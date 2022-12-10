WhatsApp’ın Android beta sürümü, test kullanıcıları için önemli bir yeni özellik içeren bir güncelleme alacak, uygulama metin mesajlarının tek tek görüntülenmesine izin verecek.

Tıpkı görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf ve videoları göndermek için mevcut sürümde olduğu gibi, yenilik de sohbet çubuğunun yanında özel bir düğmeye sahip olacak.

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Yeni düğmenin üzerinde bir kilit sembolü yer alıyor. Alıcı mesajı açıp kapattığında, mesaj görüşmeden kaybolacaktır. Bu özellik henüz test aşamasında olduğundan, uygulamaya kalıcı olarak gelmeden önce değişebilir.

Bu özellik, hassas veriler içeren mesajın ‘herkes için silinmesi’ ihtiyacını ortadan kaldırır ve ayrıca metnin iletilmesini ve kopyalanmasını önler. Mesajın ekran görüntülerini engelleme özelliği de vardır.

Bununla birlikte, WhatsApp’taki mesajın tek görünümünün medya ile mevcut işleve eşit olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İçindekiler WhatsApp tüm kullanıcılar İçin Avatar özelliğini de duyurdu

WhatsApp tüm kullanıcılar İçin Avatar özelliğini de duyurdu

WhatsApp, dijital avatarlarını bugünden itibaren dünya çapındaki kullanıcılarının kullanımına sunmaya başladı.

Avatarınızı oluşturduğunuzda, uygulama, kütüphanenize eklemek üzere farklı eylem ve ifadelere sahip toplam 36 figür oluşturmak için temsili kullanır. Kullanıcı ayrıca avatarı messenger’a profil resmi olarak da eklenebilecek.