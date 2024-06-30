Volkswagen, Çin’in rekabetçi elektrikli araç pazarındaki portföyünü yeni ID.UNYX ile genişletiyor. Kompakt coupe SUV olan Volkswagen ID.UNYX, Temmuz ortasında piyasaya çıkıyor. Çince’de “Yu Zhong” olarak bilinen Volkswagen ID.UNYX, Volkswagen’in Çin’de saf elektrikli araç üretimine yönelik ilk adımını işaret ediyor. Şirketin Çin’deki ilk yeni enerjili araç ortak girişimi olan Volkswagen Anhui tarafından üretilen bu şık EV, ilk kez 2024 Pekin Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkıyor ve hem EV meraklılarının hem de sektörden kişilerin dikkatini çekiyor.

Volkswagen ID.UNYX neler sunuyor?

Volkswagen ID.UNYX elektrikli SUV, Çin’de dikkat çekiyor. Volkswagen ID.UNYX’in Çince adı Yu Zhong, “herkes için” veya “kalabalığın arasından sıyrılan” olarak yorumlanıyor. 4.663 mm uzunluğu, 1.860 mm genişliği ve 1.610 mm yüksekliği ve 2.766 mm’lik cömert dingil mesafesiyle kalabalık kompakt SUV segmentinde öne çıkıyor.

Bu, Volkswagen’in yeni “ID.UX” serisinin ilk modeli olarak piyasada yerini alıyor. “Her anı altın haline getirmeyi” vaat eden bu seri, şirketin benimsediği gerçek bir pazarlama sloganı oluyor. Gelecekteki ID.UX araçları, markanın EV alanında yenilikçiliğe ve mükemmelliğe olan bağlılığının bir sembolü olan altın renkli Volkswagen logosunu gururla sergileyecek. Volkswagen, 2027 yılına kadar bu seri kapsamında beş akıllı saf elektrikli aracı piyasaya sürmeyi planlıyor.

ID.UNYX, sadece görünüşüyle değil, performansıyla da öne çıkıyor. İki güç aktarma organı seçeneği sunuyor: maksimum 170 kW güce sahip tek motorlu versiyon ve ön elektrik motoru için 80 kW ve arka elektrik motoru için 170 kW’lık çift motorlu versiyon. CATL tarafından sağlanan 82,4 kWh’lik üçlü lityum iyon pil takımına sahip olan ID.UNYX, 621 km’ye kadar etkileyici bir seyir menzili sunuyor.

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Tasarım açısından ID.UNYX baş döndürüyor. Fastback coupe SUV tasarımı ve aracın arkası, arka kanadı, arka lambaları ve yükseğe monteli fren lambasını kusursuz bir şekilde bütünleştiren katmanlı bir tasarıma sahip. Ortadaki ışıklı Volkswagen logosu ilginç bir dokunuş ve 21 inçlik jantlar otomobilin sportif görünümünü tamamlıyor.