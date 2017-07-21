Efsanevi Dying Light için 12 Ayda 10 DLC Paketi Geliyor!

Efsanevi Dying Light için 12 Ayda 10 DLC Paketi Geliyor!

21 Temmuz, 2017 Geek, Genel, HABER, Oyun 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Dünyanın en iyi  gerilim-aksiyon ve bol zombili oyunlarından biri olan Dying Light 2015 yılında piyasaya sürüldü. Şimdiyse yapım, müthiş bir dopingle güç buluyor. 

Yapımcı stüdyo bugün, önümüzdeki 12 ay içinde oyun için on adet DLC paketinin  serbest bırakacağını açıkladı Şimdi asıl bomba geliyor: Tüm DLC paketleri, orijinal oyuna sahip olanlar için ücretsiz olacak.

Oyunun yapımcısı Techland CEO’su Paweł Marchewka, “Orijinal Dying Light çıktıktan yaklaşık üç yıl sonra bile haftada yaklaşık yarım milyon kişi oyunu oynamaya devameediyor. İlk haftalarda bile bu rakam 700.000 seviyesindeydi. Yarım milyondan fazla kişi yeni öyküler, silahlar ve iyi ve karakterler görmek istiyor.

dying light

1 of 2

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore