Genel
EA Star Wars oyunu yapmaya devam edecek!
EA Star Wars oyunları yapmaya devam ediyor. Firma hakların başka yapımcılara verilmesinden etkilenmeden yeni oyunlar yapacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor
EA yapımı yeni Star Wars oyunları görmeye devam edeceğiz!
Star Wars film dünyasında olduğu kadar oyun dünyasında da oldukça etkili bir marka. Oyun dünyasında yıllardır yer alan evren uzun bir zamandır EA tekelinde oyuncuları karşılıyordu. Disney tarafından yapılan sözleşmenin sona ermesinin ardından evren artık farklı oyun yapımcılarına da uğrama şansını yakaladı. Ubisoft‘un açık dünya Star Wars oyunu yapacağının duyurulmasının ardından gözler Electronic Arts cephesine çevrildi. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firma “özel” anlaşmanın bozulmasını pek umursamıyor.
✅ We love Star Wars.
✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.
✅ We’re making more Star Wars games.
✅ BD-1 is still the cutest.
— Electronic Arts (@EA) January 13, 2021
Konuyla alakalı bir paylaşım yapan firma, Lucasfilm Games ile olan anlaşmasını devam ettireceğini açıkladı. Star Wars oyunu geliştirmeye devam edecek olan firma, planlarının aksamadığını CEO’su aracılığı ile duyurdu. Andrew Wilson, Disney ile olan bağın süreceğini açıklarken, hayranlarını sevindirecek oyunlar yapmaya devam edecelerini belirtti. Firma özel anlaşmanın sona ermesinin kötü olmadığını düşünmekte. Hali hazırda eldeki yapımları sayesinde oldukça beğeni topladıklarını düşünen EA, yeni oyunlar yapmaya devam edecek. Böylelikle Star Wars evreni ile alakalı farklı firmalardan birçok yapım oyuncuları karşılayacak. Bakalım hayranlar genişleyecek katalog ile birlikte hayal ettikleri oyunlara kavuşabilecekler mi bekleyip göreceğiz.
Fiyatı ve performansı ile sizleri Jedi gibi hissettirecek oyuncu ekipmanlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Apple
Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir versiyon yayınladı. Tarayıcı yeni haliyle artık Apple M1 MacBook cihazlarını destekliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
M1 için Office 365 desteği Aralık ayında gelmiş, günler sonrasında firma Edge için denemelere başlamıştı. Şimdi de Microsoft sitesinden Edge tarayıcısının güncel hali indirilebiliyor. Bu alanda ise MacBook kullanıcılarına verilen “Apple Çipli Mac” seçeneği görülebiliyor. Dolayısıyla artık Edge, Apple Silicon üzerinde Rosetta 2 kullanmaya gerek olmadan doğal olarak çalışabiliyor.
Özellikle Microsoft tarayıcısına geçmek isteyen Apple M1 Mac kullanıcıları için bu oldukça iyi bir haber. Çünkü Rosetta her ne kadar Edge tarayıcısını çalıştırsa da performansta düşüşler sıkça mevcuttu.
Ayrıca 9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre M1 optimizesine sahip Edge tarayıcısı Chrome kadar hızlı çalışıyor. MacBook cihazlarında Chrome tarayıcısının kullandığı kaynakları düşünürsek sistemde Edge tarayıcısına geçişler görmemiz muhtemel.
Microsoft yeni tarayıcısıyla ilgili olarak “macOS için uygun hale getirildiğini” söylüyor. Böylelikle kullanıcılara “Mac için özel bir internet deneyimi” vadettiklerini de belirtiyor. Bu özelliklerin içerisine sekmelere kolay erişim ve video kontrolüne touchbar üzerinden erişme de dahil.
Böylelikle bir süre önce Mac için getirilen Google Chrome ve Firefox desteğinin ardından Microsoft da tarayıcısını Apple M1 Mac cihazları için getirmiş oluyor.
Genel
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
Elon Musk’ın başı dertten kurtulmuyor. Büyük uğraşlarla geliştirilen SpaceX SN9 roketi, iniş esnasında patladı. Başarılı şekilde kalkan roket, inişi gerçekleştiremedi. Şirketin diğer prototipinin, zarar görmüş olma ihtimali var.
Göz atmak isteyebilirsiniz: ihtiyacınız olabilecek Apple ürünlerini özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, insanlığın en büyük hayallerinden biri olan uzaya giden yolda ufak bir gerileme yaşadı. Uzun süredir Mars ve Ay’a yolculuk için çeşitli roketler kullanan şirket, iniş esnasında yaşadığı bir sorun sebebiyle patlayan roketini kaybetti. ABD’li şirketin temel amacı, yeniden kullanılabilir roketlerle uzay yolculuğunu herkes için ulaşılabilir hale getirmek istiyor. Bu alanda oldukça başarılı olan şirket, Elon Musk’ın önderliğinde oldukça başarılı oldu. Son olarak Starship roketinin SN9 prototipini fırlatan SpaceX, Başarılı bir kalkışın ardından iniş esnasında sorun yaşadı.
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
SpaceX SN9, şirketin Starship roketi için geliştirdiği bir prototip. Roket 2 Şubat 2021, Türkiye saati ile 23:26’da bulunduğu istasyondan kalkış yaptı. Kısa süre içerisinde beklenilen irtifaya çıkan roket, daha sonra iniş işlemine geçti. Özellikle iniş sırasında sorun yaşamaya başlayan roket, kritik bir dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Manevra kısmında yaşanan sorun nedeniyle doğru pozisyon alamayan SN9 roketi, yere çakılarak patladı. Her ne kadar roket patlamış olsa bile, şirketin yaptığı test başarılı kabul ediliyor. Mühendisler konuyu detaylı inceleyerek roketin çakılma sebebine neden olan hatayı bulacak ve sonraki test için giderecek. Gün içerisinde açıklama geliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Instagram silinen gönderileri kurtarma özelliğini nihayet getirdi!
SN10 için potansiyel tehlike
SpaceX SN9, şirketin geliştirdiği tek prototip değil. Hali hazırda uzay şirketinin elinde SN10 isimli hazır bir prototip daha duruyor. SN9 roketinin patlama alanı ise SN10 prototipinin saklandığı bölgeye oldukça yakın. Patlamadan sonucunda, SN10 roketinin zarar görüp görmediği ise bilinmiyor. Eğer roket zarar görmediyse, SN10’un yakın zaman içinde fırlatılacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Finans
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı duyurdu. Rapora göre firma, 5.9 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etmiş.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
Oyun içi satın alımlar ve canlı servisler EA için önemli bir gelir kaynağı!
Oyun dünyasının popülaritesi en dalgalı firmalarından biri kuşkusuz Electronic Arts. FIFA serisi ile daha çok tanınan firma, yıllardır yaptıklarıyla eleştirilerin odağı olmayı başardı. Bu eleştirilerin en popüler olanı ise bildiğiniz üzere firmanın sağladığı oyun içi satın alımlar ve canlı servisler. Çoğu ülkede davalık olan firma, 2020 yılı içerisinde bu servislerden ne kadar kazandığını açıkladı. Yayımlanan verilere göre EA, geçtiğimiz yol 5.9 milyar dolarlık gelir elde etti.
Geçtiğimiz yıla oranla %8 gelir artışına sahip olan firma, kar kısmında yılı artış ile kapattı. Kar kısmında 1.179 milyar dolar daha fazla kazanan oyun üreticisi, başarısını sürdürdü. Tabi işin kar kısmında ilk kez uygulanan vergi indiriminin de büyük etkisi oldu. Tartışma ve dava konusu olan bu servisleri kullanma konusunda geri adım atmayı düşünmeyen firma, bir nevi neden haklı olduğunu dünyaya duyurdu. Firma özellikle FIFA Ultimate Team merkezli gelirleri ile finansal olarak güçlü bir profil çizmeyi başardı. Bakalım oyun devi ileride herhangi bir zorluk yaşamadan sistemi devam ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun içi satın alım derdine düşmeden keyifli vakit geçirebileceğiniz kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
Apple ve Kia elektrikli araç üretimi için anlaşmak üzere
Nokia 1.4 uygun fiyatıyla duyuruldu.
Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
PS5 ve Xbox Series X kumandaları M1 Macbook için geliyor
EA Star Wars oyunu yapmaya devam edecek!
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.