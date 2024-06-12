Elon Musk çalışanlarıyla cinsel ilişkiye giriyor iddiası gündem oldu. The Wall Street Journal‘ın haberine göre, Elon Musk eski bir SpaceX stajyeri ile cinsel ilişki yaşadıktan sonra onu yönetici ekibine aldı. Ayrıca ikinci bir çalışanıyla da ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Üçüncü bir kadın ise Musk’ın kendisinden birkaç kez çocuk yapmak istediğini, ancak reddettiğini ileri sürdü. Kadın daha sonra zam talebinin reddedildiğini ve performansından şikâyet edildiğini belirtti. Elon Musk iddialar hakkında sessizliği korurken, SpaceX skandalı büyüyor.

Elon Musk Hakkında Şok İddialar: SpaceX’teki Cinsel İlişki Skandalları

Musk’ın cinsel ilişki yaşadığı kadınlardan biri, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell’in öfkesini çekti. Shotwell’in kocasıyla ilişki yaşamakla suçlanan kadın, bu durumu İK’ya bildirdiğinde, İK durumu Shotwell’e aktardı. The Wall Street Journal, “Shotwell, SpaceX’in İK departmanına, kadının genel müdürlük görevinden alınmasını istediğini söyledi” şeklinde yazdı.

Bu iddialar, kısa mesajlar, e-postalar ve diğer belgelere dayandırılıyor. WSJ’deki haber, kadınların arkadaşları ve aile üyelerinin yanı sıra eski çalışanların da bulunduğu 48’den fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Yani Elon Musk ve SpaceX çalışanları hakkındaki iddiaların doğru çıkma olasılığı oldukça yüksek.

Elon Musk, yorum taleplerine yanıt vermedi ve şimdilik sessizliğini koruyor. Shotwell ise WSJ’nin yorum talebine verdiği yanıtta, makalenin SpaceX’te çalışmanın nasıl bir şey olduğuna dair “tamamen yanıltıcı bir anlatı çizdiğini” belirtti. Shotwell ayrıca SpaceX’in tüm taciz şikayetlerini araştırdığını ve uygun şekilde yanıt verdiğini söyledi. Yani SpaceX yönetim kanadı iddiaları yalanlamış gibi duruyor.

2021 yılında beş eski SpaceX çalışanı, şirkette bir “cinsel taciz kültürü” olduğunu ileri sürmüştü. Bu kadınlardan biri, birden fazla kez elle taciz edildiğini anlattı. 2022’de yayınlanan bir haberde ise Musk’ın özel jetindeki bir uçuş görevlisi, Musk’ın kendisini teşhir ettiğini ve “erotik masaj karşılığında ona bir at almayı” teklif ettiğini belirttiği bildirmişti. Bu yılın başlarında ise eski bir SpaceX çalışanı, cinsel istismar ve ayrımcılık iddiasıyla dava açmıştı. İlginç şekilde SpaceX cinsel taciz skandalları oldukça fazla, fakat şirket bu konuda bir şey söylemiyor.

SpaceX ayrıca, şirketin kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı ve endişelerini dile getiren işçilere karşı misilleme yaptığı iddiaları nedeniyle Kaliforniya’nın sivil haklar kurumu tarafından soruşturuluyor. Elon Musk bakalım cinsel taciz iddialarına nasıl yanıt verecek. Henüz tüm bu bilgilerin sadece Wall Street Journal tarafından ortaya atılan iddialar olduğunu söyleyelim. İddiaların gerçekliği kanıtlanabilmiş değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk cinsel taciz iddialarına nasıl cevap verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!