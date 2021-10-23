Ülkemizde fiyat performans oranı en yüksek telefon markaların başında POCO markası geliyor. Xiaomi’nin alt markalarından POCO, X3 serisiyle birlikte fiyat performans cihazlarıyla kendisini çok sevdirdi. İlk önce POCO X3 NFC sonrasında X3 Pro ve en son çıkardığı X3 GT bulunuyor.

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POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860

Biz de X3 serisinin en güçlü iki telefonu X3 GT ve X3 Pro’yu birbiriyle kıyasladık ve hız testi yaptık. X3 GT’nin içerisinde MediaTek 1100 işlemcisi bulunuyorken, X3 Pro’da ise Snapdragon 860 işlemcisi bulunuyor. Günlük hayattaki kullanım farkları neler bunlara yakında bakmak için de uygulama açılış hızlarını karşılaştırdık. Ayrıca bu uygulamaları arka planda tutabiliyor mu ve geri çağırma işlemini sorunsuz gerçekleştiriyor mu bunu görmüş olduk.

Peki siz hangisinin performansını daha çok beğendiniz. Sizce aralarındaki farklar günlük hayatta fark edilir farklar mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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