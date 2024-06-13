Fiat Egea ülkemizde çok sevilen ve tercih edilen bir otomobil. Otomobil fiyatlarının çok arttığı şu günlerde Egea, en ulaşılabilir sıfır otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Geldiğimiz noktada bugün Fiat, Egea indirimli Haziran 2023 fiyat listesini yayınladı. Lafı uzatmadan sizleri Egea indirimli fiyat listesi ile baş başa bırakalım.
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Egea; 1.4 Fire, 1.3 Multijet, 1.6 Multijet ve 1.5 T4 Hibrit olmak üzere dört farklı motor seçeneğine sahip. Bu motor seçeneklerine manuel, DCT otomatik ve AT otomatik şanzıman eşlik ediyor. Otomobilin sedan, stationwagon ve SUV karoser tipleri bulunuyor. Özellikler donanıma göre değişiklik gösterebilir. Egea fiyat listesi 2024 yılının Haziran ayına ait olduğunu belirtelim. Önümüzdeki günlerde bu fiyatlar değişiklik gösterebilir.
İçindekiler
Egea indirimli fiyat listesi
Egea Sedan fiyatları
Sedan, Egea’nın en ucuzu olarak karşımıza çıkıyor. Sedan’ın 4 farklı paketi bulunuyor. İlk paket olan Easy’nin Egea indirimli fiyat listesi şu şekilde:
|
Easy
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.007.900 TL
|
969.900 TL
|
Easy
|
Manuel
|
Dizel
|
1.185.900 TL
|
1.143.900 TL
|
Easy
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.353.900 TL
|
1.305.900 TL
|
Easy
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.447.900 TL
|
1.437.900 TL
Egea indirimli fiyat listesinin Urban fiyatları ise aşağıda yer alıyor.
|
Urban
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.034.900 TL
|
1.024.900 TL
|
Urban
|
Manuel
|
Dizel
|
1.208.900 TL
|
1.198.900 TL
|
Urban
|
Manuel
|
Dizel
|
1.304.900 TL
|
1.257.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.411.900 TL
|
1.360.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.492.900 TL
|
1.482.900 TL
Üçüncü donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki Egea indirimli fiyat listesi ile satılıyor.
|
Lounge
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.089.900 TL
|
1.079.900 TL
|
Lounge
|
Manuel
|
Dizel
|
1.263.900 TL
|
1.253.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.425.900 TL
|
1.415.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.547.900 TL
|
1.537.900 TL
Son donanım paketi olan Limited ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:
|
Limited
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.144.900 TL
|
1.134.900 TL
|
Limited
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.480.900 TL
|
1.470.900 TL
|
Limited
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.602.900 TL
|
1.592.900 TL
Egea Cross fiyatları
Crossover sedan karoser tipi sonrasında öne çıkan bir otomobil türü. Ayrıca, bu model SUV olarak da adlandırılıyor. Daha da ilginç olanı, birçok kişinin bu modeli hatchback olarak yanlış anlayabilmesidir. Üstelik, bu otomobil, dört farklı donanım paketi seçeneği sunuyor. Şimdi, bu modelin fiyatlarına göz atalım.
İlk olarak Street donanım paketinin fiyatları aşağıdaki gibi;
|
Street
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.062.900 TL
|
1.052.900 TL
|
Street
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.371.900 TL
|
1.361.900 TL
|
Street
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.493.900 TL
|
1.483.900 TL
İkinci donanım paketi olan Urban’ın Egea indirimli fiyat listesi aşağıdaki gibi:
|
Urban
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.107.900 TL
|
1.097.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.460.900 TL
|
1.406.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.538.900 TL
|
1.528.900 TL
Üçüncü donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki fiyatlara sahip:
|
Lounge
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.162.900 TL
|
1.152.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.471.900 TL
|
1.461.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.593.900 TL
|
1.583.900 TL
Son donanım paketi olan Limited ise aşağıdaki fiyatlarla satışa sunuluyor:
|
Limited
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.217.900 TL
|
1.207.900 TL
|
Limited
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.526.900 TL
|
1.516.900 TL
|
Limited
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.648.900 TL
|
1.638.900 TL
Egea Cross Wagon fiyatları
Egea Cross Wagon iki farklı donanım paketi ile birlikte geliyor. Bunlardan ilki olan Urban’ın fiyatı şu şekilde:
|
Urban
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.438.900 TL
|
1.428.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.560.900 TL
|
1.550.900 TL
İkinci ve son donanım paketi olan Lounge ise aşağıdaki Egea indirimli fiyat listesi ile satışa sunuluyor:
|
Lounge
|
Manuel
|
Benzinli
|
1.321.900 TL
|
1.311.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.493.900 TL
|
1.483.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.615.900 TL
|
1.605.900 TL