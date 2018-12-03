E-Ticarette siber güvenlik CYDEF-E2018 konferansında konuşulacak

Türkiye’nin ilk E-Ticarette Siber Güvenlik Konferansı CYDEF-E2018 bu sene 2. kez düzenleniyor. Sektörün farklı isimlerini bir arada buluşturacak CYDEF-E2018, siber güvenlik alanında ilerlemek isteyen gençlere yol gösterecek. E-Ticaret firmaları veri güvenliğini nasıl sağlıyor? Yapay zeka, siber güvenlikte nasıl kullanılıyor? Çevrimiçi Oyunların güvenliği nasıl sağlanıyor ? 7/24 izlenen sisteme nasıl sızılır? Hepsi ve daha Fazlası CYDEF-E2018’de.

CYDEF-E2018 konferansına kimler katılacak?

Ersin Akman‘ın yapacağı etkinliğe katılım ücretsiz. Netsparker, Trendyol, Bilyoner.com, NETAŞ, BGA, TBK Bilişim Sistemleri, Sefamerve.com, Sistem Global ve Gittigidiyor‘dan isimler katılacak. Günümüzde siber güvenliğin öneminin arttığını hepimiz biliyoruz. Siber güvenlik uzmanları için artan talep, nitelikli adaylara yeni pozisyonlar doğuruyor. Bu sektörde ilerlemek isteyen, internet kullanan herkesi içerisine alan siber güvenlik hepimiz için önem arz ediyor. İnsan her zaman siber güvenlik programındaki en zayıf unsurdur. Bu yüzden internet kullanırken çok daha dikkatli olmalıyız. Ülkeler arası siber savaşlar bile yaşanıyor. Peki, büyük firmalar elinde bilgileri nasıl güvende tutuyor? İnternetten alışveriş yaparken ev adresimizden, kimlik numaramıza kadar birçok kişisel bilgimizi paylaşıyoruz. Tüketim çılgınlığı almış başını gidiyor. Black Friday’de büyük satışlar yapan Trendyol’un ve Gittigidiyor’un arka planında ne gibi güvenlik önlemleri var? belli bir kısma hitap eden Sefamerve nasıl bir makine öğrenimi tekniğiyle siber güvenlik önlemi alıyor? Trendyol Grup Güvenlik Uzmanı Çağlar Akıcı,Gittigidiyor Güvenlik uzmanı Aydoğan Ovat ve Sefamerve Yapay Zeka Araştırmacısı Cüneyt Aksakallı merak edilen soruları cevaplayacak. CYDEF-E2018 konferansı 8 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Hardware Plus olarak katılacağımız ve moderatörlüğünü‘ın yapacağı etkinliğe katılım ücretsiz.ve‘dan isimler katılacak.