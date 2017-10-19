İskoçya Dünyanın İlk Yüzer Rüzgar Çiftliğini İnşa Etti!

İskoçya dağlık bölgeleri ve tatar giyen dağcıları dışında, şimdi de dünyadaki ilk yüzer rüzgar çiftliği ile övünüyor. Büyük türbinler, Petershead kasabasının 15 mil güneyinde, Kuzey Denizi’nde yüzüyor.

Büyük türbinler Norveç petrol şirketi Statoil tarafından Norveç’te birleştiriliyor ve binlerce kilometre güneyde İskoçya‘ya ulaştırılıyor. Statoil, devasa yapıları oluşturmak için U.A.E(Birleşik Arap Emirlikleri) şirketi Masdar ile ortaklık kurdu. 15.8 metre uzunluğunda ve 4.8 metre çapında duran üç büyük emiş çapası, devasa türbini denizin diplerine kadar emniyet altına alıyor. Her bir çapada yaklaşık 111 ton ağırlık türbinlerin dik durmasını sağlıyor.

Çiftlik yaklaşık olarak, 253 metre boya (78 metrelik temeli suyun altında) sahip 5 adet devasa türbinden oluşuyor. Hywind projesi ile kurulan çiftlik, aynı teknoloji ile diğer bölgelere de kurulabileceği umuluyor. Şu anda beş devasa rüzgar türbini, elektrik şebekesine 30 megavatlık bir enerji sağlamakta. Daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: