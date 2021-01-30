DuckDuckGo internet güvenliğini başka bir seviyeye taşıyor

Geçen yılın sonlarına doğru DuckDuckGo, Global Gizlilik Kontrolü (GPC) adlı gizlilik odaklı oluşuma dahil oldu. Farklı organizasyonların ve kişilerin bulunduğu oluşumda; kullanıcıların internet takibiyle alakalı olan haklarına belli bir değer standardı getirmek odak noktası. Şimdi ise arama platformu çevrimiçi gizlilik korumasını başka bir seviyeye çıkartıyor.

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Dün DuckDuckGo tarafından açıklandığına göre; firma bütün Android ve iOS uygulamaları ve Chrome, Edge ve Firefox eklentilerinde GPC ayarlarını aktifleştirdi. Dahası, özellik varsayılan aktif bir ayarlamaya sahip olacak. Böylelikle GPC aktif haldeyken ziyaret edilen web sitelerinde takip edilmenin istenmediği sitelere bildirilecek.

DuckDuckGo zaten ağ gezintilerinde gizliliğe verdiği önem ile tanınan bir arama motoru. Ancak GPC özelliğiyle bu durum daha da güçlendirilip fazladan resmi bir korunma katmanı sunuluyor. Özellikle de bazı bölgelerdeki web sitelerinin bilgileri sattığını veya paylaştığını göz önünde bulundurursak…

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Bu işlevin ilk aşamalarına katılan New York Times, Washington Post ve Automattic gibi gazetelerin editörleri; kendi sitelerini ziyaret eden kişiler için bu özelliğin çalıştığını gördüklerini söylüyorlar.

Özelliği sizin denemek istemeniz durumunda ise DuckDuckGo uygulamasının iOS ve Android üzerinden en son versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Bilgisayarlarda da Chrome, Edge veya Firefox için DuckDuckGo Privacy Essentials eklentisinin yeni versiyonlarına güncellenmesi yeterli oluyor.