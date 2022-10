Siyaset bilimci ve Eurasia Group kurucusu Ian Bremmer, Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “Rus başkanının savaşı bitirmek için ihtiyaç duyacağı asgari miktar” hakkında konuştuğuna dair bir rapor yayınladı. Ancak Musk bu iddiaları reddediyor.

Bremmer’ın raporu bu haftanın başlarında müşterilere gönderildi. Yatırımcı Sven Henrich, Musk’a Twitter hesabı aracılığıyla raporun doğru olup olmadığını sordu. Musk ise, “Hayır, değil. Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı.” diye yanıtladı.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.

— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022