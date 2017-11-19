Elektrikli Vosvoslar Geliyor!

Dizel skandalıyla zorlu bir süreç geçiren ve elektrikli araç yatırımları yapan Volkswagen, elektrikli bir Beetle modeli üretmeyi düşünüyor.

Bu yıl içerisinde açığa çıkan ve Dünya genelinde 10.5 milyon aracın etkilendiği dizel skandalı Volkswagen’in başını epey ağrıtmıştı. Bu olay sonrasında elektrikli araç yatırımlarını büyük ölçüde artıran Alman otomotiv devi efsane modeli Beetle’ın elektrikli versiyonunu üretmeyi düşündüğünü açıkladı.

Hepimizin çocukluğuna dokunan ve ülkmizde Vosvos olarak adlandırılan bu güzel aracın zamana uyarak elektrikli üretilmesi gerektiğini belirten Volkswagen CEO’su Herbert Diess firma olarak elektrikli bir beetle üretmeyi ciddi anlamda düşündüklerini belirtmiş.

Firmanın elektrikli araçlarında kullandığı (MEB) platformunun sahip olduğu esneklikle orijinal beetle gibi arkadan itişli bir araç üretilebilir. Bu sayede yine orijinal Beetle gibi ön tarafta bagaj olarak kullanılabilir olacak. Volkswagen geçtiğimiz yıl ID Concept isimli arkadan itişli, elektrikli bir hatchback sergilemişti.

Aynı güç ünitesini Beetle’ın retro coupe şasisinde tekrar kullanabileceği düşünülen Volkswagen, geçen yıl sergilediği ID Conceptin 168 beygir ve tek şarjda 600km kadar menzil sağlayan güç ünitesini çeşitli geliştirmelerle yeni bir elektrikli Beetle yapmak için kullanacağı düşünülüyor.