Dünyadaki Tek Nintendo PlayStation Konsolu Artık Çalışıyor

Bulunmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Nintendo PlayStation oyun konsolu tamamen çalışabilir hale getirildi.

90’lı yılların başında Nintendo PlayStation hem SNES kartlarını hem de Sony CDlerini çalıştıracak şekilde Nintendo ve Sony tarafından geliştirilmişti. Bu konsol hiçbir zaman satışa çıkmadı. Asıl önemlisi üretilen bütün konsolların yok edildiği biliniyordu ancak geçen sene bir tanesi ortaya çıktı.

Bir ev satışında ortaya çıkan konsol artık çalışıyor. Konsolun CD okuyucusunu çalıştırmak en zor kısmıydı. Cihaz hiç satışa çıkmadığı için bu cihaza oyun da hiç çıkmadı ancak sistemin BIOS’u değiştirildi ve teorik olarak artık yazılım çalışıyor. 2016 yılında cihazın çalıştırdı ilk oyun Super Boss Gaiden oldu.

Saatler süren çalışmalardan sonra Ben Heck sonunda makinenin CD-ROM sürücüsünü çalıştırmayı başardı. Bunun için emülatör ile cihazın CD’ye erişim şekli biraz değiştirildi. Oyunlar tipik SNES kartuşlarında olduğu gibi ROM yerine son derece kısıtlı alana sahip RAM’de çalışıyor.