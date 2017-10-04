Ekim Ayında Ücretsiz Olacak PS3, PS4 ve Vita Oyunları Belli Oldu!

Sony her ay gerçekleştirdiği organizasyonları, Ekim ayında da tekrarlıyor. Pek çok bomba oyun bedava olarak sahiplerine PlayStation Plus üzerinden kavuşuyor.

Sony, bir veya iki yıldır sahip olduğu liderliği korumakta zorlanıyor. Nintendo Switch’in ve Xbox One X’ın, PS4’ü zirvede tehdit etmesi ve pek çok ay boyunca liderliği ele geçirmesi üzerine Japon şirket, promosyonlarını asgari seviyeye taşıdı.

Başta Metal Gear Solid V: Phantom Pain olmak üzere pek çok yapım, PlayStation Plus abonelerine 14 Kasım 2017 tarihine kadar ücretsiz olacak.

Karşınızda söz konusu oyunların tam listesi:

PS4

Amnesia Collection

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Sky Force Anniversary

Hue

PS3

Hustle Kings

Monster Jam Battlegrounds

Sky Force Anniversary

Vita