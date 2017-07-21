Dünyanın en iyi gerilim-aksiyon ve bol zombili oyunlarından biri olan Dying Light 2015 yılında piyasaya sürüldü. Şimdiyse yapım, müthiş bir dopingle güç buluyor.

Yapımcı stüdyo bugün, önümüzdeki 12 ay içinde oyun için on adet DLC paketinin serbest bırakacağını açıkladı Şimdi asıl bomba geliyor: Tüm DLC paketleri, orijinal oyuna sahip olanlar için ücretsiz olacak.

Oyunun yapımcısı Techland CEO’su Paweł Marchewka, “Orijinal Dying Light çıktıktan yaklaşık üç yıl sonra bile haftada yaklaşık yarım milyon kişi oyunu oynamaya devameediyor. İlk haftalarda bile bu rakam 700.000 seviyesindeydi. Yarım milyondan fazla kişi yeni öyküler, silahlar ve iyi ve karakterler görmek istiyor.