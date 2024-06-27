AirPods güncelleme aldı. Apple, bugün birçok cihaz için yeni bir AirPods güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, AirPods Pro 2’nin Lightning ve USB-C versiyonları, birinci nesil AirPods Pro, AirPods Max, ikinci ve üçüncü nesil AirPods, Beats Fit Pro ve PowerBeats Pro gibi ürünleri kapsıyor. AirPods güncellemesi, hem güvenlik hem de performans iyileştirmeleri içeriyor.

AirPods Güncellemesi Geldi: Güvenliğiniz İçin Güncelleyin!

Güncellemeyle birlikte, ikinci nesil AirPods Pro modelleri, PowerBeats Pro ve Beats Fit Pro artık 6F7’den 6F8 sürümüne yükseltildi. Diğer AirPods modelleri ise 6A321’den 6A326 sürümüne güncellendi. Apple, yayınladığı notlarda güvenlik sorunlarını detaylandırdı ve yapılan güncellemelerin kullanıcıları koruma amacını taşıdığını belirtti.

Apple’ın açıklamasına göre, bu yeni AirPods güncellemesi Bluetooth ile ilgili bazı güvenlik açıklarını gideriyor. Güncelleme notlarında şu ifadelere yer verildi: “AirPods Ürün Yazılımı Güncellemesi 6A326 ve 6F8 ile Beats Ürün Yazılımı Güncellemesi 6F8, Bluetooth menzilindeki bir saldırganın hedeflenen cihazı taklit ederek kulaklığa erişim sağlamasını engelleyen geliştirilmiş durum yönetimi içeriyor.”

Bu yeni yazılım, 25 Haziran 2024’te yayınlandı ve AirPods (2. nesil ve sonrası), AirPods Pro (tüm modeller), AirPods Max, Powerbeats Pro ve Beats Fit Pro kullanıcıları için kullanılabilir durumda. AirPods veya Beats cihazları bir iOS aygıtına bağlıyken kablosuz olarak güncellenebiliyor.

AirPods veya Beats cihazınızı güncellemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

AirPods’unuzu iOS aygıtınıza bağlayın.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel’e dokunun.

Hakkında’ya dokunun.

AirPods öğesine dokunun.

“Ürün Yazılımı Sürümü”nün yanındaki sayıya bakın.

Güncellemeyi zorla yapmak için AirPods veya Beats cihazınızı kılıfına yerleştirin, bir güç kaynağına bağlayın ve ardından bir iOS aygıtı veya Mac ile eşleştirin. Bu basit adımlar, cihazınızın en son yazılıma sahip olmasını sağlayacaktır.

Apple’ın düzenli olarak yayınladığı bu tür güncellemeler, kullanıcıların cihazlarını daha güvenli ve performanslı bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor. Yeni AirPods güncellemesi ile birlikte, hem güvenlik hem de kullanıcı deneyimi açısından önemli iyileştirmeler yapılmış oldu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni AirPods güncellemesini yaptınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!