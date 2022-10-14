Uluslararası atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) forumuna göre, bu yıl 5,3 milyar cep telefonu geri dönüştürülmeden çöpe gidecek. Küresel ticaret verilerine dayanan tahmini, artan “e-atık” çevresel sorununu vurguluyor. Araştırmalar, birçok insanın eski telefonları geri dönüştürmek yerine elinde tuttuğunu gösteriyor.

WEEE genel müdürü Pascal Leroy, “İnsanlar, görünüşte önemsiz olan tüm bu öğelerin çok fazla değere sahip olduğunu fark etme eğiliminde değiller. Küresel düzeyde birlikte büyük hacimleri temsil ediyorlar.” dedi.

Dünya çapında tahminen 16 milyar cep telefonu var. Ancak, örneğin Avrupa’daki telefonların neredeyse üçte biri artık kullanımda değil.

WEEE’nin araştırması, çamaşır makinelerinden tost makinelerine, tablet bilgisayarlardan küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazlarına kadar olan elektrikli cihazları içeriyor. Buna göre, elektronik atık “dağının” 2030 yılına kadar yılda 74 milyon tona ulaşacağını gösterdiğini söylüyor.

Bu yılın başlarında Royal Society of Chemistry, yeni ürünler üretmek için e-atık madenciliğini teşvik eden ve Ukrayna’daki savaş da dahil olmak üzere küresel çatışmanın değerli metal tedarik zincirlerini tehdit ettiğini vurgulayan bir kampanya başlattı.

İçindekiler Geri dönüşüm

Geri dönüşüm

WEEE’den Magdalena Charytanowicz, “Bu cihazlar, rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri veya güneş panelleri gibi yeni elektronik cihazların veya diğer ekipmanların üretiminde kullanabileceğimiz birçok önemli kaynak içeriyor. Hepsi düşük karbonlu toplumlara yeşil, dijital geçiş için çok önemli. Atık elektroniklerden çıkarılmayan değerli mineraller çıkarılmalıdır. Örneğin teldeki bakır veya şarj edilebilir pillerdeki kobalt gibi.”

Dünyadaki e-atıkların %17’den biraz fazlası düzgün bir şekilde geri dönüştürülmektedir. Ancak Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği bunu gelecek yıl %30’a çıkarma hedefi belirledi.

“Zararlı maddeler içerebileceğinden hem insan sağlığını hem de çevreyi etkileyen en hızlı büyüyen ve en karmaşık atık akışlarından” biri olduğunu vurguluyor.

Material Focus organizasyonu tarafından yapılan çevrimiçi bir kampanya, geri dönüşüm merkezlerinin nerede bulunacağı da dahil olmak üzere ipuçları sağlıyor.

Leroy bundan çok daha fazlasının yapılabileceğini söyledi. Örneğin, “Süpermarketlerde toplama kutuları sağlamak, yenileri teslim edildiğinde küçük kırık aletleri almak ve küçük e-atıkları iade etmek için posta kutuları oluşturmak, bu ürünlerin iadesini teşvik etmek için başlatılan girişimlerden sadece birkaçı.” dedi.