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Elon Musk: ‘Hiçbir şeyin CEO’su olmak istemiyorum’
Son yıllarda açıklamaları ve tweet’leriyle gündeme gelen Elon Musk yine gündeme attığı bir tweet’le girdi.
Bilindiği gibi Tesla’nın bir basın ofisi yok. Ve bu da bir nevi basın ofisinin Elon Musk’ın kendisi olduğu anlamına geliyor.
CEO’su Elon Musk, şirketin buna ihtiyacı olmadığını söylüyor. Bunun yerine, Donald Trump’a benzer bir şekilde, iletişim kurmak için basın bültenleri yerine Twitter’ı kullanıyor. Ve cuma günü, tam Elon Musk tweet modundaydı.
Bildiğiniz üzere Tesla CEO’su hakkında yeni bir kitap çıkıyor. Kitaptaki bir hikaye; 2016’da -Tesla’nın başı beladayken- Musk, şirketi satın almak isteyebileceğini düşündüğü Apple’dan Tim Cook’a ulaştığı ile ilgili.
Hikaye, Elon Musk’ın anlaşmanın bir parçası olarak Apple’ın CEO’su yapılmasında ısrar etmesiyle devam ediyor. Devamı ise ‘Tim Cook ona nereye gideceğini söyledi’ şeklinde.
Hikaye hakkında yorum yapacak bir basın ofisi olmadan, Kuzey Amerika teknoloji muhabiri James Clayton, Musk’a Twitter’da bunun doğru olup olmadığını sordu.
Elon Musk ise şöyle cevap verdi:
James Clayton: Konuştuklarımızın ne kadarı yanlış? Bunlardan herhangi biri oldu mu?
Elon Musk: Cook ve ben hiç konuşmadık veya birbirimize yazmadık. Cook ile Apple’ın Tesla’yı satın alması hakkında konuşmak istediğim bir nokta vardı. Herhangi bir satın alma koşulu teklif edilmedi. Görüşmeyi reddetti. Tesla bugünkü değerinin %6’sı değerindeydi.
Ama durumu özellikle belli eden bir takip tweet’i geldi:
I don’t want to be CEO of anything
— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021
Twitter kullanıcısı: Elon, Apple için daha iyi bir CEO olabilirdi! 🍎
Elon Musk: Hiçbir şeyin CEO’su olmak istemiyorum
Elon Musk geçen ay mahkemede ifade verirken benzer bir şey söyledi. Tesla’nın CEO’su olmaktan bahsederken, “Bundan nefret etmeyi ve zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim” dedi. Ayrıca Tesla patronu olmaya devam etmesinin bir nedenini de açıkladı: “Yapmak zorundayım ya da açıkçası Tesla ölecek.”
CEO olmak istemediğini tekrar tekrar söylemesi bazı yatırımcıları endişelendirecek. Ama onu sevin ya da ondan nefret edin, Musk’ın vizyonu ve kişilik gücü Tesla’nın inanılmaz başarısını sağladı. Tesla, açık ara dünyanın en değerli otomobil şirketi. Yine de bu şirketi yönetmenin Musk için yeterli olmaması dikkat çekici.
Elon Musk, Nisan ayında NASA tarafından insanları aya göndermek için bir sözleşme verilen Space X’in patronu. Ayrıca 2016 yılında tünel açma teknolojisindeki ilerlemelerle seyahatte devrim yaratmayı amaçlayan The Boring Company’yi de kurdu.
Musk kapana kısılmış bir adam izlenimi veriyor. Fikirler, inovasyon, mühendislik -bir şirketin heyecan verici başlangıç kısmı- konularında açıkça heyecan duyuyor. Ancak başlangıçtan büyük bir şirkete geçiş, CEO pozisyonunu çok farklı bir canavara dönüştürüyor.
Apple’dan Steve Jobs, Google’dan Larry Page ve Sergey Brin, Microsoft’tan Bill Gates’in hepsi vizyonerdi. Bu şirketlerin mevcut CEO’ları çok farklı insanlar. Apple’dan Tim Cook, Google’dan Sundar Pichai ve Microsoft’tan Satya Nadella, yetenekli liderlerden daha fazlası. Ancak çok azı onları devrimci olarak tanımlar.
Diğer taraftan, Elon Musk ise kendini beğenmiş bir girişimci imajı yansıtıyor. Bir şirketi yönetmenin genellikle idari sürecinin onu heyecanlandırmadığı hissine kapılıyorsunuz.
Muazzam büyümenin yanı sıra, Tesla patronu geçen zamanda hissedarları için her türlü baş ağrısına neden oldu. Şu anda, otomobil üreticisinin parasının SolarCity’yi satın almak için boşa harcandığını iddia eden hissedarlar tarafından dava ediliyor. Hissedarların söylediğine göre para hızla tükeniyor.
Anlaşma sırasında, Bay Musk, hem Tesla hem de SolarCity’de %22 hisseye sahipti. Ve 2018’de Tesla’yı borsadan çıkarmayı ve özel mülkiyete geçmeyi düşündüğünü tweet’ledikten sonra Tesla başkanı olarak istifa etmeyi kabul etti.
Elon Musk, gezegendeki en zengin ikinci kişi olabilir, ancak garip bir şekilde, istediğini yapma özgürlüğüne sahip olduğunu hissetmiyor. Musk için, sevmediğin bir işe tıkılıp kalmayacak kadar zengin olmamanın canlı kanıtı diyebiliriz.
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Kripto Para
En çok oynanan kripto para oyunları
Kripto paralar, blok zinciri teknolojisi ve NFT’ler yaygınlaştıkça bununla birlikte kripto para bağlantılı oyunlar da popülerleşiyor. Bu sayede bir çok gaming token’ından da yüksek kazançlar elde edilebiliyor. Üstelik bazı oyunlar da oynadıkça kullanıcılarını kripto paralar ile ödüllendirerek oyunculara gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu durum da bir çok oyuncunun ilgisini çekerek eğlenceli kripto oyunları için bir arayış başlatıyor. Sizin de arayışınıza faydası olmasını umduğumuz en popüler kripto oyunlarından bu yazımızda bahsedeceğiz.
Kripto oyunlarının tarihi çok eskilere gitmese de blok zinciri teknolojisinin ve NFT’lerin hızla yaygınlaşması ile kripto oyunları da hızla gelişerek “gaming” arenasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bu süreçte bir çok kripto para bağlantılı oyun piyasaya sürülse de sadece ufak bir kısmı diğerlerinden sıyrılmayı başarıp oyuncular tarafından kabul edildi.
Geliştiricilerin kripto paralar ile oyunları buluşturduğu ortak nokta genellikle oyun içi ekonomiler oluyor. Blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan bu oyun içi ekonomilerde oyuncular, bağlantılı kripto paraları kullanılarak kimi NFT özelliği de taşıyan oyun içi eşyaları satın alma, satma ve takaslama imkanına sahip oluyor. İsterlerse de bu oyunlardan gerçek paraya çevirebilecekleri ödüller de elde ediyorlar. Henüz hala başlangıç aşamasında olan kripto oyunlarının gelecekte çok daha yaygın olması ve neredeyse her oyunun bir şekilde kripto paralar ile bağlantılı olması bekleniyor.
İçindekiler
Axie Infinity – AXS
Kripto parası AXS’nin Temmuz ayı içerisinde yaşadığı artışın da etkisiyle oyuncu sayısını çok hızlı bir şekilde arttırarak rakiplerini geride bırakan Axie Infinity, Pokemon’dan ilham alınarak geliştirilen çizgi film grafiklerine sahip bir oyun. Oyun içerisinde oyuncular, Axie ismi verilen bir nevi Pokemon’a benzeyen sevimli yaratıklarını geliştirip, diğer oyuncularla savaştırarak günlük verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor ve aynı zamanda ister sıfırdan büyüterek ister oyunun sunmuş olduğu marketten Ethereum ile yeni Axie’ler satın alarak ekiplerini büyütüyorlar. Aynı zamanda oyuncular, geliştirdikleri Axie’leri nadirliğine göre 350 dolardan başlayan fiyatlarla oyun içi markette satabiliyorlar. Aynı şekilde oyuna başlayabilmek için de bu Axie’lerden en az 3 adet satın alarak bir başlangıç yatırımı yapılması gerekiyor.
ABD’li milyarder Mark Cuban tarafından da destek alan Axie Infinity, kısa süre içerisinde kripto oyunları arasında zirveye oturdu. Bu oyuna başlamak ile ilgileniyorsanız, aşağıda daha ayrıntılı bahsettiğimiz haberimize göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
Decentraland – MANA
2020 yılında çıkan ve oldukça beğenilerek kripto oyunlar arasında zirveye oynayan oyunlardan biri de Decentraland oldu. Ethereum altyapısını kullanan Decentraland, oyuncuların diledikleri gibi keşfedip diğer oyuncularla etkileşime girebildiği merkeziyetsiz ve özgürlükçü 3 boyutlu bir dünya sunuyor. Bu yönüyle önemli bir potansiyele sahip olan oyunda oyun geliştiricileri de oyun içerisinde kendilerine ait bir kara parçası satın alarak geliştirdikleri oyunları Decentraland evreninde diğer oyunculara sunabiliyor. Oyun kendi içerisinde ise MANA ismini kullanan kripto parayı kullanıyor. Merkeziyetsiz yapısını öne çıkaran Decentraland, gelişmeye ve bünyesine farklı oyuncular katmaya devam ediyor.
The Sandbox – SAND
The Sandbox, aslında 2012 yılında ortaya çıkmış bir mobil oyun olsa da son aylarda attığı adımlar ile kripto oyunlar arasına sağlam giriş yapmış bir oyun haline geldi. Oyunun 2021 yılında çıkacak olan yeni versiyonu ile blok zinciri üzerinde çalışan 3 boyutlu bir oyun haline gelecek. Piksel tabanlı grafiklere sahip olan The Sandbox, oyunculara diledikleri gibi tasarlayıp, geliştirebildikleri bir çevre sunuyor. Bu yönüyle oyun Minecraft benzeri grafiklere ve mekaniklere sahip olduğu söylenebilir. Ancak ek olarak kullandığı blok zinciri teknolojisi ile oyunculara geliştirdikleri kara parçalarını ve ürünleri SAND ismiyle geçen kripto para aracılığıyla satın alma ve satabilme imkanı sunuyor. Henüz başlayacak Alpha testleri için sattığı NFT varlıkları ve kara parçalarıyla milyon dolarlar kazanan oyun, The Walking Dead gibi markalar ile Square Enix ve Gemini gibi önemli partnerleri sayesinde kripto oyunlar arasında yer alan en önemli oyunlardan biri haline geldi.
🤩 These last 24 hours, we've broken ALL records @TheSandboxGame 🔥 (updated)
🔹8.9M $SAND Total Sale Volume
~$5.9M USD worth of virtual real-estate LAND #NFTs
🔹6,124 unique LAND owners in our community
🚀2021 is the Year of the #Metaverse, do you own your piece of it yet? pic.twitter.com/FkesKgusKF
— Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) April 16, 2021
My Neighbor Alice – ALICE
Oyun içi kripto parası ALICE’in listelendiği ilk günde yarattığı sansasyon sebebiyle büyük beklenti yaratan My Neigbor Alice henüz çıkmamış olsa da yalnızca ilk ALICE yatırımcılarına Ocak 2021’deki erken erişim testlerine katılım imkanı sunuldu.
My Neigbor Alice de diğer rakipleri Decentraland ve The Sandbox’a benzer şekilde oyuncuların adalar satın alarak oyunculara adalarını istedikleri şekilde inşa etme ve geliştirme imkanını sunuyor. Yine diğer rakipleri gibi çoklu oyuncu özelliği barındıran My Neighbor Alice, diğer insanlarla tanışmanızı ve etkileşime girebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda oyun içerisinde de heyecan verici bir öyküyü deneyimlemenizi vaat ediyor. Oyunlaştırılmış bir finans sistemine ve kullandığı blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçeğe dönüştürülebilir bir ekonomiye sahip olan My Neighbor Alice’in 2022’nin İlkbahar’ında çıkış yapması bekleniyor.
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Ekran Kartı
AMD’nin 1080p oyunculuğa yönelik uygun fiyatlı yeni ekran kartı RX 6600 XT duyuruldu.
AMD rekabetçi 6000 serisi kartlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 6000 serisine giriş seviyesinde konumlanacak olan RX 6600 XT, 4K grafiklere gerek duymayan müşterilerine yönelik olarak 1080p’de akıcı oyunculuk deneyimi için tasarlanmış.
AMD RX 6600 XT, abileriyle benzer şekilde RDNA2 mimarisine sahip ve yapısında 32 işlem birimi (CU) ile 8GB GDDR6 Bellek bulunduruyor. 2589 MHz’lık saat hızlarına ulaşabilen RX 6600 XT, 160W’lık TDP değeriyle düşük güç gereksinimi sunuyor. AMD tarafından önerilen minimum güç kaynağı ise 500W olarak belirtiliyor ve AMD RX 6600 XT de AMD FidelityFX, AMD Smart Access Memory, AMD Infinite Cache, AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost gibi teknolojileri bulundurmaya devam ediyor. Ayrıca DirectX 12 Ultimate desteği de bu ekran kartıyla sürdürülecek.
RX 6600 XT için AMD’nin önerdiği perakende satış fiyatı 379$ olarak belirlenmiş. Fiyat olarak rakibi 3060’ın 329$ olarak açıklanan fiyatına göre yüksek kalsa da satışa çıktıktan sonra kısa sürede karaborsaya düşen 3060 için bahsedilen fiyatları görememiştik. Yine de duyurulan satış fiyatı RX 6600 XT’yi oldukça çekici hale getirse de yaşanan stok problemlerinden dolayı ülkemizde satış fiyatının daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor.
AMD, piyasaya sürdüğü 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarında 4K ve 1440p oyunculuğu benimsemiş ve 1080p’de yüksek fpsli akıcı oyunculuk için oluşan boşluğu ise RX 6600 XT ile doldurmayı planlıyor. Geçtiğimiz sene satılan monitörlerin üçte ikisinin 1080p panele sahip olması sebebiyle RX 6600 XT dünya çapında bir çok oyuncunun tercihi olacak.
Nvidia tarafından 3060 ve 3060ti ekran kartlarını kendisine rakip olarak seçen RX 6600 XT, AAA oyunlarda bile oldukça yüksek fps sağlayarak rakiplerinden %15 daha fazla performans sunmayı vaat ediyor. Bu yönüyle AMD RX 6600 XT, Battlefield 5, Resident Evil Village, Doom Eternal ve Death Stranding gibi son yılların popüler AAA oyunlarında ortalama 144 fps üzeri performans sunarak oyuncuların kalbini fethetmeyi hedefliyor.
AMD, RX 6600 XT ile 1080p oyunculuk için önerdiği 5000 serisi ekran kartlarına göre bile performansta ciddi artış sağlamış gözüküyor. Küçük kardeşleri RX 5600 XT ve RX 5700 XT’ye göre RX 6600 XT ile Assassin’s Creed Valhalla ve Doom Eternal gibi oyunlarda %40 civarında fps artışı gözlemleniyor.
Ekran kartı tedariğinde yaşanan sıkıntıların farkında olan AMD tarafından yapılan basın açıklamasında;
“Tedariğin sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak talep inanılmaz boyutlarda ve tedarik sıkıntısı bir gerçek. Bu yüzden elimizdeki bu durumla çalışmak durumundayız,”
şeklinde konuşuldu. Yapılan bu açıklama, ekran kartı satın almak için yaşanan sıkıntıların bilincinde olan kişilerde umutsuzluk yarattı. Özellikle de uygun fiyatından ötürü bu ekran kartının da talebi karşılayamaması ve stok sıkıntısının sürmesi bekleniyor.
11 Ağustos tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen AMD RX 6600 XT, ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, Powercolor, Sapphire, XFX, Yeston gibi AMD iş ortaklarının ürünleriyle raflarda yerini alacak. AMD stok tasarımını bu model ile piyasaya sürmeyi düşünmüyor. AMD RX 6600 XT’yi de ülkemizde Ağustos ayı içerisinde hazır sistemlerde görmeyi bekliyoruz.
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