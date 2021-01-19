DuckDuckGo günlük 102.2 milyon arama ile şirket rekoru kırdı

DuckDuckGo arama moturu geçen Ağustos’tan bu yana günlük ortalama 65.2 milyon aramaya ulaştı. Bunlardan bazıları ise arama sayfasının üstünde beliren ve arananı bulmak için bir linke tıklamadan kullanıcıya hızlı bir cevap sunan Instant Answer işlevini de içeriyor.

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Gizliliğe verdiği önem ile bilinen DuckDuckGo internet arama motoru; kullanıcılarının profillerine erişmiyor ve kişisel bilgiler üçüncül şirketlerle paylaşılmıyor. Şirketin kaynak sayısı ise Wikipedia dahil yaklaşık 400 civarında. DuckDuckGo kazancını ise Yahoo-Bing arama ortaklığı ağından reklamlar sunarak sağlıyor. 2018 yılında bu şekilde 25 milyon Dolar kazanan firmanın önümüzdeki beş yılda yıllık %30 büyümesi bekleniyor. Olması beklenen yıllık kazanç ise 100 milyon Dolar.

Geçen yıl DDG ile yapılan aramalar yıllık %62’lik bir büyümeyle 23.7 milyarı buldu. 11 Ocak tarihinde ise şirket 102.251.307 arama ile günlük rekorunu kırdı.

DuckDuckGo iletişim başkan yardımcısı Kamyl Bazbaz USA TODAY için yaptığı açıklamada; insanların onları seçmelerinin gizlilik istemelerinden kaynaklandığını ve ünlerinin insanların birbirlerine tavsiyeleriyle yayıldığını söylüyor. Aynı zamanda insanların teknoloji içerisinde gözetim yapan iş modellerine alternatif aradığını da not olarak düşüyor.

Arama motoru şu anda iOS ve Android uygulamasının yanında Chrome eklentisi olarak da erişilebilir durumda ve yaklaşık 25 milyon insan bu hizmeti kullanıyor. Google ve Youtube gibi platformların çevrimiçi reklamlarda kullanmak için kişisel bilgileri topladığını düşünürsek; tam da bundan kaçınmaya çalışan DuckDuckGo insanlar için önemli bir alternatif olabilir.