Edifier markasını duymayanınız yoktur. Özellikle ses sistemleri konusunda kendisini kanıtlayan şirket Edifier W820NB Plus isimli yeni kulaklığını piyasaya sürdü.

Edifier W820NB Plus kafaüstü bir tasarıma sahip. Görsele baktığımızda sade siyah şık bir tasarıma sahip olan kulaklığın sol tarafında “Edifier” logosu gözlere çarpıyor. Kulaklığın sağ tarafına ise tuşlar ve Type – C girişi konumlandırılmış. Ağırlık olarak ise kulaklığın 320 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Kulaklık dört farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Siyah

Mavi

Yeşil

Pembe

Edifier W820NB Plus, kompozit diyaframa sahip 40 milimetrelik dinamik sürücüler ile birlikte geliyor. SBC, AAC, LDAC gibi kodeklere sahip olan Edifier W820NB Plus Bluetooth 5.0 desteğine de sahip.

Edifier W820NB Plus’da bir de ANC (Aktif gürültü önleme) özelliğine sahip. Bu ANC 43 desibele kadar olan sesleri engelleyebiliyor. Bunun haricinde deri kulak pedlerine sahip olan kulaklık hem pasif gürültü önleme hem de aktif gürültü önlemede oldukça başarılı olacak gibi duruyor.

Pil tarafında ise Edifier W820NB Plus, ANC kapalı iken 49 saat, ANC açık iken 42 saate kadar pil ömrü sunuyor. Edifier Connect uygulamasını indirerek kulaklığın pil durumunu görebilir, ekolayzer ayarı yapabilir ya da önceden eklenmiş sesleri dinleyebilirsiniz.

Edifier W820NB Plus, ABD’de 79,99 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Kulaklığın ülkemize gelip gelmeyeceği ise halen merak konusu.