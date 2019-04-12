Dünyanın kıvrılabilen ilk TV’si (VİDEO)

Güney Kore‘de düzenlenen InnoFest 2019 kapsamında, dünyanın kıvrılabilen ilk TV’si LG Signature OLED TV R duyuruldu. Bu videomuzda, şu an halihazırda satışta olan OLED TV W modelinin özelliklerine ve ardından yeni duyurulan OLED TV R’ye yakından bakıyoruz.

Not: Bu video bir advertorial çalışmasıdır.

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LG Signature OLED TV R neler sunuyor?

Kıvrılabilen yapı, geleneksek televizyon sınırlarını kaldırıyor. LG Signature OLED TV R modeli, “tam görünüm”, “yarı görünüm” ve “sıfır görünüm” olmak üzere üç farklı şekilde kullanılabiliyor.Tam görünüm, adından da anlayabileceğiniz üzere 65 inçlik tüm ekranı görebileceğiniz ve tüm LG TV’lerle eşanlamlı hale gelen kontrast, derinlik ve gerçekçilik derecesinin tamamını ortaya çıkaran geniş ekran bir izleme deneyimi sunuyor.

Yarım görünümünde, ekran kısmen ortaya çıkıyor ve bu sayede kullanıcılar ‘Saat, Çerçeve, Mood, Müzik ve Ev Panosu’ gibi özellikler arasından seçim yapabiliyor.

Sıfır görünümde ise, 65 inçlik devasa ekran tamamen ortadan kayboluyor. Buna rağmen sıfır görünüm seçeneğindeyken bile, cihazın Dolby Atmos ses sisteminden faydalanabiliyor ve müzik ile diğer içeriklerin keyfini çıkartabiliyorsunuz.

Televizyonuzu sesle kontrol edin

LG ThinQ AI, Google Asistan ve Alexa desteğiyle birlikte gelen LG Signature OLED TV R modeli, bu sayede televizyonunuz üzerinden en popüler sesli asistanlara ulaşabilme imkanı sağlıyor. Sesli asistan desteğiyle birlikte hava durumunu sorabilir, tuttuğunuz takımın oynadığı son maçın sonucunu öğrenebilir ve diğer birçok konuda destek alabilirsiniz. Ayrıca yapay zeka destekli sesli asistan, “ver coşkuyu” komutuyla televizyonunuzun sesini arttırmak gibi eğlenceli ve pratik komutlarla donatılmış durumda.

Tam ekran tasarımın tadını çıkarın

Günümüzde birçok televizyon, göze hoş gelmeyen çerçevelere sahip. LG Signature OLED TV R modelinde ise çerçevelerden arındırılmış tam ekran formu bulunuyor. Bu sayede televizyonda göze batan çerçeveler yerine sadece ekran görüyorsunuz ve böylece çok daha etkileyici bir görsellik elde ediyorsunuz.

Tam ekran yapısı dışında modelin üstün görüntü kalitesini sağlayan birçok özelliği var. Bunlardan birincisi tabii ki LG’nin en güçlü olduğu taraflardan biri olan OLED panel. Teknolojisi gereği kağıt kadar ince üretilebilen OLED paneller, ayrıca mükemmel siyahlar ve çok parlak bir görüntü sağlıyor. Ayrıca modelde yer alan ikinci nesil α (Alpha) 9 akıllı işlemcisi ve derin öğrenme algoritması, içeriği mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlamak için optimize ediyor.