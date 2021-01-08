WhatsApp gizlilik sözleşmesi Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu değil

Consumer Electronic Show yani kısa adıyla CES, 2021 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle fiziksel olarak yapılamadı. Buna rağmen dijital olarak gerçekleştirilen fuara göre, en iyi 8 mobil cihaz açıklandı.

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Covid-19 Dünya’yı hiç beklenmedik şekilde etkisi altına aldı. Bir zamanlar normal şekilde yüz yüze yapılan pek çok şey bugün, dijital ortama aktarılmış durumda. Sadece eğitim ve iş hayatı değil, tüketicilere ve basın kuruluşlarına özel olan elektronik fuarları bile bugün çevrimiçi şekilde dijital ortamda yapılıyor. Bu fuarlara CES 2021 de dahil. Consumer Electronics Show, her yılın Ocak Las Vegas, Nevada’da Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen bir tüketici elektroniği fuarıdır. Fuar bu yıl ilk defa dijital ortamda yapıldı. Yeni nesil teknolojik ürünlerin görücüye çıktığı etkinlikte, çıkış yapmış telefonlar arasından yılın en iyi mobile cihazları da seçildi.

CES 2021 fuarına göre yılın en iyi 8 akıllı telefonu

Asus ROG Phone 3

Asus tarafından oyunculara yönelik geliştirilen bu telefon, Snapdragon 865+ ve 16 GB RAM gibi üst seviye özellikleriyle dikkat çekerken, CES fuarında yılın en iyi 8. telefonu seçildi.

LG Wing

Güney Koreli teknoloji devi LG tarafından üretilen bu model, kızaklı dönen mekanizmasıyla dikkat çekiyor. 7. sıradan listeye giren telefon kuşkusuz yılın en ilginç tasarımlarından birine sahip.

LG Velvet 5G

Yine LG tarafından listeye 6. sıradan giren telefon, ilk bakışta sıradan bir akıllı cihaz gibi gözükse de aksesuar desteği ile şaşırtıyor. Takılıp çıkarılabilen kılıfı sayesinde 2 ekrana sahip olabilen Velvet, yılın en yenilikçi modellerinden biri.

TCL 10 5G UW

Listenin 5. Sırasında ise beklenmedik bir marka var. Akıllı telefon sektöründe nispeten yeni bir firma olan TCL’in, TCL 10 5G UW modeli fuara göre yılın en iyi 5. Telefonu.

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung’un katlanabilir akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy Z Flip 5G, şirketin 2. Nesil katlanabilir modellerinden biri. Geleceğin teknolojisini bünyesinde barındıran model listede 4. Sırada.

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra

Android telefonların zirve ismi Note 20 ve Note 20 ultra yılın kuşkusuz en güçlü cihazlarından biriydi. Her anlamda performansıyla göz dolduran bu modelin, listede olması kimseyi şaşırtmıyor

Samsung Galaxy A51 5G

Listedeki sürpriz isimlerden olan Samsung Galaxy A51 5G, şirketin orta segment modellerinden biri. Telefon fiyat, performans anlamında başarılı olsa da listedeki diğer telefonları düşününce, teknik anlamda zayıf kalıyor.

OnePlus 8 Pro

OnePlus’ın amiral gemisi katili telefonu OnePlus 8 Pro, kimseyi şaşırtmayarak zirveye oturuyor. Oldukça etkileyici özelliklere sahip telefonun yeni versiyonunun ise önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.

CES fuarının, listelemeyi hangi kriterlere göre yaptığı ise şu an için belirsizliğini koruyor.