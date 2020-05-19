Doom Eternal’ın anti-hile sistemine olumsuz eleştiri yağmuru! Doom Eternal‘ın kernel bazlı çalışan anti-hile sistemine Steam yorumlarında tepki yağdı.

İlginizi çekebilir: Ubisoft, Google ve Apple’a telif davası açıyor!

PC oyunculuğunun en büyük dertlerinden biri olan hile sorunu için oyun yapımcıları yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ancak bu geliştirilen yöntemlerin birçoğu hileyi önlemekte etkisiz kalıyor. Doom Eternal Mart ayında çıkışını yapmış ve hem oyunseverler hem de oyun yapımcıları tarafından çok olumlu eleştiriler almıştı. Ancak sonraki dönemde oyunun kernel bazlı anti-hile sistemi kullandığı ortaya çıkmış ve bu durum da birçok tartışmaya yol açmıştı. Bu yeni anti-hile sisteminin ortaya çıkmasından sonra, oyun Steam kullanıcılarından 3600‘ün üzerinde olumsuz yorum aldı. Bu olumsuz yorum sayısı da her geçen saat ciddi miktarda artış göstermeye devam ediyor. Oyuncular, oyunların anti-hile sistemlerinin bu kadar yetki almasından rahatsız olmuş gözüküyor. Daha önce kernel bazlı anti-hile sisteminin Riot Games’in Valorant oyununda kullanıldığı ortaya çıkmış ve fazlaca gündem olmuştu.

Bakalım PC oyuncularının beklentisini karşılayacak, hem oyuncuları rahatsız etmeyecek hem de hileyi önleyebilecek bir çözüm ne zaman bulunacak?