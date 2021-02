EA Star Wars oyunu yapmaya devam edecek!

EA Star Wars oyunları yapmaya devam ediyor. Firma hakların başka yapımcılara verilmesinden etkilenmeden yeni oyunlar yapacak.

Star Wars film dünyasında olduğu kadar oyun dünyasında da oldukça etkili bir marka. Oyun dünyasında yıllardır yer alan evren uzun bir zamandır EA tekelinde oyuncuları karşılıyordu. Disney tarafından yapılan sözleşmenin sona ermesinin ardından evren artık farklı oyun yapımcılarına da uğrama şansını yakaladı. Ubisoft‘un açık dünya Star Wars oyunu yapacağının duyurulmasının ardından gözler Electronic Arts cephesine çevrildi. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firma “özel” anlaşmanın bozulmasını pek umursamıyor.

✅ We love Star Wars.

✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.

✅ We’re making more Star Wars games.

✅ BD-1 is still the cutest.

— Electronic Arts (@EA) January 13, 2021