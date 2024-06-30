Yeni bir Realme telefonu, RMX3921 model numarasıyla yakın zamanda FCC onayı alıyor. Telefonun adı resmi olarak belirtilmemiş olsa da, bu cihazın Realme 13 Pro Plus olduğu düşünülüyor. İşte FCC’nin telefon hakkında ortaya çıkardığı detaylar.

Realme 13 Pro Plus özellikleri neler sunuyor?

Realme 13 Pro Plus, selefi Realme 12 Pro Plus’a kıyasla biraz daha ince bir profile sahip olacak. Boyutlar 161,34 x 73,91 x 8,23 mm olarak listelenmiş, bu da onu 161,5 x 74 x 8,8 mm ölçülerindeki Realme 12 Pro Plus’tan daha dar ve daha ince yapıyor.

Ağırlık da hafifçe düşüyor gibi görünüyor. Yeni model, Realme 12 Pro Plus’ın 196 gram ağırlığından 190 gram ağırlığa sahip olacak. Ağırlıktaki azalmaya rağmen pil kapasitesinde küçük bir artış oluyor. Sertifika, Realme 12 Pro Plus’daki 5.000 mAh üniteye kıyasla Realme 13 Pro Plus’ın 5.050 mAh bataryaya sahip olacağını ortaya koyuyor. Realme bunu 5100 mAh veya 5200 mAh hücre olarak pazarlayabilir.

Şarj hızlarından bahsedilmiyor ancak model numarasında “80” yazan listelenen şarj cihazı modeli VCB80AUH, bunun 80W şarj cihazı olabileceğini gösteriyor. Eğer doğruysa bu, Realme 12 Pro Plus tarafından desteklenen 67W hızlı şarjdan bir yükseltme olacaktır.

Yazılım tarafında, telefonun muhtemelen Realme UI 5 (Android 14 tabanlı) üzerinde çalışacağı ortaya çıkıyor, ancak FCC listesinde ColorOS 14’ten bahsediliyor. 5G bağlantısı, hem SA hem de NSA modları desteğiyle onaylanıyor.

Eğer doğruysa, söylentilere göre cihazla ilgili başka ayrıntılara da sahibiz. Realme 13 Pro Plus özellikleri arasında 50MP Sony IMX890 birincil sensör, telefoto yakınlaştırma için 3x periskop lensli 50MP Sony IMX882 sensör ve 8MP ultra geniş sensör yer alıyor. Öne bakan kameranın 32MP sensör olacağı bildiriliyor.

Ekranın önceki modele benzer olması ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Realme 13 Pro Plus özellikleri ile ilgili sızdırılan bu bilgiler, cihazın selefine göre birçok iyileştirme ve yenilik sunacağını gösteriyor.

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Realme 13 Pro Plus özellikleri, kullanıcılarına daha ince bir tasarım, daha büyük bir pil ve daha hızlı şarj imkanı sunarken, gelişmiş kamera özellikleri ve yüksek kaliteli bir ekran ile dikkat çekiyor.