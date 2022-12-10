Türkiye’nin ekonomik durumundan ve global olarak tüm dünyadaki akıllı telefon fiyatlarının da gittikçe artmasından dolayı fiyatlar iyice artmış durumda Giriş segmenti telefonların bile 5000 TL ve üzeri fiyatlarda satılması insanların yeni bir telefon satın almasında büyük zorluk çıkarıyor. Hal böyle olunca ülkemizde 2. el telefon veya yenilenmiş telefonlara olan ilgi daha da arttı.

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Yenilenmiş telefon sektörünün gelişmesi ve büyümesi sebebiyle birçok farklı oluşum ortaya çıktı. Bunlardan birisi de EASYCEP. EASYCEP internet sitesi üzerinden birçok farklı akıllı telefon ve diğer teknolojik aletleri hem 12 ay garantili, hem 14 gün iade hakkı hem de kredi kartına taksitle satın alabiliyorsunuz.

Ayrıca telefon alırken sizlere birçok kriter de sunuyorlar. Telefonun malzeme kalitesini dört farklı opsiyonla seçebiliyorsunuz. Ek olarak batarya sağlığını da seçebiliyorsunuz. Biz de hala güncel olarak kullanılabilecek modellerden biri iPhone 7’yi mükemmel kondisyonda ve %100 batarya ile satın aldık. Kullandığımız süre boyunca herhangi bir sorun çıkmayan telefonu rahat bir şekilde kullanabildik. 3419 TL’ye satın aldığımız bu telefonun güncel sıfır telefonlara göre birçok artısı da bulunuyor. Kamerada OIS, stereo hoparlör, IP67 ve alüminyum kasa gibi premium özellikleri var.

Son olarak ise EASYCEP’e 3419 TL’den aldığımız telefonu satmak istediğimizde ise 1000 TL daha aşağısında geri aldığını gözlemledik. Ancak takasta tekrar EASYCEP’ten bir cihaz almak isterseniz daha yüksek fiyatla sizden geri alıyor.

Peki siz EASYCEP hakkında ne düşünüyorsunuz? Yenilenmiş telefon alır mıydınız ya da şimdiye kadar aldınız mı? Tecrübeleriniz neler bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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