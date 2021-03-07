Finans
NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
NFT, son günlerde internetin her köşesinde karşımıza çıkan bir terim. Dahası, insanların bu NFT’ler için milyon dolarlar harcaması da muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Dolayısıyla, NFT’nin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve tüm bu çılgınlığın arkasındaki nedenleri merak etmeniz gayet olası. İşte tam da bu yüzden, sizler için konu hakkındaki tüm detayları kafa karıştırmadan anlatan bir rehber hazırladık…
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NFT nedir? Bir balon mu yoksa gerçekten de hayatlarımızda kalıcı olacak mı?
Gelin, ilk önce NFT kelimesinin anlamıyla başlayalım. Aslında, NFT, açılımı ‘Non-Fungible Token’ olan bir kısaltma. Yani, takas edemeyeceğiniz/dönüştüremeyeceğiniz bir kripto varlık ya da para diyebiliriz. Bu durumu hemen bir örnekle açıklayalım. Mesela, 20 TL’lik bir banknotunuz olduğunu düşünün. Bunu herhangi bir bakkal ya da büfede iki 10’luk yaptırabilirsiniz değil mi (teorik olarak en azından, bakkalın uyuzuna denk gelebilirsiniz tabi)? Ya da biraz daha güncel bir örnek verelim. Belli bir miktarda Bitcoin’iniz olduğunu düşünün. Bunu, bildiğiniz üzere, başka bir kripto para ile takas etmeniz mümkün. İşte bu gibi takas edebileceğiniz varlıklara ‘Fungible (dönüştürülebilir) para birimi deniyor. İşte, bizim NFT de bunun tam zıttı: yani, dönüştürülemez kripto varlık/değer. NFT’nin ne olduğunu açıkladık, gelin bundan sonrasını kısa kısa ve madde madde inceleyelim.
#1- Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?
NFT’ler, tıpkı diğer kripto birimler gibi, blok zinciri (blockchain) üzerinde yer alıyor. Başka bir deyişle, tamamen dijital varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak, dikkat ederseniz yazımızın başından beri NFT’leri tam anlamıyla bir para birimi diye nitelendirmedik. Doğal olarak , “Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?” sorusu şu an aklınızı kurcalıyor olabilir. Öyleyse, bunu hemen cevaplayalım. Bitcoin’in veya diğer kripto paraların nasıl bir para karşılığı varsa, NFT’lerin de orijinal bir fotoğraf, sanat formu, ya da başka bir fikri mülkiyet olarak karşılığı var. Pratikte olay şöyle işliyor: Siz bir NFT aldığınız zaman başka kimse de olmayan bir dijital sanat formunu (resim, şarkı, video vb. aklınıza ne gelirse) edinmiş oluyorsunuz. Ya da, kripto varlıklar uzmanı Dona Redel’in tanımıyla “NFT aldığınızda kendini resim vb. sanat formları olarak ifade eden orijinal bir koda sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz”. Kısacası, size özel dijital sanat diye özetleyebiliriz olayı.
#2- Gerçek hayatta NFT’ler nasıl kullanılıyor, örnekleri neler?
NFT örnekleri gerçekten de sınırsız. Ancak, belki de bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri ‘NBA Top Shot’. NBA Top Shot, ligin ünlü oyuncularının efsanevi anlarını ve maçlarını NFT olarak satıldığı bir sistem. Örneğin, geçtiğimiz günlerde LeBron James’in bir smacının görüntüsü tam 208 Bin ABD dolarına satıldı. Tabi, bu görüntüyü Youtube’da bir kuruş ödemeden izlemeniz de mümkün. Ancak, dediğimiz gibi, NFT’lerin tüm olayı size özgü bir kodla gelmesi ve eşsiz olması.
Bir başka meşhur NFT örneği de Jack Dorsey’in ilk Tweet’i. Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Dorsey, platformda attığı ilk Tweet’i NFT olarak satışa sundu. Son gelen teklif ise dudak uçuklatacak cinsten: tam tamına 2.5 Milyon ABD Doları. Bunlara ek olarak, Kings Of Leon grubunun yeni albümünü NFT şeklinde çıkarması, Grimes’ın 6 Milyon ABD Doları değerinde yüzlerce sanat çalışmasını satması ve yukarda gördüğünüz kedi görseli animasyonunun 590 Bin ABD Doları’na satılmasını söyleyebiliriz.
#3- NFT nerden satın alınır?
Öncelikle, NFT alım satımının genellikle kripto para birimleriyle yapıldığını belirtelim. Yani, NFT almak istiyorsanız bir miktar kripto paraya sahip olmalısınız. Bu adımdan sonra, Rarible; Known Origin; veya Open Sea gibi NFT pazarlarından alım satım yapabilirsiniz.
#4- NFT’lerin geleceği var mı yoksa sönüp gider mi?
Bu tabi ki de cevaplaması zor bir soru. Ancak, yukarda bahsettiğimiz ödenen çılgın ücretleri ve teknolojinin yakaladığı ivmeyi düşünürsek, NFT’lerin gelecekte de hayatımızda yer alması kuvvetle muhtemel. İlk başta insanların internetten ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekleri şeylere bu derece yüksek meblağlar ödemesi saçma gözükse de, bunun arkasında aslında çok yerleşik bir alışkanlığımız yatıyor: Az olana daha çok değer vermemiz. Başka bir deyişle, ekonominin temel taşı: arz ve talep. NFT yaratıcıları ürünlerini orijinal veya nadir kodlarla enkripte ettiğini düşündüğümüzde, aslında, olayın çocukken peşinden koştuğumuz nadir futbolcu çıkartmaları veya kartlarından bir farkı kalmıyor. Tüm konuya bu perspektiften bakınca, NFT’ler hayatımızda kalıcı demek pek de abartı değil sanırsak…
Kaynak: NPR, CoinSpeaker, Vox
Finans
Dell bilgisayar satışlarında önemli rakamlara imza attı
Dell Technologies yıl çeyreği kazancında özellikle bilgisayar taleplerinin getirdiği bir artış raporladı. 2020 son çeyreğinde 26.11 milyar Dolar ile geçen yıla göre %9 fazla gelir elde eden firma; 1.34 milyar Dolar ise kazanç açıkladı. Yılın geneli için ise firmanın 94.22 milyar Dolar gelirden 3.5 milyar Dolar kazancı var. Bu sayı önceki seneye göre ise %2 artış demek.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 864-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Ayrıca firma diğer alanlarla birlikte 2020 yılında toplam 50.3 milyon bilgisayar satışıyla rekor gelir elde etmiş durumda. Böylelikle 2020 son çeyreğinde bilgisayarların getirdiğini 13.8 milyar gelir önceki yıla göre %17 artış sağlıyor. Bu alanda yıl bazındaki gelir ise 48.4 milyar Dolar.
Altyapı kısmında ise karışık sonuçlar görebiliyoruz. Bu kısımdaki gelir %2 azalmış görülebilirken; sunucu ve ağ kazançları %3 artış gösteriyor. Çeyrek bazında bu alandaki kazancı 1.2 milyar olan firmanın geliri 8.8 milyar olarak görülebiliyor. Tüm yılda ise bölümün geliri 32.6 milyar.
Biraz karışık gözükse de kısaca Dell firmasının genel anlamdaki performansında gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte talebin son on yılın tepesinde olduğunu düşünürsek bu bir sürpriz de değil.
Öyle ki Gartner tarafından yürütülen bir araştırmaya göre; 2020 son çeyreğinde 79.4 milyon bilgisayar satıldı. Bu da 2019’a göre %10.7’lik bir artış demek. Yılın genelinde ise satılan 275 milyon bilgisayar satışıyla da geçmiş yıla göre %4.8 artış görülebiliyor. Araştırmaya göre dünya çapındaki satıcılarda ilk üç sıra ise değişmiyor. Bunlar ise sırasıyla Lenovo, HP ve Dell olarak karşımıza çıkıyor.
Son olarak Covid ile bu alanda gördüğümüz gelişimin bu yılda da devam edeceğe benzediğinin altını çizelim.
Finans
GameStop olaylarında sosyal medya botlarının da parmağı olabilir
GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşanan olaylar, hatırlayacağınız üzere, yılın başlangıcına damgasını vurmuştu. Özetle, ‘Short Squeeze’ adlı yöntemle birden değer kazanan hisseler, büyük yatırım firmalarının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Görünen o ki, olayların perde arkası aralanmaya başlıyor. Her ne kadar, hisselerin kazandığı değer büyük oranda Reddit kullanıcılarının başarısı olsa da, bugün gelen raporlar sosyal medya botlarının da yaşanılanlarda katkısı olduğu yönünde…
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GameStop hisselerini sosyal medya botları mı coşturdu?
GameStop’un hisselerinin yarattığı yankı tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında, olayların üstünden biraz zaman geçtiği için yaşananların perde arkasını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Öyle ki, ABD bazlı siber güvenlik firması PiiQ Media’nın analizine göre, hisselerin kazandığı değerin arkasında masum Reddit kullanıcılarından çok daha fazlası var. Öncelikle, PiiQ Media raporuna Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram platformlarını incelediğini söyleyerek başlıyor. Buna ek olarak, firma, analizin Ocak 28 ve Şubat 18 arasını kapsadığının altını çiziyor. Şirket, özetle, bu platformlarda GameStop da dahil olmak üzere, ‘trol’ stokları destekleyen botlar bulduğunu bildirmekte.
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Peki tüm bu yaşananlarda botların payı ne kadar büyük? Şirket, bu konuda bir analiz yapmadığını söylüyor. Ancak, PiiQ Media’nın çok güvendiğini söylediği tahminine göre bu botların sayısı 10 binlerle ifade edilecek cinsten. Ayrıca, firma bu botların varlığı ve amaçları konusundaki analizinin doğruluğundan çok emin olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Bu botları nasıl yakaladıkları konusundaki açıklamaları ise şöyle: ” ‘Hold The Line’ ve ‘GME’ gibi keyword’leri (anahtar kelime) inceledik. Bu keyword’lerin kullanımında, her gün düzenli bir şekilde başlama ve durma düzeni gördük. Bu, botların varlığının en büyük kanıtı. Her zaman öyle olmuştur. Organik, yani bir insan tarafından yapılan bir davranış olsaydı, keyword’ler bu kadar düzenli kullanılmazdı”. Son olarak, firma bot konusunda Reddit’te henüz bir analiz yapmadıklarını söyledi. Fakat, Piiq Media’nın kurucusuna göre Reddit’te benzer botlar bulunma ihtimali “çok, çok yüksek”.
Kaynak: Reuters
Finans
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı duyurdu. Rapora göre firma, 5.9 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etmiş.
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Oyun içi satın alımlar ve canlı servisler EA için önemli bir gelir kaynağı!
Oyun dünyasının popülaritesi en dalgalı firmalarından biri kuşkusuz Electronic Arts. FIFA serisi ile daha çok tanınan firma, yıllardır yaptıklarıyla eleştirilerin odağı olmayı başardı. Bu eleştirilerin en popüler olanı ise bildiğiniz üzere firmanın sağladığı oyun içi satın alımlar ve canlı servisler. Çoğu ülkede davalık olan firma, 2020 yılı içerisinde bu servislerden ne kadar kazandığını açıkladı. Yayımlanan verilere göre EA, geçtiğimiz yol 5.9 milyar dolarlık gelir elde etti.
Geçtiğimiz yıla oranla %8 gelir artışına sahip olan firma, kar kısmında yılı artış ile kapattı. Kar kısmında 1.179 milyar dolar daha fazla kazanan oyun üreticisi, başarısını sürdürdü. Tabi işin kar kısmında ilk kez uygulanan vergi indiriminin de büyük etkisi oldu. Tartışma ve dava konusu olan bu servisleri kullanma konusunda geri adım atmayı düşünmeyen firma, bir nevi neden haklı olduğunu dünyaya duyurdu. Firma özellikle FIFA Ultimate Team merkezli gelirleri ile finansal olarak güçlü bir profil çizmeyi başardı. Bakalım oyun devi ileride herhangi bir zorluk yaşamadan sistemi devam ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
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