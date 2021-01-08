Yeni gizlilik sözleşmesindeki ağır şartlarla gündemde olan WhatsApp’a bir alternatif önerisi daha geldi. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, Signal uygulamasını öneriyor.

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WhatsApp, son günlerde oldukça skandal bir olayla gündemde. Her ücretsiz uygulama gibi kullanıcıların verilerini toplayan mesajlaşma uygulaması, yeni yayınladığı gizlilik sözleşmesiyle ile topladığı verileri Facebook ile paylaşmayı mecburi kılıyor. Kullanıcıların verileri başlarda sadece tüketim alışkanlıkları ve reklam özelleştirmeleri için kullanılıyor olsa bile, zaman içinde bu durum oldukça ilginç noktalara ulaştı. Artık şirketler doğru yöntemlerle kullanıcılara doğru şeyler göstererek seçim sonuçlarını bile değiştirebiliyor. Bu duruma Cambridge Analytica skandalı örnek verilebilir. Kafası karışan kullanıcılar, sorunu çözmek için alternatif arayışına yöneldi bile. Bir öneri de yakın zamanda yaşayan en zengin insan olan kişiden geldi. Tesla ve Space X CEO’su olan Elon Musk, Signal uygulamasını öneriyor.

Elon Musk Signal uygulamasını tavsiye etti

Yakın zamanda Amazon kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos’u geride bırakarak yaşayan en zengin insan olan Elon Musk, Signal uygulamasını önerdi. Attığı bir tweet ile bu öneriyi yapan Musk, uygulamanın daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli-görüntülü arama ve mesajlaşma uygulaması. Uygulamanın temel olarak üzerinde durduğu özellik ise gizlilik. Herhangi bir kar amacı gütmeyen Signal vakfı, Şubat 2018’de 50 milyon $ bütçe ile çalışmalara başladı.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

WhatsApp rakipsiz

Elon Musk Signal uygulamasını önerse bile, WhatsApp uzun yıllardır rakiplerinden her alanda daha önde. Aslında daha iyi özellikler sunan bazı uygulamalar olsa da pazardaki hakim mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, elinde oldukça büyük bir avantaj bulunduruyor kullanıcı sayısı. Uygulamanın kullanıcı sayısı o kadar fazla ki, yeni uygulama arayışına girilse dahi, uygulamayı indiren kişinin çevresi yine WhatsApp kullandığı için bir anlamı kalmıyor. Elindeki bu kullanıcı sayısını koruduğu sürece ne yaparsa yapsın Signal, Telegram gibi rakiplerinin işi zor gözüküyor.

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