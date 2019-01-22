Honor 10 ailesinin yeni üyesi Honor 10 Lite Türkiye’ye geliyor

Honor’ın en yeni cep telefonu modeli olan ve oldukça iyi özçekimler çekilmesini sağlayan ön kamerası, damla şeklinde çentiği ve yüzde 90’ı aşan ekran gövde oranı ile dikkat çeken modeli Honor 10 Lite Türkiye pazarına giriş yapıyor. Yapay zeka destekli kamerası, uzun gece pozlama, farklı tasarım ve efekt özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon, şubat ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

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Damla Çentikli ‘Çerçevesiz’ ekran

Honor piyasaya sürdüğü modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Honor 10 ailesinin yeni üyesi Honor 10 Lite şubat ayı içerisinde Türkiye pazarında da satışa sunuluyor. 4’ü 1 arada ışık füzyon ve pozlama telafisi teknolojisine sahip 24 megapiksel ön kamera ile donatılan yeni model, hem gündüz hem de gece koşullarında üstün bir özçekim deneyimi sunuyor. Yapay Zeka destekli kameraya sahip olan Honor 10 ailesinin yeni üyesi, cilt düzeltme, cilt tonu ayarı gibi birçok efekt ile hem kişisel hem de grup özçekimlerinde en iyi sonuçları almanızı sağlıyor. Ayrıca, Süper Gece Çekimi modu sayesinde sağladığı uzun süreli pozlama ile artık tripodlarınıza veda edeceksiniz. Renk geçişli arka tasarımı ve neredeyse çerçevesiz ekranı ile de dikkat çeken Honor 10 Lite, görsellik açısından da fark taşıyor.

Kirin 710 işlemcisi ile performansın sınırlarını zorlayan telefon, microSD bellek kartı desteği, GPU Turbo özelliği, asansörden çıkınca 3 saniyede 4.5G ağına bağlanmayı mümkün kılan yapay zekalı asansör modu gibi fonksiyonlarla şubat ayından itibaren Türk tüketicileri ile buluşacak.

Honor 10 Lite, kamera ve algılayıcıların damla şeklinde çentiğe gizlendiği bir ekrana sahiptir. Bu ekran tasarımı sayesinde yüzde 90’ı aşan ekran gövde oranına sahip olan telefon, 6,21 inçlik ekranı 5.2 inç büyüklüğünde bir gövdeye sığdırıldığı için daha iyi kullanım ve daha rahat bir tutuş deneyimi sunuyor.

Çift Yapay Zekalı kamera, her yönden mükemmellik

Geliştirilmiş 13 MP + 2 MP AI çift ana kamera, geniş diyaframlı objektif ile birlikte, ışığa maruz kalma süresini yüzde 50 oranında artırıyor. Gelişmiş görsel tanımlama teknolojisini kullanan Honor 10 Lite, hem ön hem de arka kamerada farklı nesneleri tanıyabilir ve farklı senaryolara göre en uygun ayarları yapabilir. Telefonda bulunan Süper Gece Çekimi modu ve titreme önleme özelliği sayesinde altı saniyenin altındaki pozlamalarda da gece çekimleri yapabilirsiniz.

24 MP Özçekim ile her an güzel

Honor 10 Lite, 4’ü 1 arada ışık füzyon ve pozlama telafisi teknolojisiyle gelen 24 MP özçekim kamerasına sahiptir. Bu kamera hem gündüz hem de gece şartlarında üstün bir fotoğraf deneyimi sunar. Yapay zeka destekli bu kamera mavi gökyüzü, bitki, çiçek, sahil, sahne, gece manzarası, iç mekan ve kar olmak üzere 8 farklı gerçek zamanlı tanıma senaryosuna sahip. AI destekli ön kamera 8 selfie senaryosunu tanır ve fotoğrafın arka planını da optimize eder. Kameranın sunduğu efektler arasında cilt düzeltme, cilt tonu ayarı, sivilce kaldırma, yüz zayıflama, ışık ve gölge efekti, yağlı parlama giderme, göz büyütme, göz torbaları kaldırma, gözleri parlatma ve diş beyazlatma yer alır. Yapay zeka güzellik algoritması sayesinde kişiye özel uygulanmış doğal bir görünüm ortaya çıkar.

EMUI 9.0 desteği

Android 9.0 ile birlikte kutusundan çıkacak Honor 10 serisinin yeni üyesi, EMUI 9’un getirdiği tüm özelliklerden de sonuna kadar faydalanabiliyor. Yeni EMUI 9.0 arayüzü önceki sürümlere göre yüzde 20 daha hızlı çalışabiliyor. EMUI 9.0, FullView ekranını optimize etmek için minimalist ve doğal bir tasarım sunar.