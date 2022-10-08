Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin en olası sonucu olduğunu iddia ettiği tweet’in ardından Ukrayna’nın üst düzey yetkililerinin öfkesini çekti.

Ukrayna’nın Almanya büyükelçisi Andrij Melnyk, Musk’ın tweet’ine yanıt olarak, “‘S**tir git’ size diplomatik cevabımdır. Tek sonuç şu ki, artık hiçbir Ukraynalı ASLA senin lanet Tesla saçmalıklarını satın almayacak. Bu yüzden sana iyi şanslar.” dedi.

Musk, yedi aylık çatışmanın muhtemel bir sonucu olduğunu iddia ettiği şeye desteği ölçen bir Twitter anketi yayınladı:

Rusya’nın 2014 yılında zorla ilhak ettiği Ukrayna’nın Kırım topraklarının kalıcı olarak Rusya’ya verilmesi ve sürekli su temininin garanti altına alınması.

Rusya’nın geçen ay yasa dışı bir şekilde ilhak etmeden önce düzmece referandumlar düzenlediği Doğu Ukrayna’nın dört bölgesinin bu kez Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen yeni referandumlara tabi tutulması.

Ukrayna’nın uzun vadeli Kremlin’in Ukrayna’nın NATO savunma ittifakına katılmasını engelleme hedefini gerçekleştirerek “tarafsız” kalmaya zorlanması gerektiği.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, kendi Twitter anketiyle yanıt verdi: “Hangi Elon Musk’ı daha çok seviyorsun?” Zelenskyy, cevap olarak iki seçenek verdi: “Ukrayna’yı destekleyen” veya “Rusya’yı destekleyen”.

Ukrayna’dan gelen sert tepkiler daha da dikkat çekici. Çünkü Musk, çatışmanın başlangıcından bu yana Ukrayna’da yarı halk kahramanı statüsü kazanmıştı. Musk’ın Starlink uydu iletişim sistemi, Ukraynalıların ve Ukrayna ordusunun ülkeyi sarsan internet kesintilerini atlatmasını sağladı.

Yine de Musk’ın sözleri, onun karakteri dışında bir şey değil. Tesla’nın ticari çıkarları geleneksel olarak Amerikan siyasi soluyla aynı taraftayken, Musk yönetimi silah paketleri ve Moskova’ya yaptırımlar yoluyla Ukrayna’yı güçlendiren Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere, önde gelen Demokrat siyasi figürlerle son zamanlarda düşmanca bir ilişki geliştirdi.