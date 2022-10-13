Siyaset bilimci ve Eurasia Group kurucusu Ian Bremmer, Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “Rus başkanının savaşı bitirmek için ihtiyaç duyacağı asgari miktar” hakkında konuştuğuna dair bir rapor yayınladı. Ancak Musk bu iddiaları reddediyor.

Bremmer’ın raporu bu haftanın başlarında müşterilere gönderildi. Yatırımcı Sven Henrich, Musk’a Twitter hesabı aracılığıyla raporun doğru olup olmadığını sordu. Musk ise, “Hayır, değil. Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı.” diye yanıtladı.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

İlerleyen saatlerde Bremmer, Musk’ın kendisine Ukrayna hakkında doğrudan Putin ve Kremlin ile konuştuğunu söyledi.

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were. — ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022

Musk 3 Ekim’de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının en iyi sonucu hakkındaki görüşüne destek arayan bir dizi tweet yayınladı. Musk, Ukrayna’da kuşatma altındaki ulusun belirli bölgelerinin Rusya’ya katılıp katılmaması konusunda BM denetiminde oylama yapılmasını önerdi. Ayrıca Ukrayna’nın Kırım’ı Rusya’ya teslim etmesi gerektiğini ve ulusun NATO veya Rusya ile hizaya girmek yerine “tarafsız” kalması gerektiğini söyledi.

Bu tweetlerden bu yana Musk, Twitter’da bazı Ukrayna vatandaşlarının Rusya’ya katılmayı tercih edeceği ve oy vereceği fikrini desteklemeye devam etti.

Kremlin yetkilileri Musk’ı görüşünden dolayı övdü. Ancak Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Sen. Lindsay Graham, R-S.C. ve Rusya doğumlu insan hakları aktivisti Garry Kasparov da dahil olmak üzere birçok kişiden sert eleştiriler aldı.

Putin’in iktidara gelmesini engellemeye çalışan ve ülkeden kaçmadan önce aktivizmi nedeniyle hapse atılan ve dövülen Kasparov, Musk’ın planını “Kremlin propagandasının tekrarı” olarak nitelendirdi. Ukrayna’nın ayrılan Almanya büyükelçisi Andrij Melnyk, Musk’ın tweetlerine yanıt olarak, “S**tir git’ size diplomatik cevabımdır.” dedi.

İçindekiler Şirketlerinin kaderi

Şirketlerinin kaderi

Musk daha önce Ukrayna’da kahraman statüsü kazanmıştı. Çünkü şirketi SpaceX, Starlink uydu internet hizmetini ülkenin bazı kısımlarını çatışmanın ilk günlerinden itibaren çevrimiçi tutmak için etkinleştirdi.

J2 Ventures’ın kurucusu ve yönetici ortağı Alex Harstrick, kamuya açık bir şekilde savaş hakkında fikir yürütmenin Musk ve SpaceX için riskli olabileceğini söyledi. Harstrick, fonu başlatmadan önce, özel harekat birimleriyle hem Afganistan hem de Irak’a konuşlanmış bir ordu istihbarat subayıydı.

Harstrick, “ABD’ye (özellikle de Savunma Bakanlığı’na) önemli ölçüde satış yapan herhangi bir şirket, CEO’sunun herhangi bir kamuya açıklamayla ilgili konuştuklarının ABD’nin değerleriyle tutarlı olduğundan emin olma sorumluluğuna sahip olduğunu kabul etmelidir.” dedi.

Deltek’in GovWin tarafından izlenen verilerine göre SpaceX, 2003’ten bu yana 10.5 milyar doları aşan federal sözleşmelere imza attı. Bir savunma müteahhidinin liderlerinin ABD’nin diplomatik çabalarına müdahale ettiği görülüyorsa, hükümet kurumlarının alternatifler mevcut olduğunda onlarla çalışmakta tereddüt edebileceğini öne sürdü.

Musk ayrıca yakın zamanda Financial Times ile yaptığı bir röportajda Çin’in Tayvan ile olan ihtilafını çözme vizyonu hakkında sesini yükseltti. Çin’in ABD büyükelçisi Qin Gang, bir tweette Musk’a fikir için teşekkür etti.