Elon Musk: ‘Hiçbir şeyin CEO’su olmak istemiyorum’

Kripto paralar, blok zinciri teknolojisi ve NFT’ler yaygınlaştıkça bununla birlikte kripto para bağlantılı oyunlar da popülerleşiyor. Bu sayede bir çok gaming token’ından da yüksek kazançlar elde edilebiliyor. Üstelik bazı oyunlar da oynadıkça kullanıcılarını kripto paralar ile ödüllendirerek oyunculara gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu durum da bir çok oyuncunun ilgisini çekerek eğlenceli kripto oyunları için bir arayış başlatıyor. Sizin de arayışınıza faydası olmasını umduğumuz en popüler kripto oyunlarından bu yazımızda bahsedeceğiz.

Kripto oyunlarının tarihi çok eskilere gitmese de blok zinciri teknolojisinin ve NFT’lerin hızla yaygınlaşması ile kripto oyunları da hızla gelişerek “gaming” arenasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bu süreçte bir çok kripto para bağlantılı oyun piyasaya sürülse de sadece ufak bir kısmı diğerlerinden sıyrılmayı başarıp oyuncular tarafından kabul edildi.

Geliştiricilerin kripto paralar ile oyunları buluşturduğu ortak nokta genellikle oyun içi ekonomiler oluyor. Blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan bu oyun içi ekonomilerde oyuncular, bağlantılı kripto paraları kullanılarak kimi NFT özelliği de taşıyan oyun içi eşyaları satın alma, satma ve takaslama imkanına sahip oluyor. İsterlerse de bu oyunlardan gerçek paraya çevirebilecekleri ödüller de elde ediyorlar. Henüz hala başlangıç aşamasında olan kripto oyunlarının gelecekte çok daha yaygın olması ve neredeyse her oyunun bir şekilde kripto paralar ile bağlantılı olması bekleniyor.

Axie Infinity – AXS

Kripto parası AXS’nin Temmuz ayı içerisinde yaşadığı artışın da etkisiyle oyuncu sayısını çok hızlı bir şekilde arttırarak rakiplerini geride bırakan Axie Infinity, Pokemon’dan ilham alınarak geliştirilen çizgi film grafiklerine sahip bir oyun. Oyun içerisinde oyuncular, Axie ismi verilen bir nevi Pokemon’a benzeyen sevimli yaratıklarını geliştirip, diğer oyuncularla savaştırarak günlük verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor ve aynı zamanda ister sıfırdan büyüterek ister oyunun sunmuş olduğu marketten Ethereum ile yeni Axie’ler satın alarak ekiplerini büyütüyorlar. Aynı zamanda oyuncular, geliştirdikleri Axie’leri nadirliğine göre 350 dolardan başlayan fiyatlarla oyun içi markette satabiliyorlar. Aynı şekilde oyuna başlayabilmek için de bu Axie’lerden en az 3 adet satın alarak bir başlangıç yatırımı yapılması gerekiyor.

ABD’li milyarder Mark Cuban tarafından da destek alan Axie Infinity, kısa süre içerisinde kripto oyunları arasında zirveye oturdu. Bu oyuna başlamak ile ilgileniyorsanız, aşağıda daha ayrıntılı bahsettiğimiz haberimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Decentraland – MANA

2020 yılında çıkan ve oldukça beğenilerek kripto oyunlar arasında zirveye oynayan oyunlardan biri de Decentraland oldu. Ethereum altyapısını kullanan Decentraland, oyuncuların diledikleri gibi keşfedip diğer oyuncularla etkileşime girebildiği merkeziyetsiz ve özgürlükçü 3 boyutlu bir dünya sunuyor. Bu yönüyle önemli bir potansiyele sahip olan oyunda oyun geliştiricileri de oyun içerisinde kendilerine ait bir kara parçası satın alarak geliştirdikleri oyunları Decentraland evreninde diğer oyunculara sunabiliyor. Oyun kendi içerisinde ise MANA ismini kullanan kripto parayı kullanıyor. Merkeziyetsiz yapısını öne çıkaran Decentraland, gelişmeye ve bünyesine farklı oyuncular katmaya devam ediyor.

The Sandbox – SAND

The Sandbox, aslında 2012 yılında ortaya çıkmış bir mobil oyun olsa da son aylarda attığı adımlar ile kripto oyunlar arasına sağlam giriş yapmış bir oyun haline geldi. Oyunun 2021 yılında çıkacak olan yeni versiyonu ile blok zinciri üzerinde çalışan 3 boyutlu bir oyun haline gelecek. Piksel tabanlı grafiklere sahip olan The Sandbox, oyunculara diledikleri gibi tasarlayıp, geliştirebildikleri bir çevre sunuyor. Bu yönüyle oyun Minecraft benzeri grafiklere ve mekaniklere sahip olduğu söylenebilir. Ancak ek olarak kullandığı blok zinciri teknolojisi ile oyunculara geliştirdikleri kara parçalarını ve ürünleri SAND ismiyle geçen kripto para aracılığıyla satın alma ve satabilme imkanı sunuyor. Henüz başlayacak Alpha testleri için sattığı NFT varlıkları ve kara parçalarıyla milyon dolarlar kazanan oyun, The Walking Dead gibi markalar ile Square Enix ve Gemini gibi önemli partnerleri sayesinde kripto oyunlar arasında yer alan en önemli oyunlardan biri haline geldi.

🤩 These last 24 hours, we've broken ALL records @TheSandboxGame 🔥 (updated) 🔹8.9M $SAND Total Sale Volume

~$5.9M USD worth of virtual real-estate LAND #NFTs 🔹6,124 unique LAND owners in our community 🚀2021 is the Year of the #Metaverse, do you own your piece of it yet? pic.twitter.com/FkesKgusKF — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) April 16, 2021

My Neighbor Alice – ALICE

Oyun içi kripto parası ALICE’in listelendiği ilk günde yarattığı sansasyon sebebiyle büyük beklenti yaratan My Neigbor Alice henüz çıkmamış olsa da yalnızca ilk ALICE yatırımcılarına Ocak 2021’deki erken erişim testlerine katılım imkanı sunuldu.

My Neigbor Alice de diğer rakipleri Decentraland ve The Sandbox’a benzer şekilde oyuncuların adalar satın alarak oyunculara adalarını istedikleri şekilde inşa etme ve geliştirme imkanını sunuyor. Yine diğer rakipleri gibi çoklu oyuncu özelliği barındıran My Neighbor Alice, diğer insanlarla tanışmanızı ve etkileşime girebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda oyun içerisinde de heyecan verici bir öyküyü deneyimlemenizi vaat ediyor. Oyunlaştırılmış bir finans sistemine ve kullandığı blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçeğe dönüştürülebilir bir ekonomiye sahip olan My Neighbor Alice’in 2022’nin İlkbahar’ında çıkış yapması bekleniyor.