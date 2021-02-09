Electronic Arts, Glu Mobile’ı satın alıyor

Electronic Arts, mobil oyun geliştiricisi ve yayıncısı Glu Mobile’ı satın aldığını duyurdu. Satış sürecinin 30 Haziran itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

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Electronic Arts (EA), “Design Home”, “Covet Fashion” ve “MLB Tap Sports Beyzbol” gibi oyunların eklenmesiyle mobil platformunu destekleyecek bir anlaşma yaparak Glu Mobile şirketini 2,4 milyar dolara satın alacağını bildirdi.

Glu Mobile’ın satın alınmasıyla birlikte Electronic Arts, mobil oyun alanındaki varlığını ikiye katlıyor ve portföyünü de genişletiyor. Glu’nun katalogunda Kim Kardashian’ın oyununun yanı sıra Dinner Dash: Adventures ve diğer ünlü isimler için hazırlanmış oyunlar var. Ayrıca bu ünlü isimler arasında; Britney Spears, Nicki Minaj, Jason Statham ve Gordon Ramsay gibi isimler yer alıyor.

Glu’nın iş modeli, mikro ödemelerin olduğu ücretsiz oyunlar üstüne kurulu. Electronic Arts, mikro ödeme modelini sürdürmeyi istediğini daha önce duyurmuştu. Bunun yanında söz konusu modeller, şirkete uzun yıllardır şirkete ciddi anlamda para kazandırıyor.

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson konuyla ilgili olarak; “Mobil oyun, dünyada en büyük oyun platformu olarak büyümeye devam ediyor. Glu’nun oyunları ile yeteneğini bünyemize katarak mobil oyun bölümümüzün boyutunu ikiye katlıyoruz” dedi.

Son olarak EA, Glu Mobile için hisse başına 12,50 dolar nakit önerdi. Bu, Glu Mobile’nin pazartesi günkü borsa fiyatının yüzde 33 üzerinde. Satın alma sürecinin 30 Haziran’a kadar tamamlanması bekleniyor.

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