Almanya şirketi Sono Motors, 2023’ün ortalarında Avrupa’da pazara güneş enerjisiyle çalışan bir elektrikli araç getireceğini söyledi. Sono, Sion adlı arabayı nihai olarak yerel piyasaya sürülmesi beklentisiyle ABD’de bir tura çıkardı.

25.000 ABD doları bir fiyata satılan araba, ABD pazarındaki çoğu elektrikli otomobilden daha uygun fiyatlı. Tavan, kapılar, çamurluklar, kaput ve tüm otomobilin dışı boyunca 465 entegre güneş yarım hücresine sahip. Şirket, tek başına güneş enerjisinin haftada yaklaşık 70 mil sürüşe yakıt sağlayabileceğini tahmin ediyor. Yine de daha uzun yolculuklar için Sion, Çinli elektrikli araç ve pil devi BYD tarafından yapılan 190 mil menzilli bir lityum demir fosfat pile sahip.

Sono, Sion’u üretmek için Finli şirket Valmet Automotive ile sözleşmesi var. Şirket, Avrupa’da otomobil için şimdiden 42.000 rezervasyon olduğunu söylüyor. Hedef ise 2030 yılına kadar 257,000 Sion üretmek.

CEO Laurin Hahn, fason üretimin şirketin maliyetleri düşük tutmasını sağlayan ilk şey olduğunu söylüyor. Hahn, “İkincisi, sadece bir varyantımız var. Siyah dışında hiçbir seçenek yok. Bu, maliyet tasarrufu açısından çok önemli. Üçüncüsü, çevrimiçi doğrudan satış yapıyoruz. Dördüncüsü, çelik damgalamamız yok. Alüminyum bir uzay çerçevesi, çok güvenli bir araba. Beşincisi de boyası yok. Dışında güneş panelleri olduğu için boya işi yok. Böylece bu beş şey için çok uygun fiyatlı olduğumuzu söyleyebiliriz.” dedi.

Sono, geliştirdiği polimer bazlı bir güneş enerjisi teknolojisini kullanıyor. Hahn, “Bununla ilgili 30’dan fazla patentimiz var. Bu büyük bir fark çünkü güneş enerjisini entegre etmeye çalışan diğer tüm şirketler çoğunlukla cam kullanıyor. Cam ağırdır, üretimi yavaştır ayrıca maliyeti de çok pahalıdır.” diye ekledi.

Arabanın kontrol panelinde, sürücülere arabanın her an ne kadar güneş enerjisi ürettiği hakkında gerçek zamanlı bilgi veren bir uygulama var. Sürücüler, elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere diğer elektrikli cihazları, sahibinin seçtiği bir fiyat noktasında şarj etmek için Sion’un pilini kullanarak uygulama aracılığıyla güç paylaşımını da kontrol edebilecek.

Günümüzde güneş enerjisiyle çalışan kitlesel pazar araçları bulunmamakla birlikte, Hahn bu teknolojinin yakında ortaya çıkacağına inanıyor. CEO, “Bunun ana akım bir teknoloji olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Misyonumuz her araçta güneş enerjisi çünkü bunu takmamanın bir anlamı yok. Çok uygun maliyetli bu yüzden araba için malzeme listesine çok fazla maliyet eklemez. Yani aslında onu entegre etmemek için hiçbir neden yok.” dedi.

Tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=4AmykB6Gpho