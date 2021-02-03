EA Star Wars oyunu yapmaya devam edecek!

EA Star Wars oyunları yapmaya devam ediyor. Firma hakların başka yapımcılara verilmesinden etkilenmeden yeni oyunlar yapacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz; AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor

reklam

EA yapımı yeni Star Wars oyunları görmeye devam edeceğiz!

Star Wars film dünyasında olduğu kadar oyun dünyasında da oldukça etkili bir marka. Oyun dünyasında yıllardır yer alan evren uzun bir zamandır EA tekelinde oyuncuları karşılıyordu. Disney tarafından yapılan sözleşmenin sona ermesinin ardından evren artık farklı oyun yapımcılarına da uğrama şansını yakaladı. Ubisoft‘un açık dünya Star Wars oyunu yapacağının duyurulmasının ardından gözler Electronic Arts cephesine çevrildi. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firma “özel” anlaşmanın bozulmasını pek umursamıyor.

✅ We love Star Wars.

✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.

✅ We’re making more Star Wars games.

✅ BD-1 is still the cutest. — Electronic Arts (@EA) January 13, 2021

Konuyla alakalı bir paylaşım yapan firma, Lucasfilm Games ile olan anlaşmasını devam ettireceğini açıkladı. Star Wars oyunu geliştirmeye devam edecek olan firma, planlarının aksamadığını CEO’su aracılığı ile duyurdu. Andrew Wilson, Disney ile olan bağın süreceğini açıklarken, hayranlarını sevindirecek oyunlar yapmaya devam edecelerini belirtti. Firma özel anlaşmanın sona ermesinin kötü olmadığını düşünmekte. Hali hazırda eldeki yapımları sayesinde oldukça beğeni topladıklarını düşünen EA, yeni oyunlar yapmaya devam edecek. Böylelikle Star Wars evreni ile alakalı farklı firmalardan birçok yapım oyuncuları karşılayacak. Bakalım hayranlar genişleyecek katalog ile birlikte hayal ettikleri oyunlara kavuşabilecekler mi bekleyip göreceğiz.

Fiyatı ve performansı ile sizleri Jedi gibi hissettirecek oyuncu ekipmanlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!