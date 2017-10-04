Ekim Ayında Ücretsiz Olacak PS3, PS4 ve Vita Oyunları Belli Oldu!

Sony her ay gerçekleştirdiği organizasyonları, Ekim ayında da tekrarlıyor. Pek çok bomba oyun bedava olarak sahiplerine PlayStation Plus üzerinden kavuşuyor.
Sony, bir veya iki yıldır sahip olduğu liderliği korumakta zorlanıyor. Nintendo Switch’in ve Xbox One X’ın, PS4’ü zirvede tehdit etmesi ve pek çok ay boyunca liderliği ele geçirmesi üzerine Japon şirket, promosyonlarını asgari seviyeye taşıdı.
Başta Metal Gear Solid V: Phantom Pain olmak üzere pek çok yapım, PlayStation Plus abonelerine 14 Kasım 2017 tarihine kadar ücretsiz olacak.
Karşınızda söz konusu oyunların tam listesi:
PS4
- Amnesia Collection
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
- Sky Force Anniversary
- Hue
PS3
- Hustle Kings
- Monster Jam Battlegrounds
- Sky Force Anniversary
Vita
- Hue
- Sky Force Anniversary
Cevap Yazın: