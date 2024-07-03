Bu yılın Nisan ayında Xiaomi, açık kulak tasarımıyla dikkat çeken TWS kulaklık kervanına katıldı. Şimdi, marka bu yenilikçi kulaklıklarını küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Xiaomi, bu duyuruyu resmi X hesabından doğruladı ve cihazın adının Xiaomi OpenWear Stereo olduğunu açıkladı. Bu yeni ürün, Huawei FreeClip, Bose Ultra Open ve benzeri cihazlarla rekabet edecek.

Xiaomi OpenWear Stereo neler sunacak?

Xiaomi, OpenWear Stereo’nun küresel pazara ne zaman çıkacağını henüz netleştirmedi. Ancak, cihazın beyaz ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği biliniyor. CEO Lei Jun, şirketin bu ilk açık kulak tasarımlı ses ürününü uluslararası pazarlara sunmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Xiaomi OpenWear Stereo’nun, Çin’deki modeliyle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Kulaklık, kulak kanalını işgal etmeyen ergonomik kulak kancası benzeri bir tasarıma sahip. Bükülebilir ve ayarlanabilir nikel-titanyum alaşımlı tel ile donatılmış. IP54 sertifikası ile toza ve suya dayanıklı olan bu kulaklıklar, kullanıcıların çevresel sesleri gerçek zamanlı olarak algılamasını sağlıyor.

Cihaz, özel 17 x 12 mm sürücüler ve DLC diyaframlarla donatılmış olup LHDC codec bileşenini ve Hi-Res Audio’yu destekliyor. Açık kulak tasarımı sayesinde sesin dışarıya sızmaması için bağımsız bir sızıntı önleme sistemi bulunuyor. Ayrıca, 10 mm’lik sızıntı önleyici ses ünitesi, özellikle çağrılar sırasında gizliliği artırıyor.

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Xiaomi OpenWear Stereo, net ve kaliteli aramalar için çift mikrofon dizisi ve hüzme oluşturma algoritmasıyla donatılmış. TWS kulaklıklar, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve tek şarjla 7,5 saat, şarj kutusuyla birlikte 38,5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu özellikleri ile Xiaomi OpenWear Stereo, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir ses çözümü olarak dikkat çekiyor.