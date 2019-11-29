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ETS 2 için Türkiye haritası 5 Aralık’ta geliyor!
ETS 2 ya da tam adıyla Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında çıkışını gerçekleştirmesine rağmen DLC ve birçok yenilikleri almaya devam ediyor. Türkiye’de çok büyük kitlesi olan ETS 2 ise yıllardır beklenen resmi Türkiye haritası hamlesine nihayet başlıyor.
Şimdiye kadar Going East ile Avrupa’nın doğusuna, İskandinavya ile kuzeye, Vive La France ile Fransa ve Beyond the Baltic Sea ile Rusya, Finlandiya arasındaki ülkeleri de geniş Avrupa haritasına katan SCS Software ekibi, artık Road to the Black Sea ile Karadeniz’e geliyor.
Trakya haritası ETS 2’de!
5 Aralık tarihinde yayınlanacağı açıklanan yeni DLC paketi Road to the Black Sea adını alırken Romanya, Bulgaristan ve nihayet Türkiye’yi de haritasına dahil ediyor. Ancak bu paketin tüm Türkiye’yi değil, trakya bölgesini eklediğini belirtelim.
İstanbul geliyor!
Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Türkiye’den Kapıkule ile başlayan yerel haritamızda Edirne, Tekirdağ ve İstanbul yer alacak. İstanbul’da ise metrobüsler dikkat çekerken, Halkalı, Beylikdüzü yolu, İkitelli, Atatürk Havalimanı ve Mall of İstanbul gibi bölgeler görünüyor. Şu an için ise maalesef boğazı ve köprüleri kulllanamıyor olacağız. Yani İstanbul’un sadece Avrupa yakası bu DLC paketinde yer alacak.
Road to the Black Sea özellikleri
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketinde 10 bin kilometreden fazla yol eklenecekken, 11 yeni yerel şirket de yerini alacak. Toplamda Türkiye’den 3 il olmak üzere 20 şehir eklenecek oyunda Dunaj şehrinde de nehir feribotu kullanılabilir olacak.
Şu an için fiyatı açıklanmayan ek paketin 40 TL ya da üzeri bir fiyata gelmesi bekleniyor.
Diğer
Windows 10 Pro, URcdkeys Black Friday indirimiyle 12$ oldu
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- Microsoft 2019 Professional Plus anahtarı – 53.11 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro anahtar paketi – 33.91 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro anahtar paketi – 61.97 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
HWP20 kodunu kullanabileceğiniz diğer yazılımlar
- Visio Professional 2016 Key Global – 12.13 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyatı)
- Microsoft Windows 10 Home OEM anahtarı – 32.63 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
- Microsoft Office Home and Student 2019 anahtarı – 31.15 dolar (HWP20 kodunu kullandıktan sonraki indirimli fiyat)
İndirim kodunuzu, satın alma işleminden önce “promosyon kodu” veya orijinal ismiyle “promotion code” yazan bölüme girmeniz gerekiyor. Satın alma işleminizden sonra kodunuz, e-mail adresinize gönderiliyor.
Akıllı TV
Nokia TV 5 Aralık’ta tanıtılacak!
Bir zamanların efsane telefon üretici Nokia, akıllı telefon pazarındaki kayıplarını yeni çıkaracağı akıllı televizyon ile telafi etmeyi planlıyor. İlk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek televizyon, oldukça iddialı olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
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Nokia, akıllı telefon pazarında beklediği ivmeyi tekrar yaratamayınca, rakipleri gibi akıllı televizyon pazarına girmeyi yeni bir adım olarak görmeye başladı. OnePlus, Motorola gibi rakipleri akıllı televizyonlar üretiyorken, Nokia tecrübelerini birleştirerek iddialı bir televizyonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu televizyonla birlikte şirket, akıllı televizyon pazarında da bir ilke imza atmış olacak.
Ses sistemleri ile adından söz ettiren ve oldukça kaliteli ürünleri ile tanıdığımız JBL, bu televizyonun ses sistemini üretecek. 55 inç boyut ve 4K çözünürlük ile karşımıza çıkacak olan Nokia TV, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Hindistan‘ın en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi Flipkart tarafından satış sorumluluğu üstlenen ürün, Android işletim sistemi ile karşımıza çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Son zamanların dikkat çeken iki cihazı Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat çerçevesinde inceliyoruz.
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Xiaomi 28 Mayıs tarihinde pop-up kameraya sahip Mi 9T modelini tanıtmıştı. Farklı bölgelerde Redmi K20 olarakta bilinilen cihaz kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Diğer taraftan Xiaomi’nin alt markası olarak üretime devam eden Redmi, ağustos ayında yeni fiyat/performans cihazı Note 8 Pro modelini tanıtmıştı. Bu yazımızda tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken iki cihazı karşılaştırıyoruz.
Ekran – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
Her iki cihaz ön tarafta farklı tasarım anlayışlarını benimsiyor. Xiaomi Mi 9T sahip olduğu tam ekran tasarımı ile %86.1 ekran-kasa oranını sunmayı başarıyor. 1080 x 2340 çözünrlüğünde ki 6.39 inç AMOLED ekran ön taraftan bakıldığında neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip. Ekranın üst tarafına konumlandırılmış ahize yapısı çerçevesiz yapı ile uyum halinde. Cihaz sahip olduğu yüksek ekran kasa oranı yapısını açılır-kapanır (pop-up) kameraya borçlu. Corning Gorilla Glass 5 ile korunaklı ön panel 19:5:9 görüntü oranını kullanmakta. Ayrıca cihazın sahip olduğu HDR desteği ile kullanıcılara güzel bir ekran deneyimi sunuyor.
Redmi K20 modeli ise ön tarafta damla çentik formuna sahip bir tasarım dili ile kullanıcıları karşılıyor. 6.53 inç boyutundaki ekranda %84.9 ekran-kasa oranı sağlanmakta. 1080 x 2340 FHD+ çözünürlüğündeki ekranda inç başına düşen piksel sayısı 395. Cihaz, Mi 9T modelinde olduğu gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta ve HDR desteğine sahip. Telefonun ulaştığı maksimum parlaklık değeri ise 500 nit olarak ölçüldü.
Kamera – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
Telefonların kamera performanslarını incelediğimizde her iki cihazında fiyat segmentinde iddalı modeller olduğunu söylemeliyiz. Redmi Note 8 Pro modeli arka tarafta dört, ön tarafta bir adet selife kamerası olmak üzere toplam 5 kameraya sahip. Arka tarafta bulunan ana kamera 64 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip. 4K 30 kare‘de video çekimine olanak sağlayan ana kamerada EIS desteği bulunmakta. Arka kameraya eşlik eden kameralar ise 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro, arka tarafı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan 2 MP f/2.4 derinlik sensörü. Kameraların hem sağ tarafında LED flaş bulunuyor. Telefonun ön kısımında 20 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası bulunmakta. Ön kamerada video çekmek isteyen kullanıcılar için 1080P 30 kare seçeneği sunuluyor. Redmi Note 8 Pro ile çekilmiş fotoğraf örneklerine göz atmak isterseniz bu linke tıklayarak inceleme videomuza gidebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde her iki telefonun ön ve arka kameralarını karşılaştırdığımız videoya ise buradan ulaşabilirsiniz
Xiaomi Mi 9T modelinde arka tarafta üç, ön tarafta bir adet olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K’da 30 kare, FHD çözünürlükte 60 kare videolar çekmenize olanak sağlayan bu sensörde faz algılama otomatik odaklama sistemi bulunuyor. Cihazın arka tarafında bulunan diğer kameralar ise 8 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto ve 13 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera. Telefonun ön kamerası ise açılır-kapanır bir yapıya sahip. 20 MP f/2.2 diyaframa sahip pop-up kamerada yazılımsal olarak portre modu desteği sunulmuş.
Performans – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
Xiaomi Mi 9T modeli 9 Nisan tarihinde tanıtılan Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 nanometre üretim sürecinden geçen bu yonga seti 8 çekirdeğe sahip. Bunların 2’si 2.2 GHz Kryo 470 Gold birimi iken 6’sı 1.8 GHz Kryo 470 Silver yapısında. Telefonun grafik birimi ise Adreno 618. 6 GB RAM seçeneği ile satışa sunulan cihazda 64 veya 128 GB varyasyonlar bulunuyor. Android 9 Pie üzerinde MIUI 11.0.3 ile çalışan telefonun Antutu Benchmark sonucu 251.377 olarak test edildi.
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T modeline kıyasla daha yeni bir yonga setine sahip. Mediatek Helio G90T işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 çekirdek bulunuyor. 2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55 birimlerinden oluşan G90T, Mali-G76 MC4 grafik birimine sahip. Redmi Note 8 Pro’nun oyun performansını sergilediğimiz ‘Redmi Note 8 Pro ile 10 oyun’ videomuzu bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Android 9 Pie üzerinde MIUI 11 ile çalışan cihazın Antutu Benchmark sonucu Mi 9T modelinden fazla olduğu gözlemleniyor. 283.161 puan ile 36. sırada kendine yer bulan telefon 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor.
Fiyat – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
‘Efsane Cuma’ günü özelinde indirime giren Xiaomi Mi 9T modelini 2549 Türk Lirası karşılığında Mi Store mağazalarından almak mümkün. Telefonun Xiaomi Türkiye Garantili olarak diğer e-ticaret sitelerinde karşılığı ise 2700-3000 Türk Lirası bandında olduğunu görmek mümkün. Redmi Note 8 Pro modeli ise 29 Kasım’a özel olarak 2149 TL fiyat etiketi ile Mi Store mağazalarında bulunacak. Redmi Note 8 Pro modelinin satın alım seçeneklerine bağlı olarak e-ticaret sitelerinde 2100-2650 Türk Lirası aralığında bulmam mümkün.