Twitter‘ın ücretli sürümü Twitter Blue‘nun aboneleri yeni bir avantaj elde etti. Bundan böyle bu kullanıcılar 10.000 karaktere kadar gönderi yapabilecek.

Karşılaştırma amacıyla, sosyal ağın diğer aboneleri hala 280 karakterlik bir sınırla sınırlıdır. Bu değer birkaç yıl önceki orijinaline kıyasla iki katına çıkmıştır.

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Aboneler, gönderi alanında kalan kısayollarla kelimeleri veya tüm pasajları kalın ve italik olarak yerleştirme yeteneği de dahil olmak üzere metin için ek özellikler kazanmaya devam ediyor. Uygulaması ödeme yapan abonelerle sınırlıdır, ancak tüm kullanıcılar biçimlendirmeyi görüntüleyebilir.

Just trying out this new bold, italic, and bold+italic feature. I like it 🙂 — David Choi (@DavidChoiMusic) April 13, 2023

Bu, ödeme yapanlar için bir başka avantaj olmasının yanı sıra, Twitter’ı daha uzun içerik yazmaya yönelik diğer projelere doğrudan rakip haline getirmenin bir yoludur. örneğin, kısa süre önce sosyal ağın kendisine rakip olan ve hatta platformda bunun için cezalandırılan Substack gibi.

İçindekiler Twitter Blue

Twitter Blue

Abonelik ücreti ABD’de aylık 8 dolardan olan hizmet Türkiye’de 209 TL olarak açıklandı. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma açılan hizmet yıllık olarak alınmak istenirse 2 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor.

Elon Musk’ın sosyal ağa gelir getirmeye yönelik ana stratejilerinden biri. Ancak, girişimcinin platformu Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın almasından bu yana şirket değerinin yarısını kaybetmiş olacak.