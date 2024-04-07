Son zamanların en popüler dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan Duolingo son zamanlarda yapılan bir değişiklik ile adından söz ettirdi. Duolingo ikonu değişti haberleri, popüler platformun kullanıcılarını ikiye böldü. Peki Duolingo ikonu neden değişti? Neden herkes yeni Duolingo simgesini göremiyor? İşte aradığınız cevaplar.

Duolingo ikonu neden değişti? Sizi uygulamayı kullanmaya teşvik edecek bir değişiklik yapıldı

Kullanıcılar, uygulamanın ikonik baykuşunun beklenmedik bir şekilde mutsuz ve bitkin göründüğünü fark ettikten sonra şaşkınlık yaşadılar. Genellikle neşeli bir ifadeye sahip olan yeşil baykuşun dramatik bir değişiklik geçirdiğini gören kullanıcılar, bu durumun uygulamayı kaldırmak istemelerine neden olduğunu ifade ediyorlar.

iPhone ve Android cihazlarda görünen simge, mutsuz bir ifadeye bürünerek kullanıcıları rahatsız etti. Reddit gibi platformlarda, birçok kullanıcı bu değişikliğin onları motive etmediğini ve hatta uygulamayı silme isteği uyandırdığını belirtti. “İç karartıcı simgeye bakmak zorunda kalmamak için uygulamayı silme isteği uyandırıyor,” diye şikayet eden kullanıcılar, simgenin önceki neşeli haline geri dönmesini istediklerini dile getirdiler.

Şirket, simgedeki bu değişikliği tam olarak açıklamadı. Şirket, sosyal medyada yayınladığı şifreli bir gönderi ile bu durumu ele aldı. Bir kullanıcıya verilen yanıtta, hayattan bezmiş gibi bakan baykuşun “platformun yorgun çağı” olduğu ifade edildi. Bu değişikliğin, kullanıcıların dikkatini çekmek ve uygulamayı daha sık kullanmalarını sağlamak için bir strateji olabileceği düşünülüyor.

Duolingo daha önce de benzer numaralar yapmıştı. Önceki değişikliklerde simge erimiş bir yüze dönüşmüştü. Ancak, bu değişiklikler genellikle geçici olmuş ve simge eski haline geri dönmüştü. Kullanıcılar, üzgün baykuş simgesinin de benzer şekilde geçici olduğunu ve yakında eski haline döneceğini umut ediyorlar.

Simgenin değişmediği kullanıcılar da var. Bu kullanıcılar genelde uygulamayı daha sık kullananlar gibi görünüyor. Yani şirket, uygulamayı yükleyen ama açmayan kullanıcılara kendini hatırlatma maksadıyla böyle bir şey yapmış diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni simge nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!