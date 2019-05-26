Elektrikli yerli otomobil 500 kilometre menzile sahip olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2022’de yollarda olacak yerli otomobil için, 500 kilometre menzilin yakalaması için üzerine çalışmalar yapıldığını belirtti.

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Tamamen elektrikli yerli otomobil

2022 yılında yollarda olacağı belirtilen yerli otomobil hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Varank “Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız. 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başladılar” açıklamasını yaptı.

Ayrıca prototipin gösterimi ve fiyat konusunda ise Bakan Varan ‘2019’un sonunda inşallah bir prototip göreceğiz. 2022 yılında ise muhtemelen ikinci yarısında Türkiye’nin otomobili satışa çıkacak,yollarda olacak. Fiyatı ise küresel pazarlarda rekabet edecek seviyede olması için çalışılıyor.’ dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ayrıca 5 sektörde ‘özellikle petrokimyada’ cari açığın 40 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ve proje kapsamında 300 ürünün yerlileştirileceğini belirtti.