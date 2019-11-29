DxOMark: 2019’un en iyi telefon kameraları

2019 yılının bitmesine kısa bir zaman kala DxOMark tarafından test edilen amiral gemilerinde birbirinden önemli kamera özellikleri karşımıza çıktı. Peki amiral gemisi telefonlar, kameralarının hangi özellikleri ile dünyanın en iyisi?

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DxOMark tarafından test edilen 2019 yılının amiral gemileri, kamera donanımında birbirinden önemli özelliklere sahip. Bazı telefonlar video performansı ile öne çıkarken bazıları geniş açı kamerası bazıları ise yakınlaştırma yeteneği ile. 2019’un kamera enleri listesinin başını çok yönlü özellikleri ile DxOMark listesinin birinci sırasına yerleşen, Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition paylaşıyor.

Birçok yönden en iyi: Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, DxOMark listesinin en üst sırasını paylaşan iki telefon olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda, hem video hemde fotoğraf performansı ile diğer rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Bu demek oluyor ki, birçok yönden dünyanın en iyi iki telefonu olarak bu telefonu gösterebiliriz.

En iyi video çeken: iPhone 11 Pro Max

DxOMark listesinin en iyi video çeken telefonu unvanını, iPhone 11 Pro Max üstlenmiş durumda. 102 puan alarak en üst sıraya yerleşen telefon, optik imaj sabitleyicisi ve otomatik odak kısmında rakiplerini geride bırakıyor. Hem arka hem de ön kamerası ile 4K 60 fps videolar çekebilen telefon, bu konuda da rakiplerine göre avantaj sağlamış durumda.

En iyi yakınlaştırma: Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

Birçok yönden en iyi listemizde yer alan CC9 Pro, en iyi yakınlaştırma listesinde de birinci sıraya oturmuş durumda. 108 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile oldukça büyük fotoğraflar çekebilen telefon, çektiği bu fotoğraflarda bizlere en iyi yakınlaştırma özelliğini sunabiliyor. Çekilen fotoğraflarda, 108 MP çözünürlük ile oldukça fazla piksele sahip olurken, bu pikseller yakınlaştırma kısmında bozulmadığı için çekilen fotoğrafları kayıp yaşamadan yakınlaştırabiliyorsunuz.

En iyi ultra geniş açı: Samsung Galaxy Note10+ 5G

Grup çekimleri ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez özelliklerden biri olan ultra geniş açı sensörü, son yıllarda akıllı telefonlara konulan temel özelliklerden biri haline gelmeyi başardı. DxOMark listesinin ise en iyi ultra geniş açı fotoğraf çekebilen telefonu Samsung Galaxy Note 10+ 5G versiyonu oldu.

En iyi gece fotoğrafçılığı: Huawei Mate 30 Pro

Her yönden en iyi telefonlar listesinde yer alan bir diğer telefonda Huawei Mate 30 Pro. Bu kez gece fotoğrafçılığı konusunda listemizde yer alan Mate 30 Pro, dünyanın en iyi gece fotoğrafı çeken telefonu unvanına sahip.