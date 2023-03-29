Elektrikli otomobiller uzunca bir süredir günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Hemen hemen tüm otomotiv firmaları bu alanda geri kalmamak içi çalışıyor. Mercedes de bu firmalardan birisi. Alman otomotiv devi EQ serisi ile birlikte elektrikli otomobil kanadında büyük atılımlar gerçekleştirdi. Geldiğimiz noktada bugün ise Alman şirket popüler modeli Mercedes CLA’nın elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Detaylara göz atalım.

Mercedes elektrikli otomobillerini EQ alt markası altında çıkartıyordu. Görünüşe göre firma bundan vazgeçiyor. Çünkü üçüncü nesil CLA serisi elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı seçenek ile birlikte gelecek.

*Temsili görsel. Nihai otomobil farklı gözükebilir.

Mercedes büyük bir değişim içerisine giriyor. Markanın halihazırda 7 adet kompakt otomobili bulunurken bunu dörde indiriyor. Artık Mercedes’in giriş seviyesi CLA olacak. Elektrikli CLA serisi sedan karoser ile birlikte gelecek. Mercedes ilerleyen zamanlarda ise GLA ve GLB modelleri yerine EAQ ve EQB modelleri ile elektrikli otomobil üretimine daha da ağırlık verecek. Mercedes halen ikili stratejiyi sürdürüyor. MB-EA platformu 2025’te üretime girecek, gelecek C-Serisi ve GLC modellerinin temelini oluşturacak.

Yeni CLA serisine dönecek olursak otomobil mevcut modelden daha uzun bir dingil mesafesine sahip olacak ve iç mekanda önemli bir gelişme sunacak. CLA’nın hem önü hem de arkası, EQ modellerinin imzası haline gelen gövde çapındaki LED şeridi içerecek. MMA platformunun 800V mimarisi sayesinde pil, 350 kW’a kadar hızlı DC şarjı destekleyecek ve bu, 30 dakikadan daha kısa sürede %10 ila %80 şarj süresi demek.

Elektrikli CLA giriş seviyesi modellerde LFP pilleri kullanacak. Uzun menzilli sürümde ise Mercedes’in halihazırda CLA sedan sürümlerinde test ettiği yeni silikon anot piller bulunacak. Şirkete göre, bu yeni teknoloji 100 km’de (62 mil) 12 kWh enerji anlamına geliyor.

Şimdilik elektrikli CLA hakkında tüm bilinenler bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.