Kripto Para
El Salvador Başkan’ı Yasanın Aksine Bitcoin Kullanımının Zorunlu Tutulmayacağını Söylüyor
El Salvador Başkan’ı Nayib Bukele, ülkesinde Bitcoin ile ödemelerin zorunlu tutulmayacağını söyledi. Ancak yasa, aksini söylüyor.
El Salvador’un Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi haline getirdiği Bitcoin projesi, iki hafta sonra faaliyete geçecek. Ancak El Salvador Başkanı Nayib Bukele’den konuyla ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Nayib Bukele’nin Twitter’dan yaptığı son açıklamasına göre vatandaşlar için kripto para kullanımı zorunlu olmayacak. Bukele attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdi:
“7 Eylül tarihinde olacakları söyleyeyim. İnsanlar, ödemelerini veya hediyelerini Bitcoin veya Amerikan Dolar’ı ile kabul etmek için telefonlarına bir uygulama indirecekler. Eğer isterlerse uygulamayı indirecekler, istemezlerse indirmeyecekler.”
Bukele’nin bahsettiği uygulama, kendilerinin oluşturmuş olduğu ülkenin resmi Bitcoin dijital cüzdan adresi olan Chivo uygulaması. Bildirilene göre Chivo, Salvadorlular’ın Bitcoin kabul edebilmelerini, küçük işletme açabilmelerini, komisyon ödemeden Bitcoin gönderebilmelerini sağlayacak. Ancak ülkede Bitcoin’e ilgi duymayanların sayısının fazla olması sebebiyle Başkan Bukele, Bitcoin’i zorunlu tutmayarak o insanlara da bir çıkış yolu sağlayacağının sinyalini şu sözlerle verdi.
“Eğer istemiyorsanız, her zaman Western Union sırasına girip komisyon ödeyerek işlemlerinizi yapabileceksiniz. Problem değil,”
“Ya eğer birisi Bitcoin kullanmak istemiyorsa? Hiçbirşey, o zaman uygulamayı indirme ve normal hayatına devam et,”
“Eğer birisi kağıt paralarla uğraşmak, giriş bonusundan faydalanmamak, Bitcoin kullanan müşteriler üzerinden ek kazanç sağlamamak, işini geliştirmemek ve havale işlemlerinde komisyon ödemek istiyor ise bunu yapmaya devam edebilecek.”
Esto será lo que pasará el 7 de septiembre:
La gente podrá bajar una aplicación para recibir pagos o regalos en #bitcoin o DÓLARES.
Si quieren la descargarán y si no quieren, no.
Con ella recibirán $30 dólares equivalentes en #bitcoin para consumo.
Si quieren, si no, no.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) August 23, 2021
El Salvador Başkanı Nayip Bukele Bitcoin airdrop programını duyurdu!
El Salvador’un Bitcoin Yasası
Başkan Bitcoin kullanmak istemeyen vatandaşlarına iğneleyici konuşmalar yapsa da pratikte bir sorun var gibi gözüküyor. Başkan Bukele’nin bu açıklamaları, bu yılın başlarında yazılan ve meclisten geçen Bitcoin yasasıyla çelişiyor.
El Salvador’un Bitcoin yasası dikkatli incelendiğinde yalnızca değişimde de kullanılacak olsa faaliyet gösterecek hizmet sağlayıcılarının Bitcoin kullanmaya zorlanacağı ifadeleri gözlerden kaçmıyor. El Salvador Bitcoin Yasası 7. Maddesi’nde yer alan ifadeler şu şekilde çevrilebilir:
“Her ekonomik işletme kendisine bir malı veya servisi almak isteyen kişi tarafından teklif edildiğinde Bitcoin ile ödeme kabul etmelidir,”
Dolayısıyla Bukele, 7 Eylül’den sonra insanlar Bitcoin’i benimsemek zorunda değil dediğinde bunu anlamak biraz güçleşiyor.
Bukele açıklamasının başka bir kısmında 200 adet Bitcoin ATM’sinin ülkenin her yerine dağıtılmaya hazır olduğunu da belirtti. Ayrıca Chivo kiosklarının ülkenin her yerine kurulacağını ve bu kioskların uygulamanın nasıl kullanılacağı, nasıl çekme veya yatırma işlemi yapılacağı gibi işlemler için vatandaşlara yardımcı olacağını da söyledi. Ayrıca bu kiosklardan Bitcoin’in ne olduğu ve nasıl çalıştığı ile ilgili de bilgi edinilebilecek.
El Salvador’un bu dayatmacı kararı gerçekten yasada yazdığı kadar dayatmacı olup olmadığı, Başkan Bukele’nin açıklamalarının ardından netliğini yitirdi. Her ne kadar Bitcoin’in ülke çapında para birimi olarak kullanma, kripto paraların geleceği ve insanların geleneksel para sisteminden çıkarak finansal özgürlüklerini sağlamaları adına önemli bir adım olsa da dayatmacı tutumlar her zaman için büyük tepkilere sebebiyet verir ve ülkede Bitcoin karşıtı bir çok fanatik grup oluşturabilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Finansal hizmet devi Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk NFT’lerinin günlük ticaret hacmi, 30,000 Ethereum’u geçerek 100 milyon doları aştı. Visa’nın CryptoPunk satın alması, kripto endüstrisini takip eden bazı kişileri şaşırttı. Ayrıca bu haber bir çok kişiye de ilham vermiş olacak ki CryptoPunk tam olarak bir çılgınlığa dönmüş durumda.
CryptoSlam’den alınan verilere göre CryptoPunk ticaret hacmi 23 Ağustos günü içerisinde 30,000 Ethereum’u aştı. Bu da şu anki kur itibariyle 100 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. Normal bir günde bu miktar, 1000 ile 3000 Ethereum arasında değişiklik gösteriyor. Satılan toplam CryptoPunk NFT sayısı ise 380 adete ulaşmış durumda. Normal bir günde ise 15 ile 40 adet arası bir CryptoPunk NFT satışı gerçekleşiyor.
Ağustos ayı CryptoPunk NFT’leri için oldukça verimli bir ay oldu. Henüz ay bitimine 1 hafta kala NFT’lerin toplam ticaret hacmi 120,000 Ethereum’u aşmış durumda. Bu da anlık kurdan 350 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. CryptoPunk’ların patlamaya başladığı geçen ay toplam satış hacmi 135 milyon dolara ulaşarak 100 milyon dolar barajını yıkmıştı. CryptoPunk’lar ise bu tarihe kadar toplamda 815 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış durumda.
Visa’dan gelen CryptoPunk açıklamasının ardından satışların patlamasıyla NFT’lerin birim fiyatlarında da ciddi artış yaşanıyor. Bir CryptoPunk NFT’sine sahip olmanın ortalama bedeli 50-80 Ethereum arasında değişirken bugün itibariyle bu değer 150 Ethereum’a çıkmış durumda. Larva Labs’in resmi verilerine göre bugün itibariyle en ucuz CryptoPunk NFT’si 76 Ethereum’un üzerinde fiyatlanıyor. Bu da anlık kurdan 250 bin doların üstünde bir miktara tekabül ediyor. En pahalı olanlarının fiyatlamaları ise sondaki sıfırların sayısından ötürü okunamıyor. Özetle uçmuş durumda. Fiyatların daha da artması bekleniyor.
CryptoPunk NFT’leri genel olarak NFT piyasasını da hareketlendirmiş durumda. Dün yaşanan patlamayla en önemli NFT pazaryerlerinden birisi konumunda olan OpenSea’nin dünki ticaret hacmi Ethereum olarak 195 milyon dolara gelmiş durumda. Dune Analytics verilerine göre normalde bu değer 50 ile 100 milyon dolar arasında değişiklik göstermekte. OpenSea üzerinden gerçekleşen aylık toplam hacim ise Ağustos ayı henüz tamamlanmadan 1.8 milyar dolara yaklaşmış durumda. Geçen ay platform üzerinden 458,000 NFT satışı gerçekleşirken bu ay bu rakam 1 milyonu aşmış durumda. NFT satın alan kişi sayısı da geçen ay 60 bin civarlarındayken bu ay 150 binden fazla. Toplamda ise 260 binden fazla kişinin OpenSea üzerinden NFT aldığı biliniyor. Geçen ay OpenSea tarihinin en iyi ayı olarak geçse de bu ay itibariyle OpenSea geçen ayki gelirini 6’ya katlamış durumda.
NFT (Non-Fungible Token), blok zinciri altyapısında oluşturulmuş yalnızca tek kopyası bulunan özgün ve dijital sanat eserlerini simgeliyor. Aslında NFT’ler günümüzde sanat eserleriyle sınırlandırılmış durumda değil. Neredeyse her şeyin NFT hali sahipliğinin satılabilmesi adına satışa çıkartılabiliyor. NFT yatırımcıları da bunları satın alarak bunlara olan sahipliklerini bildiriyorlar. Kimileri sanatı desteklemek amacıyla NFT alımı yaparken kimileri de gelecekte yeniden satmak üzere yatırım olarak NFT alımı yapıyorlar. Örneğin CryptoPunk NFT’leri 2017 yılında 10,000 adet özgün bir koleksiyon olarak Ethereum altyapısında oluşturulmuş. Henüz Ethereum’un resmi NFT standartı ERC-721 yokken çıkartılsa da bugün bu NFT’ler büyük bir patlama yaşıyor. 2017 yılında 0.3, 0.5 Ethereum gibi fiyatlara bu NFT’ler alınabilirken bugün belki de 100lerce Ethereum ediyor.
Kripto para piyasalarında oldukça önemli bir yer tutan NFT’ler sayesinde bu alanda faaliyet gösteren bir çok kripto para da değer kazanıyor. NFT piyasasının lideri konumundaki Ethereum, Visa’nın haberinin ardından fiyatını %8 arttırarak 3400 dolar seviyelerine yaklaştırmıştı. Geçen hafta da Solana altyapısıyla çıkan Degen Apes NFT’lerinin patlamasıyla Solana fiyatını tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırmıştı. NFT’ler gibi Axie Infinity gibi NFT tabanlı oyunlar da aynı zamanda yükselişlerini sürdürüyor.
Yeni NFT satışa sunuldu, Solana tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı!
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
NFT’lerin henüz daha yaygınlaşmadığı ve bu teknolojinin çok başında olduğumuz düşünülüyor. Gelecekte her insanın hayatında gittiği konserlerin, bindiği uçak, tren biletlerinin, sanat galerilerinin, festivallerin NFT koleksiyonlarını tutabileceği cüzdanlara sahip olacakları sanılıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Alonzo Hard Fork İçin Sayılı Günler Kala ADA Fiyatı Rekorlara Doymuyor!
CoinMarketCap sıralamasında piyasa değerine göre en büyük 3. kripto para olan Cardano (ADA), yeni zirveler elde etmeye devam ediyor. Bugün erken saatlerde 3 dolar sınırına çok yakın bir seviyedeki 2,97 dolar seviyesinde yeni bir ATH elde eden ADA, muhteşem yükselişini devam ettiriyor. ADA fiyatındaki yükseliş, Alonzo Hard Fork için geri sayımın başlamış olmasından kaynaklanıyor olabilir.
ADA fiyatı yeni zirvelere dokunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Son 1 hafta içerisinde %36,73 yükselen popüler altcoin, bugün sabah saatlerinde ulaştığı 2,97 dolarlık seviyesinden bir miktar konsolide olmuş şekilde yazı sırasında 2,87 dolardan işlem görüyor.
Altcoinin fiyatı geçtiğimiz hafta 2,50 dolar seviyesine ulaşmış ve bu seviyedeki rekor zirvesinden sonra yükselişini devam ettirmeyi sürdürmüştü. Fiyattaki bu artışları Cardano ağındaki Alonzo yükseltmesi biçimindeki en büyük yükseltmeye giden yolda bir dizi zincir üstü geliştirme ve güncelleme takip ediyor.
ADA fiyatı, ağustos ayının başında 1,36 dolardan başlayarak düşmeye başlamıştı. Ancak üç hafta içerisinde ise fiyatını iki katından fazla artırmış durumda. Bu yükselişin ardındaki en büyük sebep için, projenin platformdaki en heyecanlı güncellemesinin yaklaşması gösteriliyor. Alozo hard forku heyecanı ile ADA geçtiğimiz hafta %40’ın üzerinde bir kazanç elde etti.
Alonzo hard forku için planlanan 12 Eylül tarihi, Cardano ağına bambaşka bir soluk getirecek. Alonzo, ağa dApps ve DeFi için yeni bir çağ sağlayacak olan akıllı sözleşme entegrasyonu sunacak. Hard fork aynı zamanda Cardano’nun Ethereum ve Polkadot’un beğenilerine karşı rekabet etmesini sağlama konusundaki uzun vaadini de yerine getirecek. Akıllı sözleşme entegrasyonu tamamlandıktan sonra Cardano blok zinciri, yeni bir merkezi olmayan iş çağının kapılarını açacak.
Akıllı sözleşme yükseltmesi, ADA fiyatı için London Hard Fork‘un Ethereum fiyatı için yaptığına benzer bir katalizör rolü oynadı. Görünürde bir üst sınır olmaması ve kripto pazarının çoğunluğunun henüz ATH’lerini yeniden test etmemesi nedeniyle ADA fiyatı yeni rekorlar kırabilir.
Alonzo Hard Fork Nedir?
Alonzo Hard Fork, akıllı sözleşme işlevselliğinin çok beklenen uygulamasını sağlayacak ola Cardano ağında büyük bir yükseltmedir. Akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış belirli koşullar karşılandığı zaman otomatik olarak çalışmaya başlayan bilgisayar kodu parçalarıdır. Alonzo güncellemesinin ardından, herkes Cardano blok zincirinde kendi akıllı sözleşmelerini oluşturabilecek ve dağıtabilecek. Ayrıca yerel merkezi olmayan uygulamaların da (dApps) önünü açabilecek.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Xiaomi yeni bir ürününü daha tanıtıyor!
Alonzo Hard Fork İçin Sayılı Günler Kala ADA Fiyatı Rekorlara Doymuyor!
Samsung Yeni Fold serisi 800 bin ön siparişi geçti!
Google Play’deki Android Uygulama Derecelendirmeleri Her Ülkeye Özgü Olacak!
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
POCO X3 PRO’NUN PİLİ ÇABUK MU BİTİYOR? | Denedik ve Gördük! | X3 PRO vs X3 NFC PUBG Testi
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
POCO X3 PRO’NUN PİLİ ÇABUK MU BİTİYOR? | Denedik ve Gördük! | X3 PRO vs X3 NFC PUBG Testi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.