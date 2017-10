Ekim Ayında Patlayacak Oyun Bombaların Listesi ve Yapımların Çıkış Tarihleri Belli Oldu!

Sonbahara adım attığımız ve kışa adım adım yaklaştığımız şu günlerde patlayacak oyun bombaları içimizi ısıtacak. 2017 yılının Ekim ayı oyun müdavimleri için en verimli zamanlar arasında yer alacak.

Ekim ayı, oyun dünyası açısından belki de 2017 yılının en verimli zamanı olarak kabul edilebilir. Yaz aylarında nispi durgunluğunun ardından, bu ay içerisinde piyasaya sürülecek oyunlar hepimize ilaç gibi gelecek. Listede bulunan yüksek bütçeli oyunlardan bazılarına değinmek istiyoruz. Tabii ki iddialı veya mütevazi tüm yapımlara listemizde yer vereceğiz.

The Evil Within 2 (PS4, Xbox One, PC) – 13 Ekim

2014 yılında piyasaya sürülen The Evil Within, Silent Hill ve Resident Evil’ın son yapımlarından istediğini elde edemeyen korku tutkunlarının hayranlığını kazanmıştı. Silent Hill’in yaratıcısı Shinji Mikami ve ekibinin geliştirdiği devam yapımı, öncüsünden daha fazla korku ve gerilim içerecek. Gerçi bunu başarmak oldukça zor. The Evil Within’i bitirirken gerilim yüklü olmadığımız pek az zaman olmuştu. Yapım, ilk oyunun kahramanı Sebastian’ın kızını bulma yönündeki mücadelesini konu alıyor.

Assassin’s Creed Origins (PS4, Xbox One, PC) – 27 Ekim

Merakla beklenen diğer bir oyun ise yeni Assassin’s Creed Origins. Bu kez Antik Mısır’a yolculuk ediyor ve daha önce adı anılmayan orijinal suikastçının yolunu izliyoruz.

Wolfenstein II: The New Colossus (PS4, Xbox One, PC) – 27 Ekim

İple çektiğimiz diğer bir oyun ise Wolfenstein serisinin “reboot” sürümünün ikinci oyunu olan The New Colossus… Orijinal Wolfenstein’ın aksine yeni tasarlanmış oyunda Naziler savaşı kazanıyor. Ancak Amerikalılar ve müttefikleri, Nazilerin elde ettiği zaferi ellerinden koparıp almak niyetinde.

Karşımıza çıkacak diğer oyunlar, platformları ve çıkış tarihleri: