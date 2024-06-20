Tesla CEO’su Elon Musk’un X’te (eski adıyla Twitter) yakın zamanda yayınlanan bir gönderisi, Tesla Roadster’ın uçan araba yeteneğine sahip olacağını söylüyor. Eğer bu iddia doğruysa, uçan araba Roadster’ın dikkate değer bir yörüngeye sahip olması kaçınılmazdır. Elon Musk, iddiasını desteklemek için daha fazla ayrıntı paylaşmadı ancak bu durum sektör gözlemcilerinin dikkatini çekti.

İçindekiler Tesla Roadster uçan araba olacak

Tesla Roadster uçan araba olacak

Elon Musk’un daha sonra yanlış olduğu ortaya çıkan iddialarda bulunma konusunda kötü bir sicile sahip olduğunu belirtmek gerekir. Ancak yaklaşmakta olan Tesla Roadster’ın çok hızlı olması muhtemel. Musk daha önce Roadster’ın uçan araba olabileceğini iddia etmişti. Tesla Roadster’ın ilk kez tanıtılmasının ardından piyasaya sürülmesi için bitmek bilmeyen bir bekleyiş oldu. Araba yedi yıl önce Tesla’nın Semi ve Roadster etkinliği sırasında duyuruldu. Roadster, markanın 2020’den bu yana henüz piyasaya sürülmeyen listede yer alan en iyi aracıdır. Elise platformunu temel alan 2008 Roadster’ın halefi olması amaçlanmıştı. Roadster, Tesla’nın elektrikli araç pazarına girişinin sinyalini verdi.

Roadster’ın başlangıçta 1,9 saniyede 0’dan 62mph’ye (100km/s) hızlanma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. Bu hızlanma o zamanlar etkileyiciydi ancak şu anda durum böyle değil. 2 saniyenin altında 0’dan 62mph hıza daha iyi bir hız performansına sahip birkaç Tesla ve Lucid aracı var. Ayrıca Roadster ile aynı kategorideki süper otomobiller bu performansa 1,7 saniyede ulaşabiliyor.

2021’de Elon Musk, Tesla Roadster’ın 0-62mph hıza 1,1 saniyede ulaşabileceğini iddia etti. Arabanın etrafında düzenlenmiş 10 adede kadar küçük roket iticisini içerecek bir SpaceX seçenek paketi tarafından desteklenecek. Bu özellik 2018 yılında duyurulmuştu ve Musk ilk kez Roadster’ın uçan araba olduğunu iddia etmişti.

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İşler planlandığı gibi giderse uçan araba Roadster’ın bu yıl piyasaya sürülmesi ve 2025’te üretime girmesi bekleniyor. Roadster’ın ilk başlangıç fiyatı 200.000 dolardı ancak şu anki fiyatı Tesla tarafından açıklanmadı.