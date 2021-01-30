Güvenlik
DuckDuckGo internet güvenliğini başka bir seviyeye taşıyor
Geçen yılın sonlarına doğru DuckDuckGo, Global Gizlilik Kontrolü (GPC) adlı gizlilik odaklı oluşuma dahil oldu. Farklı organizasyonların ve kişilerin bulunduğu oluşumda; kullanıcıların internet takibiyle alakalı olan haklarına belli bir değer standardı getirmek odak noktası. Şimdi ise arama platformu çevrimiçi gizlilik korumasını başka bir seviyeye çıkartıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: DuckDuckGo günlük 102.2 milyon arama ile şirket rekoru kırdı
Dün DuckDuckGo tarafından açıklandığına göre; firma bütün Android ve iOS uygulamaları ve Chrome, Edge ve Firefox eklentilerinde GPC ayarlarını aktifleştirdi. Dahası, özellik varsayılan aktif bir ayarlamaya sahip olacak. Böylelikle GPC aktif haldeyken ziyaret edilen web sitelerinde takip edilmenin istenmediği sitelere bildirilecek.
DuckDuckGo zaten ağ gezintilerinde gizliliğe verdiği önem ile tanınan bir arama motoru. Ancak GPC özelliğiyle bu durum daha da güçlendirilip fazladan resmi bir korunma katmanı sunuluyor. Özellikle de bazı bölgelerdeki web sitelerinin bilgileri sattığını veya paylaştığını göz önünde bulundurursak…
Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Bu işlevin ilk aşamalarına katılan New York Times, Washington Post ve Automattic gibi gazetelerin editörleri; kendi sitelerini ziyaret eden kişiler için bu özelliğin çalıştığını gördüklerini söylüyorlar.
Özelliği sizin denemek istemeniz durumunda ise DuckDuckGo uygulamasının iOS ve Android üzerinden en son versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Bilgisayarlarda da Chrome, Edge veya Firefox için DuckDuckGo Privacy Essentials eklentisinin yeni versiyonlarına güncellenmesi yeterli oluyor.
Güvenlik
Microsoft 365 önemli bir güvenlik desteği alıyor
Microsoft, Office için Application Guard eklentisinin tüm Microsoft 365 kullanıcıların kullanımına açık hale geldiğini açıkladı. Eklenti internet üzerinden indirilen ve virüs gibi kötü amaçlı yazılım içerebilen dosyalardan kullanıcıları korumaya odaklı.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Microsoft yılın son çeyreğinde rekor gelir elde etti!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Office için Application Guard, güvenli olmayabilen yerlerden indirilen dosyaları kum havuzu denilen ayrı alanlarda açıyor. Böylelikle dosyaların kullanıcı sistemindeki kaynaklara erişimini engelliyor. Donanım tabanlı olarak anılan bu gösterim türü, ayrı bir alan kullanması dolayısıyla o alanda açılan bir dosyanın kötü amaçlı yazılımlarını kullanıcı sistemine ulaştırmıyor.
Bununla birlikte kullanıcıların güvenilmeyen kaynaklarda karşılaştıkları dosyalarda kötü amaçlı yazılım olmaması halinde; cihaz ve bilgilerini tehlikeye atma endişesi olmadan onlar üzerinde çalışmaya devam edebiliyorlar.
Özellikle Microsoft 365 kullanıcılarını korumasının yanında Office için Application Guard, şirketin tehdit zekası programını; dolayısıyla da tehlike tespiti ve kullanıcı koruması kapasitesini de geliştirmiş oluyor.
Kullanıcıların tanıyacağı Korumalı Görünüm ile karşılaştıracak olursak; bu görünüm sadece içerikleri okumaya izin veren ve düzenleme seçeneği sunan bir sistem. Application Guard ise buna karşın dosyaları ayrı bir alan içerisinde açıyor. Bununla beraber de kullanıcıya kısıtlanmış bir düzenleme ve yazdırma izni veriyor. Bunların hepsini de sistemi riske atmadan yapıyor.
Dolayısıyla toparlayacak olursak yeni sistem, kullanıcıların bu dosyaları Microsoft’un Hyper-V tabanlı alanları dışında açmak zorunda olmadan onları okuma, yazdırma hatta kaydetme gibi özellikleri sunarak güvenlik alanında işleri bir adım daha ileri götürmüş oluyor diyebiliriz.
Güncelleme
Microsoft Edge şifrelerin açığa vurulması durumunda uyaracak
Şifre yöneticisi veya çift aşamalı onaylama türü teknolojiler kullanılsa da şifrelerin ifşa edilmesi gibi bir durum yine de söz konusu. Microsoft ise Edge tarayıcısı için Şifre Ekranı denilen bir özellik getiriyor. Böylelikle bir sitedeki şifrenin ifşa olup olmadığını bulabilmek için sitelere bağlı kalınmak gerekmeyecek.
İlginizi çekebilir:
- Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Edge tarayıcısına kaydettiğiniz şifrelerin bir tanesinin üçüncü parti veri ihlaline dahil olması durumunda bu şifreyi değiştirmeniz için size bir uyarı gelecek. Böylelikle, özellikle de aynı şifre başka bir yerde de kullanılmış durumda ise, potansiyel tehlikelerin ihtimali daha azaltmış olacak.
Aslında bir açıdan bakacak olursak Microsoft burada da biraz geriden geliyor. Çünkü Google Chrome ve Firefox tarayıcıları buna benzer özelliklerini birkaç yıl öncesinde sunmuşlardı. Aynı şekilde 1Password ve LastPass gibi şifre yöneticileri de aynı işlevi görebiliyor. Ancak Microsoft’un sunacağı sistemin ilgi çeken başka bir kısmı da duruma nispeten daha değişik bir yaklaşım sergilemesi. Bu yaklaşım ise Homomorfik şifreleme ismi verilen özellik ile şirkettekiler de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü partinin şifrelere erişemeyecek olması.
Algoritmanın verileri korumasının yollarından birisi de bir bilgisayarın şifrelenmiş verilerle şifrelerini çözmeden etkileşime geçmesine imkan vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda, nispeten eski bir işlemciye sahip olanlar da dahil, geniş bir cihaz yelpazesi için de çalışır durumda. Dolayısıyla çok daha geniş bir topluluk Şifre Ekranı özelliğinden yararlanabilecek gibi duruyor.
Google Mesajlar, GMS sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak
Google tarafından geliştirilen Mesajlar uygulaması, nisan ayından itibaren GMS (Google Mobil Hizmetleri) sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak. Bu değişiklikten, özellikle ABD ambargosu altında piyasaya çıkan Huawei telefonların etkileneceği belirtiliyor. Zira Huawei’nin telefonlarında Android işletim sistemi olsa da, ambargo nedeniyle GMS sertifikası bulunmadığı için teknik olarak bu cihazlar sertifikasız durumdalar.
İlginizi çekebilir: Honor Google Hizmetleri çalıştırabilecek bir telefon serisi üretiyor
Android işletim sistemli telefonlardaki yerleşik mesajlaşma uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen Google Mesajlar, RCS ve uçtan uca şifreleme gibi işlevsellik ve güvenlik odaklı özellikleri sayesinde popülaritesini son zamanlarda artırmaya başladı.
Bizzat Google tarafından geliştirildiği için gönül rahatlığıyla güvenlik endişesi olmadan telefonlarımızda kullanabildiğimiz Mesajlar’a mart ayından itibaren yeni bir değişiklik eklenecek. XDA Developers ekibinin aktardığı bilgilere göre, Google Mesajlar 31 Mart 2021’den sonra sertifikasız Android cihazlarda çalışmayı durduracak.
Sertifikasız cihazların ne olduğuyla ilgili tam olarak bilgi sahibi değilseniz, kısaca şöyle özetleyebiliriz; bazı cihazlar, Android işletim sistemiyle çalışmalarına rağmen Google Mobil Hizmetleri (GMS) lisansına sahip değiller, yani bir başka deyişle Google tarafından güvenilir olarak sınıflandırılmıyorlar. İşte Google’ın güvenilir olarak sınıflandırmadığı böyle cihazlara kısaca “sertifikasız” diyebiliyoruz.
Google Mesajlar, şimdiye kadar sertifikasız cihazlarda çalışabiliyordu
Normalde GMS sertifikalı cihazlarda Google’ın uygulamaları ön yüklü olarak geliyorken, sertifikasız cihazlarda ise Google’ın uygulamaları bulunmuyor. Fakat Google Mesajlar uygulaması, Google hesabı gerektirmediği için şimdiye kadar GMS sertifikası olmayan cihazlarda bile çalışabiliyordu. İşte 31 Mart’tan itibaren bu durum değişecek ve Google’ın Mesajlar uygulaması artık GMS sertifikasına sahip olmayan cihazlarda kullanılamayacak.
Sertifikasız cihazlara, Huawei’nin Mate 30 ve Mate 40 gibi ABD ambargosu altında piyasaya sürülen telefonlarını örnek verebiliriz. Sadece Huawei telefonlar da değil; globalde satılmamasına rağmen Çin’den getirilen ve doğal olarak GMS sertifikası olmayan telefonlar da piyasada satılmaktalar. İşte Google’ın Mesajlar uygulamasıyla ilgili aldığı karar, bu tarzdaki telefonların tamamını kapsıyor.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 6 gün önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 7 gün önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 1 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 1 hafta önce
Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Valve oyun fiyatlarını bilerek yüksek tutmakla suçlanıyor!
Black Shark 4, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!
ZTE Axon 30 Pro 200 MP kamera ile geliyor
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.