İnternet
DuckDuckGo günlük 102.2 milyon arama ile şirket rekoru kırdı
DuckDuckGo arama moturu geçen Ağustos’tan bu yana günlük ortalama 65.2 milyon aramaya ulaştı. Bunlardan bazıları ise arama sayfasının üstünde beliren ve arananı bulmak için bir linke tıklamadan kullanıcıya hızlı bir cevap sunan Instant Answer işlevini de içeriyor.
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Gizliliğe verdiği önem ile bilinen DuckDuckGo internet arama motoru; kullanıcılarının profillerine erişmiyor ve kişisel bilgiler üçüncül şirketlerle paylaşılmıyor. Şirketin kaynak sayısı ise Wikipedia dahil yaklaşık 400 civarında. DuckDuckGo kazancını ise Yahoo-Bing arama ortaklığı ağından reklamlar sunarak sağlıyor. 2018 yılında bu şekilde 25 milyon Dolar kazanan firmanın önümüzdeki beş yılda yıllık %30 büyümesi bekleniyor. Olması beklenen yıllık kazanç ise 100 milyon Dolar.
Geçen yıl DDG ile yapılan aramalar yıllık %62’lik bir büyümeyle 23.7 milyarı buldu. 11 Ocak tarihinde ise şirket 102.251.307 arama ile günlük rekorunu kırdı.
DuckDuckGo iletişim başkan yardımcısı Kamyl Bazbaz USA TODAY için yaptığı açıklamada; insanların onları seçmelerinin gizlilik istemelerinden kaynaklandığını ve ünlerinin insanların birbirlerine tavsiyeleriyle yayıldığını söylüyor. Aynı zamanda insanların teknoloji içerisinde gözetim yapan iş modellerine alternatif aradığını da not olarak düşüyor.
Arama motoru şu anda iOS ve Android uygulamasının yanında Chrome eklentisi olarak da erişilebilir durumda ve yaklaşık 25 milyon insan bu hizmeti kullanıyor. Google ve Youtube gibi platformların çevrimiçi reklamlarda kullanmak için kişisel bilgileri topladığını düşünürsek; tam da bundan kaçınmaya çalışan DuckDuckGo insanlar için önemli bir alternatif olabilir.
Güncelleme
Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor
MacBook Pro ve Macbook Air cihazlarda bulunabilen Apple firmasının kendi işlemcisi M1 çipleri çıktığından beri; yazılım geliştiricileri programlarını yeni işlemci için uyumlu hale getirmeye çalışmaya devam ediyorlar.
Yakın zamanda Office 365 programını Apple’ın yeni cihazlarında çalışmaya uygun hale getiren Microsoft da dikkatini amiral gemisi Edge tarayıcısına çevirdi. Geçen ay M1 için çıkartılan bir versiyon erken erişime açılmıştı. Şimdi de tarayıcının stabil sürümünün çıkışı oldukça yakın.
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M1 cihazları için Edge, Microsoft Insider Canary kanalında Aralık 17’de yayınlanmıştı. Sonrasında da Geliştirici ve Beta kanallarına geçiş olmuştu. 16 Ocak’ta paylaşılan bir tweette de Microsoft, artık Microsoft Edge Insider versiyonunun macOS ARM64 desteğiyle birlikte indirilebileceğini paylaştı. Canary, Beta veya Dev (Geliştirici) versiyonlarını indirip denemek için ise Insider internet sitesine gidilmesi gerektiğini hatırlattı. Edge tarayıcısının artık bütün erken erişim kanallarında erişime açık olduğu düşünüldüğünde tam bir genel çıkış yapması yakın gibi.
Apple M1 Mac bilgisayarlarda normalde emülatör ile de bazı programlar kullanılabiliyor
Mac sahipleri normalde Apple Rosetta gibi emülatörler kullanarak M1 çiplere uyumlu olmayan programları kullanabiliyorlar. Ancak tahmin edilebileceği gibi bu, performansta gözle görülebilir bir düşüş oluşturabiliyor. Özellikle de günümüzdeki tarayıcıların kullandıkları kaynakları göz önüne alacak olursak performanstaki bu düşüş önemli bir sorun teşkil edebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da Edge tarayıcısı daha önceden M1 çiplerine uyumlu hale gelen rakipleri Chrome ve Firefox tarayıcılarını da yakalamaya yakın gibi.
Çıkış takvimine göre bakacak olursak bir sonraki Microsoft Edge v88 stabil sürümünün gelecek hafta içerisi civarında çıkması gerekiyor. Ancak bu süreçte M1 için stabil bir sürümün gelip gelmeyeceği meçhul. Her ne kadar Microsoft tarafından konuyla alakalı net bir bilgi gelmemiş olsa da; programın Geliştirici ve Beta kanallarına gelmiş olması tam bir çıkış yapma tarihinin de oldukça yakın olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz.
Genel
AppGallery PC için geliyor
Huawei, dün yaptığı bir lansmanda laptoplarıyla beraber yen uygulamalarını da tanıttı. AppGallery PC, Huawei Browser ve Huawei Cloud geliyor.
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Çinli teknoloji devi Huawei, dün yaptığı bir etkinlikte yeni MateBook laptoplarını tanıttı. Bu laptoplarla beraber şirket, uygulama mağazası AppGallery PC versiyonunu, Huawei Browser tarayıcıyı ve Huawei Cloud’u isimli bilgisayar uygulamalarını duyurdu. Çinli teknoloji şirketi, ABD ambargosundan sonra Çin pazarı dışında azalan telefon satışındaki giderleri diğer sektörlerde telafi etmek istiyor. Bunun için şirket bilgisayar piyasasına ağırlık vermeye devam ediyor. Özellikle pandemi dönemiyle yükselişe geçen sektör, Çinli üretici için ciddi gelir sağlayabilir.
AppGallery PC
AppGallery, Bir süredir ambargo sebebiyle Google servisleri ve Play Store erişimi olmayan Huawei tarafından geliştirilen bir uygulama mağazası. Huawei, uygulama geliştiricileri mağazasına çekmek ve Google ile Apple mağazalarıyla rekabet etmek için oldukça büyük bir çaba sarf ediyor. Nispeten başarılı olan Çinli şirket, şu an üçüncü en büyük uygulama marketinin sahibi. Bu market şimdi de bilgisayarlar için geliyor. AppGallery PC versiyonunu duyuran şirket, mağazasında yüksek kaliteli seçkin uygulamaların olduğunu belirtti. Mağaza aynı zamanda indirmeden kullanmaya hazır bazı uygulamalarla gelecek. AppGallery PC versiyonuyla beraber Huawei, aynı zamanda yeni internet tarayıcısı Huawei Browser’ı da tanıttı. Minimalist tasarıma sahip tarayıcı, Huawei hesabıyla girildiği takdirde, uygulama versiyonuyla senkronize şekilde çalışıyor. Tarayıcı güveli internet ve anti-takip protokolleriyle öne çıkıyor. Huawei Cloud ise depolama ve tarafında bilgisayar ve telefon tarafındaki bulut sistemlerini birleştirerek çapraz platform desteği sunuyor.
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Genel
Europol, Dark Web’in en büyük pazarı DarkMarket’i çökertti
DarkMarket‘in neredeyse 500.000 kullanıcısı vardı. En büyük DarkWeb pazarı Europol tarafından çökertildi ve kapatıldı.
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Europol dev bir operasyon gerçekleştirdi
Yetkililere göre, göre dünyanın en büyük karanlık web pazarı olan DarkMarket, Europol tarafından koordine edilen uluslararası bir operasyon sonucunda çevrimdışı duruma getirildi . Alman kolluk kuvvetleri, yasadışı sitenin operatörü olduğuna inanılan Avustralyalı şahsı tutukladı. Ayrıca platformu barındıran 20 sunucuya el koyarak, yasadışı faaliyetlerin yuvası haline gelen bu platforma son verdi.
Europol‘e göre, DarkMarket kapanmadan önce 500.000’e yakın kullanıcıyı ağırladı ve 320.000‘den fazla yasadışı işlemi kolaylaştırdı. Dark web pazarı, uyuşturuculardan ve sahte paralardan, çalınan kredi kartı bilgilerine ve kötü amaçlı yazılımlara kadar her şeyi barındırdı ve alışverişe açtı. Europol‘un tahminine göre, site, Bitcoin ve monero karışımında bugünün parasıyla 140 milyon € eşdeğerinde işlem yaptı.
The Guardian’a göre DarkMarket, web barındırma şirketi Cyberbunker ile ilgili daha büyük bir soruşturmanın parçası olarak ortaya çıktı . Cyberbunker (aslında eski bir NATO sığınağında bulunan) geçmişte hem The Pirate Bay hem de WikiLeaks için sunucular barındırıyordu. Bu DarkMarket vakası diğer yasadışı sitelerle ilgili gelecekteki araştırmalar için değerli bir başlangıç noktası olacak gibi görünüyor.
Son birkaç yılda, DarkMarket gibi karanlık internet mekanlarında mengene benzeri bir tutuş sıkıldı. Başka bir karanlık web pazarı olan Wall Street Market, 2020’de bir Avrupa soruşturması sırasında benzer bir sonla karşılaştı ve Empire Market gibi diğer siteler, ister kovuşturma korkusuyla ister operatörlerin kayıplarını kesip parayı almaları nedeniyle tamamen ortadan kalktı. Yıllar önce Alphabay veya The Silk Road gibi avantajlı siteler, devlet kurumları bu pazar yerlerini avlama ve deşifre etme konusunda daha agresif hale geldikçe ve nasıl çalıştıklarını daha iyi anlayabildikçe ortadan kayboldu.
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