Son yıllarda açıklamaları ve tweet’leriyle gündeme gelen Elon Musk yine gündeme attığı bir tweet’le girdi.

Bilindiği gibi Tesla’nın bir basın ofisi yok. Ve bu da bir nevi basın ofisinin Elon Musk’ın kendisi olduğu anlamına geliyor.

CEO’su Elon Musk, şirketin buna ihtiyacı olmadığını söylüyor. Bunun yerine, Donald Trump’a benzer bir şekilde, iletişim kurmak için basın bültenleri yerine Twitter’ı kullanıyor. Ve cuma günü, tam Elon Musk tweet modundaydı.

Bildiğiniz üzere Tesla CEO’su hakkında yeni bir kitap çıkıyor. Kitaptaki bir hikaye; 2016’da -Tesla’nın başı beladayken- Musk, şirketi satın almak isteyebileceğini düşündüğü Apple’dan Tim Cook’a ulaştığı ile ilgili.

Hikaye, Elon Musk’ın anlaşmanın bir parçası olarak Apple’ın CEO’su yapılmasında ısrar etmesiyle devam ediyor. Devamı ise ‘Tim Cook ona nereye gideceğini söyledi’ şeklinde.

Hikaye hakkında yorum yapacak bir basın ofisi olmadan, Kuzey Amerika teknoloji muhabiri James Clayton, Musk’a Twitter’da bunun doğru olup olmadığını sordu.

Elon Musk ise şöyle cevap verdi:

James Clayton: Konuştuklarımızın ne kadarı yanlış? Bunlardan herhangi biri oldu mu?

Elon Musk: Cook ve ben hiç konuşmadık veya birbirimize yazmadık. Cook ile Apple’ın Tesla’yı satın alması hakkında konuşmak istediğim bir nokta vardı. Herhangi bir satın alma koşulu teklif edilmedi. Görüşmeyi reddetti. Tesla bugünkü değerinin %6’sı değerindeydi.

Ama durumu özellikle belli eden bir takip tweet’i geldi:

I don’t want to be CEO of anything — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Twitter kullanıcısı: Elon, Apple için daha iyi bir CEO olabilirdi! 🍎

Elon Musk: Hiçbir şeyin CEO’su olmak istemiyorum

Elon Musk geçen ay mahkemede ifade verirken benzer bir şey söyledi. Tesla’nın CEO’su olmaktan bahsederken, “Bundan nefret etmeyi ve zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim” dedi. Ayrıca Tesla patronu olmaya devam etmesinin bir nedenini de açıkladı: “Yapmak zorundayım ya da açıkçası Tesla ölecek.”

CEO olmak istemediğini tekrar tekrar söylemesi bazı yatırımcıları endişelendirecek. Ama onu sevin ya da ondan nefret edin, Musk’ın vizyonu ve kişilik gücü Tesla’nın inanılmaz başarısını sağladı. Tesla, açık ara dünyanın en değerli otomobil şirketi. Yine de bu şirketi yönetmenin Musk için yeterli olmaması dikkat çekici.

Elon Musk, Nisan ayında NASA tarafından insanları aya göndermek için bir sözleşme verilen Space X’in patronu. Ayrıca 2016 yılında tünel açma teknolojisindeki ilerlemelerle seyahatte devrim yaratmayı amaçlayan The Boring Company’yi de kurdu.

Musk kapana kısılmış bir adam izlenimi veriyor. Fikirler, inovasyon, mühendislik -bir şirketin heyecan verici başlangıç kısmı- konularında açıkça heyecan duyuyor. Ancak başlangıçtan büyük bir şirkete geçiş, CEO pozisyonunu çok farklı bir canavara dönüştürüyor.

Apple’dan Steve Jobs, Google’dan Larry Page ve Sergey Brin, Microsoft’tan Bill Gates’in hepsi vizyonerdi. Bu şirketlerin mevcut CEO’ları çok farklı insanlar. Apple’dan Tim Cook, Google’dan Sundar Pichai ve Microsoft’tan Satya Nadella, yetenekli liderlerden daha fazlası. Ancak çok azı onları devrimci olarak tanımlar.

Diğer taraftan, Elon Musk ise kendini beğenmiş bir girişimci imajı yansıtıyor. Bir şirketi yönetmenin genellikle idari sürecinin onu heyecanlandırmadığı hissine kapılıyorsunuz.

Muazzam büyümenin yanı sıra, Tesla patronu geçen zamanda hissedarları için her türlü baş ağrısına neden oldu. Şu anda, otomobil üreticisinin parasının SolarCity’yi satın almak için boşa harcandığını iddia eden hissedarlar tarafından dava ediliyor. Hissedarların söylediğine göre para hızla tükeniyor.

Anlaşma sırasında, Bay Musk, hem Tesla hem de SolarCity’de %22 hisseye sahipti. Ve 2018’de Tesla’yı borsadan çıkarmayı ve özel mülkiyete geçmeyi düşündüğünü tweet’ledikten sonra Tesla başkanı olarak istifa etmeyi kabul etti.

Elon Musk, gezegendeki en zengin ikinci kişi olabilir, ancak garip bir şekilde, istediğini yapma özgürlüğüne sahip olduğunu hissetmiyor. Musk için, sevmediğin bir işe tıkılıp kalmayacak kadar zengin olmamanın canlı kanıtı diyebiliriz.