Ekim Ayında Ücretsiz Olacak PS3, PS4 ve Vita Oyunları Belli Oldu!

Ekim Ayında Ücretsiz Olacak PS3, PS4 ve Vita Oyunları Belli Oldu!

4 Ekim, 2017 Genel, HABER, Oyun, Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Sony her ay gerçekleştirdiği organizasyonları, Ekim ayında da tekrarlıyor. Pek çok bomba oyun bedava olarak sahiplerine PlayStation Plus üzerinden kavuşuyor.

Sony, bir veya iki yıldır sahip olduğu liderliği korumakta zorlanıyor. Nintendo Switch’in ve Xbox One X’ın, PS4’ü zirvede tehdit etmesi ve pek çok ay boyunca liderliği ele geçirmesi üzerine Japon şirket, promosyonlarını asgari seviyeye taşıdı.

ps4Başta Metal Gear Solid V: Phantom Pain olmak üzere pek çok yapım, PlayStation Plus abonelerine 14 Kasım 2017 tarihine kadar ücretsiz olacak.

Karşınızda söz konusu oyunların tam listesi:

PS4

  • Amnesia Collection
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
  • Sky Force Anniversary
  • Hue

PS3

  • Hustle Kings
  • Monster Jam Battlegrounds
  • Sky Force Anniversary

Vita

  • Hue
  • Sky Force Anniversary

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