeni yönetimin ilk günlerinde konuya özel bir ilgi gösterilmesine neden olabilir.

Ayrıca Elon Musk, reklamverenlere yaptığı açıklamada, Twitter’ı çevrimiçi reklamcılık için en iyi platform haline getirmeyi amaçladığını belirterek, şirketleri eğlenceli bir tonla daha ilgi çekici reklamlar benimsemeye teşvik etti. Bu sayede şirket, sosyal ağdaki bazı rahatsız edici içerikleri doğal olarak azaltabilir.

Açık kaynak kodu

Elon Musk daha önce Twitter’ın algoritmasını eleştirmiş ve bu yılın Nisan ayında şirketin teknolojisinin açık olması gerektiğini ima etmişti. Yani, milyarderin tıpkı rakibi Mastodon gibi sosyal ağın kaynak kodunu açık hale getirme ihtimali var.

Planın gerçekleşmesi halinde sosyal ağ, platformu daha açık ve merkezi olmayan bir hale getirmek için çalışan Parag Agrawal ve Jack Dorsey’in yönetimlerinde de planlanan ve Web 3 gibi çözümlere odaklanan bir yol izleyebilir.

‘X’ uygulamasına katılma

Elon Musk’a göre Twitter’ın satın alınması “daha fazla para kazanmayı” değil, insanlığın iletişim kurmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Musk’ın sosyal ağı “dijital bir merkez” haline getirmek için değişiklikler yapmasının yanı sıra, platformu X adlı yeni bir uygulama ile birleştirmesi de bekleniyor.

Milyardere göre Project X, süper uygulamaların standartlarına uyması gereken bir “her şey uygulaması” ve Twitter’ın satın alınması bu uygulamanın inşasına yönelik ilk adım. İşadamına göre, sosyal ağın satın alınması, hizmetin beş yıla kadar başlatılmasını hızlandırmalı, ancak yeniliğin başlangıcı için hala belirlenmiş bir tarih yok.

Kaynak: Yahoo