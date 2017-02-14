Bugüne kadar en çok sevilen ve en dayanıklı telefonlardan birisi olan Nokia 3310 modeli Mobile World Congress’te karşımıza çıkabilir.

2000 yılında çıkan Nokia 3310 modern telefonların çağının en başında bizimle beraberdi. Telefonun ön plana çıkan özellikleri ise uzun batarya ömrü ve telefonun neredeyse yok edilemez oluşu.

Evan Blass tarafından yapılan açıklamaya göre telefon bu yıl Mobile World Congress’te duyurulacak ve 59 euro’dan satışa çıkacak. İki telefon kullananlara bu model güzel bir alternatif olabilir. Bu sayede her gün iki telefon birden şarj etmek zorunda kalmayabilirsiniz.

Şu and a bu telefonu çeşitli telefonculardan ya da internet üzerinden satın alabilmek mümkün. Ancak ikinci el olarak alınabildiği için garantileri bulunmuyor. Telefon ise özellik olarak pek şimdiki gençlerin alışkın olduğu şeyler sunmuyor. Telefonda saat ve hesap makinesi yer alıyor. Ayrıca 10 adete kadar hatırlatıcı kurmak mümkün. Telefon üzerinde Snake II, Pairs II, Space Impact ve Bantumi isimli dört oyunla geliyor. Üzerinde yer alan Besteleyici sayesinde kullanıcılar istedikleri melodiyi telefonlarında kullanabiliyor.