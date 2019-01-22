DxOmark ön kameraları test ediyor!

DxOmark ön kameraları da test edeceğini açıkladı ve bilgileri paylaştı. Paylaşılan ilk listeye göre kameralarıyla ön plana çıkan Huawei, Samsung ve Google’ın gerisinde kaldı.

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DxOmark: En iyi ön kameraya sahip telefon Google Pixel 3!

Toplamda 13 farklı akıllı telefonu değerlendiren DxOmark, bu modellerin sıralamalarını da bizlerle paylaştı. Cihazlar üzerinde 1500 adet fotoğraf çekimi yapılırken 2 saat kadar da video kayıt analiz testi yapılıyor. Listenin başını Google Pixel 3 çekerken hemen altında Samsung Galaxy Note 9 yer alıyor. Bu telefonların selfie performans puanının eşit olduğunu söyleyelim.

Listenin 3. Sırasına Çinli firma, Xiaomi, Mi Mix 3 modeli ile yerleşirken onu Apple iPhone XS Max takip ediyor. iPhone XS Max ile aralarında küçük bir fark olan Samsung Galaxy S9 Plus ise listenin 5. Sırasında kendine yer bulmuş. Ayrıca paylaşılan listede en dikkat çeken olay ise Huawei Mate 20 Pro’nun kendisine 7. Sırada yer bulması. Kamera performansıyla öne çıkan Mate 20 Pro, ön kamerasında aynı performansı gösterememiş gibi görünüyor.

Ayrıca listede iPhone X’in son sırada yer alması ve S8 gibi telefonların altına düşmesi ise dikkatleri üzerine çekiyor.