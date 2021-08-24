El Salvador Başkan’ı Yasanın Aksine Bitcoin Kullanımının Zorunlu Tutulmayacağını Söylüyor

El Salvador Başkan’ı Nayib Bukele, ülkesinde Bitcoin ile ödemelerin zorunlu tutulmayacağını söyledi. Ancak yasa, aksini söylüyor.

El Salvador’un Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi haline getirdiği Bitcoin projesi, iki hafta sonra faaliyete geçecek. Ancak El Salvador Başkanı Nayib Bukele’den konuyla ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Nayib Bukele’nin Twitter’dan yaptığı son açıklamasına göre vatandaşlar için kripto para kullanımı zorunlu olmayacak. Bukele attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdi:

“7 Eylül tarihinde olacakları söyleyeyim. İnsanlar, ödemelerini veya hediyelerini Bitcoin veya Amerikan Dolar’ı ile kabul etmek için telefonlarına bir uygulama indirecekler. Eğer isterlerse uygulamayı indirecekler, istemezlerse indirmeyecekler.”

Bukele’nin bahsettiği uygulama, kendilerinin oluşturmuş olduğu ülkenin resmi Bitcoin dijital cüzdan adresi olan Chivo uygulaması. Bildirilene göre Chivo, Salvadorlular’ın Bitcoin kabul edebilmelerini, küçük işletme açabilmelerini, komisyon ödemeden Bitcoin gönderebilmelerini sağlayacak. Ancak ülkede Bitcoin’e ilgi duymayanların sayısının fazla olması sebebiyle Başkan Bukele, Bitcoin’i zorunlu tutmayarak o insanlara da bir çıkış yolu sağlayacağının sinyalini şu sözlerle verdi.

“Eğer istemiyorsanız, her zaman Western Union sırasına girip komisyon ödeyerek işlemlerinizi yapabileceksiniz. Problem değil,” “Ya eğer birisi Bitcoin kullanmak istemiyorsa? Hiçbirşey, o zaman uygulamayı indirme ve normal hayatına devam et,” “Eğer birisi kağıt paralarla uğraşmak, giriş bonusundan faydalanmamak, Bitcoin kullanan müşteriler üzerinden ek kazanç sağlamamak, işini geliştirmemek ve havale işlemlerinde komisyon ödemek istiyor ise bunu yapmaya devam edebilecek.”

Esto será lo que pasará el 7 de septiembre: La gente podrá bajar una aplicación para recibir pagos o regalos en #bitcoin o DÓLARES. Si quieren la descargarán y si no quieren, no. Con ella recibirán $30 dólares equivalentes en #bitcoin para consumo. Si quieren, si no, no. — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) August 23, 2021

El Salvador’un Bitcoin Yasası

Başkan Bitcoin kullanmak istemeyen vatandaşlarına iğneleyici konuşmalar yapsa da pratikte bir sorun var gibi gözüküyor. Başkan Bukele’nin bu açıklamaları, bu yılın başlarında yazılan ve meclisten geçen Bitcoin yasasıyla çelişiyor.

El Salvador’un Bitcoin yasası dikkatli incelendiğinde yalnızca değişimde de kullanılacak olsa faaliyet gösterecek hizmet sağlayıcılarının Bitcoin kullanmaya zorlanacağı ifadeleri gözlerden kaçmıyor. El Salvador Bitcoin Yasası 7. Maddesi’nde yer alan ifadeler şu şekilde çevrilebilir:

“Her ekonomik işletme kendisine bir malı veya servisi almak isteyen kişi tarafından teklif edildiğinde Bitcoin ile ödeme kabul etmelidir,”

Dolayısıyla Bukele, 7 Eylül’den sonra insanlar Bitcoin’i benimsemek zorunda değil dediğinde bunu anlamak biraz güçleşiyor.

Bukele açıklamasının başka bir kısmında 200 adet Bitcoin ATM’sinin ülkenin her yerine dağıtılmaya hazır olduğunu da belirtti. Ayrıca Chivo kiosklarının ülkenin her yerine kurulacağını ve bu kioskların uygulamanın nasıl kullanılacağı, nasıl çekme veya yatırma işlemi yapılacağı gibi işlemler için vatandaşlara yardımcı olacağını da söyledi. Ayrıca bu kiosklardan Bitcoin’in ne olduğu ve nasıl çalıştığı ile ilgili de bilgi edinilebilecek.

El Salvador’un bu dayatmacı kararı gerçekten yasada yazdığı kadar dayatmacı olup olmadığı, Başkan Bukele’nin açıklamalarının ardından netliğini yitirdi. Her ne kadar Bitcoin’in ülke çapında para birimi olarak kullanma, kripto paraların geleceği ve insanların geleneksel para sisteminden çıkarak finansal özgürlüklerini sağlamaları adına önemli bir adım olsa da dayatmacı tutumlar her zaman için büyük tepkilere sebebiyet verir ve ülkede Bitcoin karşıtı bir çok fanatik grup oluşturabilir.