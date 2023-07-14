Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘E-İhracat Konsorsiyumu’ statüsünü ilk kazanan şirket olan Mega Merchant’ın Kurucu ve CEO’su Yaman Alpata, “Mega Merchant altyapısını, yılların e-ihracat deneyimi ile Türk ürünlerini dünyanın her bölgesine kolayca ulaştırmak için tasarladık. Platformu kullanan markalar, pazar ve rekabet analizi, entegrasyon, pazaryeri yönetimi, içerik yerelleştirilme, marka yönetimi, reklam ve pazarlama çalışmaları gibi birçok alanda Mega Merchant uzmanlığından tek çatı altında faydalanıyor; uçtan uca entegre yurtdışı depo ağı, sipariş karşılama (fulfillment) yazılımı ve avantajlı kargo anlaşmaları sayesinde e-ihracat hedeflerine çok daha hızlı ve sıfır yatırım ile ulaşıyor” dedi.

Türkiye’nin kalktığı ihracat atağında E-ihracatın da her geçen gün artan bir önemi var. Dünya genelinde 770 milyar doları aşan E-ihracat pastasından daha fazla pay almak isteyen Türkiye, bu amaçla önemli atılımlar gerçekleştiriyor. E-İhracatı desteklemek için pazarlama, lojistik, depolama gibi önemli yatırım kalemlerinde maddi destekler devreye alınırken, yerli üreticilerin kümeleşerek birim maliyet avantajından faydalanmasını sağlayan “E-İhracat Konsorsiyum” tanımı Aralık 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gerekli şartları sağlayarak E-İhracat Konsorsiyumu statüsü alan ilk kuruluş unvanını taşıyan Mega Merchant, 80 milyon TL’yi aşan teşvik paketini konsorsiyuma dahil olan markalara kullandırmak üzere yetkilendirilmiş oldu. Şimdiden 50 marka ile iş birliği ve e-ihracata aracılık sözleşmesi imzalayan Mega Merchant, daha fazla firmayı bu avantajlardan faydalandırmayı hedefliyor.

Tekstilden kozmetiğe, otomotivden mobilyaya birçok farklı sektörde faaliyet gösteren, alanında lider şirketlerin üst yönetici ve temsilcileri 12 Temmuz’da Wyndham Grand İstanbul’da Mega Merchant ile Propars’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Uçtan Uca E-İhracat Platformu” lansmanında bir araya geldi. Buluşmada Mega Merchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata ile Propars’ın Kurucu Ortağı Engin Sezgin, e-ihracat konusunda global pazaryerlerinde mağaza açmaktan ürün listelenmesine, pazarlama faaliyetlerinden marka itibar yönetimine, yurtdışı depolamadan lojistiğe kadar e-ihracatın A’dan Z’ye tüm gereksinimlerini tek çatı altında toplayan Mega Merchant e-ihracat platformunun ve Propars entegrasyon teknolojisinin sağladığı faydaları sıraladı.

“En iyi ihtimalle 6 ay süren bir işi 6 güne indirdik, hedefimiz 24 saat!”

E-ihracat yapabilmek için şirketlerin önünde pazaryeri yönetiminden içerik oluşturmaya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinden marka algısı oluşturmaya, yurtdışı depolamadan lojistiğe kadar uzun bir iş listesi yer alıyor. Kalıcı başarıya ulaşmak için ise her biri ayrı uzmanlık gerektiren bu süreçlerin ilgili pazar ve pazaryerlerinin regülasyonları ile uyumlu şekilde yürütülmesi gerekiyor. Çeşitli belirsizlikler ve know-how eksikliği nedeniyle kendi alanında çok başarılı olan birçok firma, e-ihracatın getirilerinden tam anlamı ile faydalanamıyor. Bu sorunları çözmek amacıyla kurulan Mega Merchant, markaların Mega Merchant satıcı hesabı altında 1 haftada ve sıfır yatırım ile satışa başlamalarına, paralelde de kendi altyapılarını kurarak büyümelerine olanak sağlıyor.

50’den Fazla Ülkede 15’ten Fazla Platformda Hemen Satışa Başlama İmkânı

Üretici ve KOBİ’lerin Amazon, Walmart, eBay, AliExpress, Etsy, Joom gibi global pazaryerlerinde sadece 24 saate satışa başlamaları için çalıştıklarını belirten Mega Merchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata, “Uçtan Uca E-İhracat Platformu” buluşmasında katılımcı şirket yöneticilerine sistemin faydalarını anlattı. “Mega Merchant olarak şu anda odağımız Amerika, Avrupa ve İngiltere; yeni coğrafyalar üzerinde de çalışıyoruz” diyen Alpata, sözlerine iş modelini anlatarak devam etti: “Marka ve ürünler için öncelikle Pazar ve Rekabet Analizi ile E-İhracata Uygunluk Durum Tespiti yapıyoruz. Akabinde, devamlılığı olan, rekabetçi, kaliteli ürünleri belirliyor, pazara giriş, fiyatlama ve markalaşma stratejisini oluşturuyor, listeleme ve entegrasyon süreçlerini takiben satışa başlıyoruz. Ürünleri kesin alım ve/veya konsinye olarak alıyor, yurtdışında müşteriye en yakın yerde depoluyor, siparişlerin düşük maliyet ve yüksek hızla müşterilere ulaştırılmasını sağlıyor, iade ve müşteri soruları dahil tüm süreci uçtan uca yönetiyoruz. İş ortaklarımızın e-ihracat altyapımızdan ve teknolojimizden sabit bir ücret ödemeden faydalanmalarını sağlıyoruz.”

Propars Türkiye’de Tek, Dünyanın Önde Gelen Entegrasyon ve Teknoloji Firmaları Arasında

Pazaryerlerinin satıcılardan beklediği teknoloji ve operasyon şartlarını markalar adına yerine getirdiklerini ifade eden Propars’ın Kurucu Ortağı Engin Sezgin, bu alanda stratejik bir görevi üstlendiklerini kaydetti. “Propars Amazon’un yurtdışı pazaryerleri ile entegrasyonu olan, Amazon ile veri alışverişi yapabilen Türkiye’deki tek yazılım ve servis firmasıdır. Dünyada ise E-Ticaret alanında bu kadar kapsamlı şekilde teknik hizmet verebilen birkaç kuruluş arasında bulunmaktadır” diyen Sezgin, hem servis kalitesi hem de teknoloji olarak rakiplerine oranla oldukça ileri düzeyde olduklarını anlattı. Sezgin, “Amacımız daha fazla pazaryeri, kargo firması, ödeme yöntemi ve ERP çözümleri ile entegre olarak Türk markalarının dünya pazarlarında ön sıralarda yer almasını, satış yapmasını ve tanınmasını sağlamaktır.” diye konuştu.