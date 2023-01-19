Herhangi bir içten yanmalı otomobilde kış şartları hepimizi zorlar. Bunun yanı sıra otomobili de zorlar. Buzlu yollar, kar yağışı, sürekli çalışan iklimlendirme sistemleri gibi. Bu durum elektrikli otomobiller için de geçerli. İçten yanmalı motorlu otomobillerde olduğu gibi elektrikli otomobillerde de soğuk havalarda menzilin düşmesi herkesin bildiği bir gerçek.
Peki menzil ne kadar düşüyor? Bunu merak eden Çinli bir araştırma şirketi dünya üzerindeki en popüler elektrikli otomobiller ile birkaç test yaptı. Detaylara bakalım.
Test senaryosu; maksimum geri kazanımlı, ekonomi modunda 25 °C’ye ayarlanmış iklim kontrolü, dört mevsim lastikleri ve eko-sürüş modu ile 8-10 °C’de sürülen 45 adet elektrikli otomobili kapsıyor. Üç test senaryosu bulunuyor.
- 30 km/s (100 km mesafe)
- 60 km/s (100 km mesafe)
- Otoyolda 100 km/s (153 km mesafe)
8°C çok düşük bir sıcaklık değeri değil ancak otomobillerin nasıl tepkiler vereceğini görmek için yeterli bir sıcaklık değeri.
BMW i3 eDrive 35L son derece başarılı oldu ve reklamı yapılan menzilinin %80.5’ini (424 km) koruyarak birinci sırada yer aldı. Ford Mustang Mach-e GT ve Nio ET5, sırasıyla %79.7 ve %79.0 menzil oranıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
|Model
|kWh/100 km – 30 km/sa
|kWh/100 km – 60 km/h
|kWh/100 km – 100 km/h
|Gerçek Menzil
|Reklamdaki menzilin %’de kaçı
|BMW i3 eDrive 35L
|15.6
|15.6
|18.8
|424 km
|80.5%
|Ford Mustange Mach-e GT
|17.4
|20.5
|25.0
|392 km
|79.7%
|Nio ET5 100 kW
|16.8
|16.3
|21.0
|561 km
|79.0%
|BMW iX3
|18.3
|17.5
|21.5
|422 km
|78.8%
|Audi Q4 e-tron 40
|14.7
|18.1
|23.2
|470 km
|77.7%
|Zeekr 001 4WD YOU
|20.2
|18.5
|23.8
|485 km
|74.5%
|IM L7
|19.2
|19.4
|23.6
|452 km
|73.5%
|Rising Auto R7
|19.3
|18.9
|24.4
|437 km
|72.1%
|Nissan Ariya 87kWh
|22.1
|22.4
|28.3
|376 km
|70.5%
|Polestar 2 LR FWD
|18.3
|19.9
|23.1
|387 km
|68.3%
|Maxus Mifa 9
|23.5
|23.0
|30.3
|357 km
|66.2%
|Cadillac Lyriq RWD
|21.4
|20.8
|25.4
|427 km
|65.4%
|Volvo XC40 Recharge SR RWD
|19.0
|19.7
|24.7
|331 km
|60.2%
|Arcfox aS HI
|24.1
|23.8
|27.8
|297 km
|59.3%
Çoğu durumda iklimlendirme sistemleri sürtünme artışını dengelediği için 30 ve 60 km/s sürüş arasında ihmal edilebilir bir fark var. BMW i3 dışında hemen hemen tüm otomobiller 20 kWh/100 km’nin çok ötesine geçtiğinden mütevellit 100 km/s’lik seyir aküye zarar veriyor.
|Model
|Reklamı yapılan pil aralığı
|Gerçek pil aralığı
|Reklamı yapılan aralığın yüzdesi
|Geely Emgrand L Leishen Hi-P
|100 km (NEDC)
|55 km
|54.6%
|Changan Deepal SL03
|200 km (CLTC)
|136 km
|68.2%
|Haval H6
|110 km (NEDC)
|73 km
|66.3%
|BYD Song Plus
|110 km (NEDC)
|94 km
|85.2%
|Geely Monjaro Hi-P
|245 km (CLTC)
|167 km
|68.3%
|Wey Mocha
|175 km (CLTC)
|149 km
|85%
|AITO M5
|170 km (CLTC)
|133 km
|78.4%
|Lynk & Co 09
|190 km (CLTC)
|140 km
|73.8%
|AITO M7
|200 km (CLTC)
|125 km
|62.3%
|Li L8
|210 km (CLTC)
|152 km
|72.2%
|Li L9
|215 km (CLTC)
|153 km
|71%
Soğuk havalarda genel olarak bir menzil kaybı söz konusu. Elektrikli arabalar her geçen gün daha da güçleniyor. Bakalım bu sorunu çözebilecekler mi?