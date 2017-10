Ekim Ayı Oyunlarına Gelen Puanlar Tatmin Edici Durumda!

Son günlerde piyasadaki yerini alan Shadow of War, Gran Turismo Sport, The Evil Within 2 ve South Park oyunlarına verilen skorlar tatmin edici durumda.

2017’nin sonlarına geldiğimiz şu günlerde oyun piyasası biraz daha hareketlenmiş durumda. Shadow of War, Gran Turismo Sport, The Evil Within 2 ve South Park: The Fractured But Whole yapımlarına gelen Metacritic skorları, oyunların fazlasıyla sevildiğini gösteriyor.

Her ne kadar bu yapımlara gelen inceleme skorları yeni yeni toparlanmaya başlamış olsa da ortalama üzeri skorlar alan yapımlar bu günlerde yeni oyun satın almak isteyenlerin kafasını fazlasıyla karıştıracak gibi duruyor.

Skorlara gelecek olursak yeni South Park yapımı şu anda diğer yeni yapımlara nazaran daha iyi durumda ve 84 puan ile dikkat çekiyor. Hemen ardından 82 puan alan Shadow of War ve The Evil Within 2 de gayet iyi skorlar almış durumda iken Gran Turismo en az incelenen ve IGN, Eurogamer ve Gamespot gibi devlerin incelemeleri yayınlanmamaış olmasına rağmen 76 ortalamaya sahip durumda.

Görünüşe göre bu yeni yapımlar oldukça sevilecek gibi duruyor. Her biri farklı tarzlara hitap eden yapımlardan Gran Turismo ve South Park incelememizi ise Hardware Plus Dergi Kasım 2017 sayısında görebilirsiniz.