Genel
Lancia, premium bir marka olarak geri dönebilir!
Özellikle Delta HF Integrale modeli ile gönüllerde taht kuran Lancia, uzun süredir tabiri caizse hayatını pamuk ipliğine bağlı şekilde sürdürüyordu. 2011 yılından beri ürün gamındaki tek modeli Ypsilon ile sadece İtalya pazarında faaliyet gösteriyordu. Fakat yakın zamanda gerçekleşen FCA (Fiat-Chrysler Grubu) ve PSA (Peugeot Grubu) birleşmesiyle oluşan Stellantis şirketi, efsane İtalyan markayı tekrar hayata döndürmeyi düşünüyor.
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Lancia’nın bu yeni kurulan ittifak Stellantis’te, Alfa Romeo ve DS markaları ile aynı segmentte görülüyor. Markanın, Fiat ve Abarth‘ın Avrupa, Ortadoğu ve Asya Bölgeleri Başkanı olan Luca Napolitano tarafından yönetileceği söyleniyor.
Peki bu durum Lancia’yı eski parlak günlerine geri getirecek mi? Aslında bu sorunun şimdilik kesin bir cevabı yok. En azından Stellantis tarafından henüz yapılan bir açıklama bulunmuyor. Fakat Lancia, şu sıralar SUV ve elektrikli araçların revaçta olduğu bu dönemde, parlak yıllarındaki modellerinin genlerini geri getirirse oldukça ses getirebilir. Yani model gamında sadece yenilenmiş bir Ypsilon ile ses getiremez gibi görünüyor.
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Gözümüz kulağımız Stellantis’in yapacağı açıklamalarda. Stellantis, Alfa Romeo, Maserati gibi tasarım, performans ve sürüş keyfi konusunda tanınmış markaları bünyesinde barındırıyor. Eğer Lancia, geçmişine bağlı olan premium bir marka olarak geri dönerse piyasadaki rekabet ateşinin iyice harlanacağı su götürmez bir gerçek.
Kaynak: Carscoops
Genel
Dolandırıcılar “Aşı sıranız geldi” mesajlarıyla kandırıyor
Krizi bir fırsat haline getiren dolandırıcılar şimdide insanları korona aşısı ile kandırmaya başladılar. Siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguluyorlar.
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı CoronaVac‘ın yaygın uygulamasına 14 Ocak‘ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı, belirlenen öncelik sırasına göre yapılıyor ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.
Siber dolandırıcılar, kötü amaçlı yazılımları yaymak, aşı sırası bekleyenlerin hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlete ait web sitelerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu, aşı sırası bekleyen vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.
Dolandırıcılar, gönderdikleri SMS’te “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı B001” ifadelerine yer veriliyor. Randevu oluşturmak için SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.
Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu konuyla ilgili olarak; “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılar tarafından kurban olmaktan kurtulabilirsiniz” dedi.
Ayrıca Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman www.turkiye.gov.tr, www.covid19asi.saglik.gov.tr ve enabiz.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında da bulundu.
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Akıllı Telefonlar
Honor CEO’su Intel ve Qualcomm ortaklıklarını duyurdu
Honor, Huawei ile ayrılığının ardından büyük atılımlar için yola çıkıyor. Şirketin CEO’su George Zhao, Intel, Qualcomm, Microsoft ve Sony gibi çeşitli şirketlerle ortaklıklarını duyurdu.
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Honor, Huawei’in alt markası olarak kullanıcılara daha uygun fiyatlı telefonlar sunmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için kuruldu. Oldukça başarılı olan şirket, Huawei çatısı altında oldukça başarılı modeller üreterek iyi bir Pazar payı elde etmeyi başarmıştı. Daha sonra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ortasında kalan Huawei’in, ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmış ve ürün tedariki konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Honor’un da bu ambargodan payına düşeni almasıyla akıllı telefon satışları yavaşlamış ve tedarik sıkıntıları sebebiyle üretim azalmıştı. Daha sonra gittikçe kan kaybeden marka, Huawei tarafından hala değerliyken elden çıkarıldı ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co’ya satıldı. Bu gelişmeden sonra ilk akıllı telefonunu V40 modelini piyasaya süren şirketin CEO’su bazı açıklamalarda bulundu.
Honor ve yeni ortaklıkları
Honor CEO’su George Zhao, yaptığı bir açıklamada Honor’un MediaTek, Qualcomm, AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung ve Sony gibi teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacağını açıkladı. Son beş ayın oldukça zorlu geçtiğini belirten Zhao, şirketin orta ve üst düzey akıllı telefon pazarında iyi işler çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Analistler markanın temel hedefinin Huawei çatısı altında sundukları kaliteyi yakalamayı hedeflediğini iddia etti. Şirketin ilk işlerinden biri 8 bin çalışanına yuva olacak yeni bir genel merkez bulmak olacak.
Huawei çatısında 50 milyon satış
Honor, Canalys raporuna göre Huawei çatısı altındayken 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 38 milyon adet telefon satmayı başardı. Bu şirketin yıllık 50 milyon telefon satış hedeflerine oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Huawei çatısı altında, Huawei Mobile Services ( HMS ) ile bu satış rakamlara ulaşan şirketin, Google servisleriyle neler yapacağı merak konusu. Konuyla yeni ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
StoreDot, sadece 5 dakikada şarj olan lityum iyon pilini duyurdu!
StoreDot adındaki İsrailli bir girişim, elektrikli araçlar için geliştirdikleri pil hücreleri ile araçların şarj süresini 5 dakikaya indirdiklerini açıkladı.
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Şirket tarafından üretilen ürün örneklerde, geleneksel pil hücrelerinin anot kısmında kullanılan grafiti, metaloid nanopartiküller ile değiştirilmiş. Böylelikle grafitteki güvenlik, şarj döngüsü ömrü ve şişme gibi sorunların önüne geçildiği söyleniyor. Çin’de, EVE Energy tarafından üretilen bu piller ile StoreDot, elektrikli araçların 5 dakikada şarj edilebilmesini ticari bir standart haline getirmek istediklerini söyledi.
StoreDot CEO‘su Dr. Doron Myersdorf, “En seçkin bilim insanlarından oluşan ekibimiz, yenilikçi malzemeler ve hücre tasarımı ile hızlı şarjın doğasında bulunan güvenlik, döngü ömrü ve şişme gibi sorunların üstesinden geldi. Bugün duyurduğumuz teknolojinin seri üretime uygulanabilir hale gelmesi, bir kilometre taşı diyebiliriz. Bu teknolojiye sahip prototip pilin, bu yıl içinde piyasaya sürülmesini planlıyoruz.” dedi.
5 dakikada şarj teknolojisi ile yakın zamanada buluşabiliriz
İsrailli şirket daha önceden iki tekerlekli bir elektrikli araç üzerinde bu şarj teknolojisini denemiş. Fakat görünen o ki, bu tip bir şarj performansı için şu an kullanılan şarj istasyonlarından çok daha güçlüleri gerekiyor. StoreDot, 2025 yılında şu anki şarj altyapısı ile bir arabayı, 5 dakikada 160 km menzil ekleyecek şekilde şarj etmeyi planlıyor.
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Myersdorf, “Beş dakikada şarj olabilen lityum iyon pil mantık dışı olarak görülüyordu. Biz ise bu imkansızlığın çözümünü bir laboratuvar prototipi ile değil, seri üretim öncesi örnekleri ile sizlere gösterdik. Bu da demek oluyor ki bu çözüm, uygulanabilir ve ticari olarak hazır bir halde.” diyor.
StoreDot’un yaptığı bu pildeki nanopartiküller, iyonların hareketini grafitten daha verimli bir şekilde desteklediği belirtiliyor. Bazı kaynaklara göre bu nanopartiküllerin germanyum temelli olduğu ve üretiminin daha kolay olduğu söyleniyor. Fakat StoreDot’un esas hedefi, şu anki lityum iyon pillere göre daha ucuz maliyetlere sahip olan silikonu kullanmak.
Kaynak: Carscoops
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 22 saat önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 5 gün önce
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