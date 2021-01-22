Lancia, premium bir marka olarak geri dönebilir!

Özellikle Delta HF Integrale modeli ile gönüllerde taht kuran Lancia, uzun süredir tabiri caizse hayatını pamuk ipliğine bağlı şekilde sürdürüyordu. 2011 yılından beri ürün gamındaki tek modeli Ypsilon ile sadece İtalya pazarında faaliyet gösteriyordu. Fakat yakın zamanda gerçekleşen FCA (Fiat-Chrysler Grubu) ve PSA (Peugeot Grubu) birleşmesiyle oluşan Stellantis şirketi, efsane İtalyan markayı tekrar hayata döndürmeyi düşünüyor.

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Lancia’nın bu yeni kurulan ittifak Stellantis’te, Alfa Romeo ve DS markaları ile aynı segmentte görülüyor. Markanın, Fiat ve Abarth‘ın Avrupa, Ortadoğu ve Asya Bölgeleri Başkanı olan Luca Napolitano tarafından yönetileceği söyleniyor.

Peki bu durum Lancia’yı eski parlak günlerine geri getirecek mi? Aslında bu sorunun şimdilik kesin bir cevabı yok. En azından Stellantis tarafından henüz yapılan bir açıklama bulunmuyor. Fakat Lancia, şu sıralar SUV ve elektrikli araçların revaçta olduğu bu dönemde, parlak yıllarındaki modellerinin genlerini geri getirirse oldukça ses getirebilir. Yani model gamında sadece yenilenmiş bir Ypsilon ile ses getiremez gibi görünüyor.

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Gözümüz kulağımız Stellantis’in yapacağı açıklamalarda. Stellantis, Alfa Romeo, Maserati gibi tasarım, performans ve sürüş keyfi konusunda tanınmış markaları bünyesinde barındırıyor. Eğer Lancia, geçmişine bağlı olan premium bir marka olarak geri dönerse piyasadaki rekabet ateşinin iyice harlanacağı su götürmez bir gerçek.

Kaynak: Carscoops