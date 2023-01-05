Dünyanın en büyük iPhone fabrikası olan Foxconn, haftalar süren sınırlı üretimin ardından tam kapasite ile faaliyetlerine devam etmeye çok yakın. Kasım ayında, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle çalışanların protestolarının Apple’ın tedarik zincirini vurmasının ardından faaliyetler durduruldu ve bu da iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’ya yönelik talebin karşılanmasında zorluklara neden oldu.

Bloomberg’e göre, Foxconn’un iPhone City olarak bilinen Zhengzhou’daki fabrikası tam kapasitenin yüzde 90’ında ve 200 bin çalışanla faaliyet gösteriyor. Şirket, dünya çapındaki iPhone’ların %70’inin üretiminden sorumludur.

İçindekiler Foxconn fabrikasındaki sorunlar

Foxconn fabrikasındaki sorunlar

Kasım ayında Foxconn’un Covid-19’u kısıtlamaya yönelik bir strateji uygulamaya başlamasıyla iPhone üretimi olumsuz etkilenmeye başladı ve bu durum çalışanları üzdü. “Kapalı devre” çalışmaya ve geçici olarak işyerinde yaşamaya zorlandılar.

Protesto amacıyla birkaç çalışan Zhengzhou’daki fabrikadan kaçarak tesis güvenliği ve yerel polisle çatıştı. Kesintilerin en yoğun olduğu dönemde Apple Kasım ayında bir açıklama yaparak iPhone 14 Pro üretiminin “düşük kapasitede” gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kesintiler sırasında, ABD’li tüketiciler telefonlarını teslim alabilmek için yaklaşık 33 gün beklemişti. İyileştirilen durumla birlikte, iPhone 14 Pro ve Pro Max tedariki bir ila iki haftaya kadar düşmüş durumda. Yakında bu sürenin hemen teslime dönmesi bekleniyor.

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iPhone 15’in lansmanının yalnızca Eylül ayında yapılacağı düşünüldüğünde, yeni nesil telefon piyasaya çıktığında fabrikanın zaten tam gaz çalışıyor olacağı kesin. Bakalım Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone modellerinde stok sorunu yaşanacak mı? Bekleyip göreceğiz.