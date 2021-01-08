Mobil
Elon Musk Signal uygulamasını önerdi
Yeni gizlilik sözleşmesindeki ağır şartlarla gündemde olan WhatsApp’a bir alternatif önerisi daha geldi. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, Signal uygulamasını öneriyor.
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WhatsApp, son günlerde oldukça skandal bir olayla gündemde. Her ücretsiz uygulama gibi kullanıcıların verilerini toplayan mesajlaşma uygulaması, yeni yayınladığı gizlilik sözleşmesiyle ile topladığı verileri Facebook ile paylaşmayı mecburi kılıyor. Kullanıcıların verileri başlarda sadece tüketim alışkanlıkları ve reklam özelleştirmeleri için kullanılıyor olsa bile, zaman içinde bu durum oldukça ilginç noktalara ulaştı. Artık şirketler doğru yöntemlerle kullanıcılara doğru şeyler göstererek seçim sonuçlarını bile değiştirebiliyor. Bu duruma Cambridge Analytica skandalı örnek verilebilir. Kafası karışan kullanıcılar, sorunu çözmek için alternatif arayışına yöneldi bile. Bir öneri de yakın zamanda yaşayan en zengin insan olan kişiden geldi. Tesla ve Space X CEO’su olan Elon Musk, Signal uygulamasını öneriyor.
Elon Musk Signal uygulamasını tavsiye etti
Yakın zamanda Amazon kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos’u geride bırakarak yaşayan en zengin insan olan Elon Musk, Signal uygulamasını önerdi. Attığı bir tweet ile bu öneriyi yapan Musk, uygulamanın daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli-görüntülü arama ve mesajlaşma uygulaması. Uygulamanın temel olarak üzerinde durduğu özellik ise gizlilik. Herhangi bir kar amacı gütmeyen Signal vakfı, Şubat 2018’de 50 milyon $ bütçe ile çalışmalara başladı.
Use Signal
— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021
WhatsApp rakipsiz
Elon Musk Signal uygulamasını önerse bile, WhatsApp uzun yıllardır rakiplerinden her alanda daha önde. Aslında daha iyi özellikler sunan bazı uygulamalar olsa da pazardaki hakim mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, elinde oldukça büyük bir avantaj bulunduruyor kullanıcı sayısı. Uygulamanın kullanıcı sayısı o kadar fazla ki, yeni uygulama arayışına girilse dahi, uygulamayı indiren kişinin çevresi yine WhatsApp kullandığı için bir anlamı kalmıyor. Elindeki bu kullanıcı sayısını koruduğu sürece ne yaparsa yapsın Signal, Telegram gibi rakiplerinin işi zor gözüküyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Lite modeli geliyor
Oppo, Find X serinin yeni üyesi Find X3 Lite modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu model, tasarımının yanında özellikleri ile de dikkat çekiyor.
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Söz konusu akıllı telefon, geçen yılın modeli Find X2 Lite’ın halefi olarak gelecek. Ünlü haberci Evan Blass’a göre, Find X3 Lite, geçen ay Çin’de piyasaya çıkan Reno5 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak.
Basına sızan bilgilere göre Oppo Find X3 Lite modelinin tasarımı oldukça şık görünüyor. Oppo yeni modeli gücünü 5G destekli Snapdragon 765G işlemciden ve 8 GB RAM‘den alacak. Find X3 Lite, 128 GB depolama ve 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil üzerine kurulacağı aktarılıyor.
Find X3 Lite’ın 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını destekleyen 6,4 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefon arka kısmında dörtlü kamera kurlumuna (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) sahip olacak. Cihaz ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.
Oppo Find X3 Lite modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti
- Grafik Birimi: Adreno 620 GPU
- RAM: 8GB RAM
- Depolama birimi: 128GB
- Arka kamera: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel +2 Megapiksel
- Ön kamera: 32 Megapiksel
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- İşletim sistemi: Android 11 / ColorOS 11.1
- Batarya: 65W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro 5G’nin DxOMark puanı belli oldu
Oppo Reno 4 Pro 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Reno 4 Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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2019 yılında karşımıza çıkan Reno 4 serisi, zamanla kullanıcıların gözdesi haline geldi. Fiyatına göre oldukça iyi özelliklere sahip olan bu telefonlar, tasarımıyla da oldukça başarılı. Reno 4 Pro modeli, gerek kamerası, gerekse performansı ile çok iyi işler çıkardı. Özellikle güçlü kamerası ile ön plana çıkan Reno 4 Pro, uzun bir aradan sonra nihayet DxOMark testlerinden geçti.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Oppo Reno 4 Pro modeli; fotoğraf alanında 109, zoomda 60 ve video kısmında ise 101 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 108 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Oppo Reno 4 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli HDR10 destekli AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti
- Grafik Birimi: Adreno 620 GPU
- RAM: 8GB RAM / 12GB RAM opsiyonu
- Depolama birimi: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX586 sensör f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens Sony IMX708 sensör f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel telefoto lens f/2.4 diyafram
- Ön kamera 32 Megapiksel
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- İşletim sistemi: Android 10 / ColorOS 7.0
- Diğer: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 65W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 modelinin Android 11 güncellemesi durduruldu
Xiaomi, Android One programının bir parçası olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi A3 modeli için yayınlamış olduğu Android 11 güncellemesini durdurma kararı aldı. Android 11 güncellemesi, cihazların bir daha açılmamak üzere kapanmasına neden oluyordu.
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Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, söz konusu sorunlu güncelleme ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre güncelleme sonrasında sorun yaşayanlar için ücretsiz tamir imkanından, garanti kapsamında olan ve olmayan bütün Mi A3 modellerin yararlanabileceği açıklandı.
Kullanıcıların yapması gereken tek şeyin telefonlarını yetkili servise götürmelerinin yeteceğini açıklandı. Xiaomi Mi A3 modeli için ücretsiz onarım işleminin ilk olarak Çin’den başlanacağı biliniyor.
Xiaomi Mi A3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,08 inç, HD+ (720×1560) AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 korumalı
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 665
- Grafik işlemci: Adreno 610
- RAM: 4GB GB LPDDR4X
- Depolama alanı: 64 GB/ 128 GB
- Sim kart: Hibrit Çift Sim (nano + nano/microSD)
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
- Arka kamera: 48 MP ana + 8 MP, 118 derece geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 32 MP
- Diğer: Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift-bant desteği, Bluetooth 5, GPS/GLOSNASS/Beidou uyumu, USB Type-C giriş ve Quick charge 3.0 desteği
- Batarya: 4030 mAh
Güncellemenin neden olduğu sorun sonrasında başlatılan ücretsiz onarım imkanının Türkiye’de olup olmadığı henüz bilinmiyor. Xiaomi Mi A3 modeli için gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte sorunsuz bir Android 11 geçişinin sağlanması bekleniyor.
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