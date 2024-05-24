Efsane Samsung telefon sahalara dönüyor. Samsung, yenilikçi döner kamera tasarımı ile dikkat çeken Galaxy A80 modelini 2019 yılında piyasaya sürmüştü. Ancak o zamandan beri, A8x serisinde yeni bir model görmedik. Şimdi ise yeni bir gelişme, teknoloji dünyasında heyecan yaratacak bir ihtimali gündeme getiriyor: Samsung Galaxy A83 geliyor olabilir. Efsane Samsung telefon geri gelecek!

Samsung Galaxy A83: Döner Kameralı Samsung Telefon Geri mi Dönüyor?

Gelen son haberlere göre, Hindistan’ın Hint Standartları Bürosu veritabanında yeni bir Samsung telefon tespit edildi. Henüz cihazın takma adı doğrulanmamış olsa da, bu telefonun Galaxy A83 olabileceği düşünülüyor. Ne yazık ki, listede cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak bu bile, Samsung’un A8x serisine yeniden hayat verme olasılığını düşündürmeye yetiyor.

Galaxy A80, piyasaya sürüldüğünde benzersiz döner kamera tasarımıyla büyük ilgi görmüştü. Samsung Galaxy A serisinin son modelleri, genellikle Galaxy S serisi amiral gemisi telefonların kırpılmış versiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Ancak serinin tepesinde yer alan, Galaxy A83’ün de tasarım açısından dikkat çekici bir yenilik sunabileceği spekülasyonları yapılıyor. Fakat, cihazın adı henüz resmen doğrulanmadığı için bu tür bilgiler şimdilik sadece spekülasyondan ibaret.

Bu süreçte Samsung diğer telefon serilerine de yeni modeller eklemeye devam ediyor. Son sızıntılarda, Samsung’un 27 Mayıs’ta Hindistan’da Galaxy F55 5G akıllı telefonunu tanıtacağı bilgisi de dikkat çekiyor. Teknik özellikler açısından Galaxy F55, Galaxy M55 ile neredeyse aynı. Hindistan’a özel olarak üretilen F serisi bir telefon olan F55, Flipkart aracılığıyla satışa sunulacak.

Cihazın temel özellikleri arasında 6,7 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 7 Gen 1 çip, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 depolama alanı, 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, 50 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (ana, OIS destekli) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Ayrıca, F55 dikişli deri arka panel ile gelirken, Galaxy M55 plastik arka kapak ile donatılmış durumda. Çin pazarında ise bu model Galaxy C55 adıyla satışa sunuluyor.

Samsung’un yeni Galaxy A83 modeli hakkında daha fazla bilgi beklerken, Galaxy F55’in tanıtımı teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Samsung’un A8x serisine yeniden odaklanması ve bu seriyi canlandırma ihtimali, markanın inovasyon konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Teknoloji dünyası, Galaxy A83’ün potansiyel özelliklerini ve getireceği yenilikleri büyük bir merakla bekliyor. Bakalım yeni Samsung telefon nasıl olacak?

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