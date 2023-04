Twitter‘ın ücretli sürümü Twitter Blue‘nun aboneleri yeni bir avantaj elde etti. Bundan böyle bu kullanıcılar 10.000 karaktere kadar gönderi yapabilecek.

Karşılaştırma amacıyla, sosyal ağın diğer aboneleri hala 280 karakterlik bir sınırla sınırlıdır. Bu değer birkaç yıl önceki orijinaline kıyasla iki katına çıkmıştır.

Aboneler, gönderi alanında kalan kısayollarla kelimeleri veya tüm pasajları kalın ve italik olarak yerleştirme yeteneği de dahil olmak üzere metin için ek özellikler kazanmaya devam ediyor. Uygulaması ödeme yapan abonelerle sınırlıdır, ancak tüm kullanıcılar biçimlendirmeyi görüntüleyebilir.

Just trying out this new bold, italic, and bold+italic feature. I like it 🙂

— David Choi (@DavidChoiMusic) April 13, 2023