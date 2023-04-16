Yeni bir araştırma, Dünya’nın su kaynaklarının gezegenin ilk dönemlerinde, magma okyanusuyla hidrojen gazı içeren atmosfere etkileşimler sonucu ortaya çıktığını ortaya koydu. Uluslararası bilim dergisi Nature’da yayımlanan çalışma, Dünya’nın medyan yaşının bundan milyarlarca yıl önce 4,5 milyar yıl olduğunu vurgulayarak, suyun mavi gezegenin kimyasal evrimi için kilit bir rol oynadığını doğruladı.

25 farklı bileşik ve 18 türden oluşan karmaşık kimyasal reaksiyonların incelendiği analiz sonucunda, oluşumu sırasında hidrojen gazı içeren muazzam bir atmosfer ve akıcı magma okyanusunun etkileşimlerinin, Dünya’nın su bolluğunu meydana getirdiği tespit edildi. Gezegenin metal çekirdeği, kayalarla kaplı manto ve kabuk tabakalarına ayrılımı sürecinde, atmosferin hidrojen gazı ile magma okyanusun sıcaklığından kaynaklı olarak önemli kimyasal değişimler meydana geldi.

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UCLA’daki araştırmacılar, karşılaştırmalı planetoloji çalışmalarıyla Dünya dışındaki gezegenlerin ortaya çıkarılmasına da katkıda bulunuyor. Planda olan yeni araştırmalar, Samanyolu Galaksisi’nde bulunan gezegenlerin kimyasal karakteristiklerini belirlemeyi ve uzak dünyalarda hayat ipuçları olup olmadığını bulmayı amaçlıyor.

Bu son çalışma, sadece mavi gezegenimizin kökenine ilişkin muhtemel açıklamalar sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Dünya’nın dev gezegenler ve Neptün-benzeri gezegenlerle olan ilişkisinin anlaşılmasına ışık tutuyor. Gezegenlerin kimyasal evrimi ve yaşamın evrenselliği konusunda cesur yeni ufuklar açan bu araştırma, Dünya’nın suyla dolu benzersiz tarihini ve evrenimizin olası geleceğini anlamamıza katkıda bulunuyor.