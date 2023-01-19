Herhangi bir içten yanmalı otomobilde kış şartları hepimizi zorlar. Bunun yanı sıra otomobili de zorlar. Buzlu yollar, kar yağışı, sürekli çalışan iklimlendirme sistemleri gibi. Bu durum elektrikli otomobiller için de geçerli. İçten yanmalı motorlu otomobillerde olduğu gibi elektrikli otomobillerde de soğuk havalarda menzilin düşmesi herkesin bildiği bir gerçek.

Peki menzil ne kadar düşüyor? Bunu merak eden Çinli bir araştırma şirketi dünya üzerindeki en popüler elektrikli otomobiller ile birkaç test yaptı. Detaylara bakalım.

Test senaryosu; maksimum geri kazanımlı, ekonomi modunda 25 °C’ye ayarlanmış iklim kontrolü, dört mevsim lastikleri ve eko-sürüş modu ile 8-10 °C’de sürülen 45 adet elektrikli otomobili kapsıyor. Üç test senaryosu bulunuyor.

30 km/s (100 km mesafe)

60 km/s (100 km mesafe)

Otoyolda 100 km/s (153 km mesafe)

8°C çok düşük bir sıcaklık değeri değil ancak otomobillerin nasıl tepkiler vereceğini görmek için yeterli bir sıcaklık değeri.

BMW i3 eDrive 35L son derece başarılı oldu ve reklamı yapılan menzilinin %80.5’ini (424 km) koruyarak birinci sırada yer aldı. Ford Mustang Mach-e GT ve Nio ET5, sırasıyla %79.7 ve %79.0 menzil oranıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Model kWh/100 km – 30 km/sa kWh/100 km – 60 km/h kWh/100 km – 100 km/h Gerçek Menzil Reklamdaki menzilin %’de kaçı BMW i3 eDrive 35L 15.6 15.6 18.8 424 km 80.5% Ford Mustange Mach-e GT 17.4 20.5 25.0 392 km 79.7% Nio ET5 100 kW 16.8 16.3 21.0 561 km 79.0% BMW iX3 18.3 17.5 21.5 422 km 78.8% Audi Q4 e-tron 40 14.7 18.1 23.2 470 km 77.7% Zeekr 001 4WD YOU 20.2 18.5 23.8 485 km 74.5% IM L7 19.2 19.4 23.6 452 km 73.5% Rising Auto R7 19.3 18.9 24.4 437 km 72.1% Nissan Ariya 87kWh 22.1 22.4 28.3 376 km 70.5% Polestar 2 LR FWD 18.3 19.9 23.1 387 km 68.3% Maxus Mifa 9 23.5 23.0 30.3 357 km 66.2% Cadillac Lyriq RWD 21.4 20.8 25.4 427 km 65.4% Volvo XC40 Recharge SR RWD 19.0 19.7 24.7 331 km 60.2% Arcfox aS HI 24.1 23.8 27.8 297 km 59.3%

Çoğu durumda iklimlendirme sistemleri sürtünme artışını dengelediği için 30 ve 60 km/s sürüş arasında ihmal edilebilir bir fark var. BMW i3 dışında hemen hemen tüm otomobiller 20 kWh/100 km’nin çok ötesine geçtiğinden mütevellit 100 km/s’lik seyir aküye zarar veriyor.

Model Reklamı yapılan pil aralığı Gerçek pil aralığı Reklamı yapılan aralığın yüzdesi Geely Emgrand L Leishen Hi-P 100 km (NEDC) 55 km 54.6% Changan Deepal SL03 200 km (CLTC) 136 km 68.2% Haval H6 110 km (NEDC) 73 km 66.3% BYD Song Plus 110 km (NEDC) 94 km 85.2% Geely Monjaro Hi-P 245 km (CLTC) 167 km 68.3% Wey Mocha 175 km (CLTC) 149 km 85% AITO M5 170 km (CLTC) 133 km 78.4% Lynk & Co 09 190 km (CLTC) 140 km 73.8% AITO M7 200 km (CLTC) 125 km 62.3% Li L8 210 km (CLTC) 152 km 72.2% Li L9 215 km (CLTC) 153 km 71%

Soğuk havalarda genel olarak bir menzil kaybı söz konusu. Elektrikli arabalar her geçen gün daha da güçleniyor. Bakalım bu sorunu çözebilecekler mi?